(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBihar Exit Poll: 'एग्जिट पोल कब सही था', सर्वे में NDA को बहुमत मिलने पर भड़के पप्पू यादव; जानें क्या कहा?

Bihar Exit Poll: 'एग्जिट पोल कब सही था', सर्वे में NDA को बहुमत मिलने पर भड़के पप्पू यादव; जानें क्या कहा?

पोल्स ऑफ पोल्स पर नजर डालें तो बिहार में एनडीए की सरकार बन सकती है. इसमें NDA को 131-157 सीटें, महागठबंधन को 80--93 सीटें और अन्य को 3- 6 सीटें मिल सकती हैं. 

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 11 Nov 2025 11:18 PM (IST)
बिहार में 243 सीटों पर मंगलवार को वोटिंग थमने के साथ अब प्रत्याशियों की किस्मत भी EVM में बंद हो गई है. इसका फैसला 14 नवंबर को चुनावी परिणाम जारी होने के बाद हो जाएगा. हालांकि, दूसरे चरण का मतदान थमने के साथ ही, कई एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी कर अपने अनुमानित फैसले बता दिए हैं.  

अधिकतर एग्जिट पोल में सीधे तौर पर एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है. जैसे ही एग्जिट पोल जारी हुए, अन्य नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है. पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बयान भी सामने आया है. इसमें वह एग्जिट पोल के आंकड़ों पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं. 

निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा- 'एग्जिट पोल कब सही था? आप कह रहे हैं, वोट बढ़ा है, लेकिन वोट बढ़ा कहां है? मेरा मानना है कि बिहार की जनता ने महागठबंधन को वोट दिया है.'       

क्या है बिहार का पोल ऑफ पोल्स?

पोल्स ऑफ पोल्स पर नजर डालें तो बिहार में एनडीए की सरकार बन सकती है. इसमें NDA को 131-157 सीटें, महागठबंधन को 80--93 सीटें और अन्य को 3- 6 सीटें मिल सकती हैं. 

बिहार में एग्जिट पोल की मानें तो 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग हुई थी. 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग हुई थी. अधिकतर एजेंसियों के एग्जिट पोल में नीतीश कुमार की सरकार बनने का दावा किया गया है.  

बिहार में दूसरे चरण में हुई बंपर वोटिंग

बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान पूरा हो गया है. इस चरण में 3 करोड़ 70 लाख से अधिक मतदाता 122 सीटों पर वोटिंग की. इससे पहले बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी. इसमें 65% से अधिक पोलिंग दर्ज हुई थी.

इधर, मुख्य निर्वाचन पदादिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने कहा- दोनों चरणों को मिलाकर 66.90% मतदान हुआ था. दोनों चरण मिलकर कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया में सबसे अधिक मतदान हुए। यहां का मतदान प्रतिशत 75 प्रतिशत से अधिक रहा.

Published at : 11 Nov 2025 11:18 PM (IST)
Bihar Exit Poll 2025 PAPPU YADAV ON EXIT POLLS BIHAR LEGISLATIVE ASSEMBLY ELECTIONS 2025 BIHAR LEGISLATIVE ASSEMBLY ELECTIONS Puniya Mla Pappu Yadav
