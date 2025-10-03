एअर इंडिया प्लेन क्रैश: AAIB ने पायलट समूह के प्रतिनिधि को जांच में शामिल करने से किया इनकार

पायलट समूह एएलपीए इंडिया ने शुक्रवार को कहा कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) ने एअर इंडिया विमान दुर्घटना की जांच कर रही टीम में उसके प्रतिनिधि को सरकारी मानदंडों का हवाला देते हुए शामिल करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है.

ALPA इंडिया और AAIB के बीच हुई बैठक

एयरलाइन पायलट एसोसिएशन (ALPA) इंडिया के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में AAIB के महानिदेशक जीवीजी युगांधर के साथ बैठक की. चर्चा मुख्य रूप से विमान दुर्घटना जांच में विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति पर केंद्रित रही. बैठक के बाद, ALPA इंडिया के अध्यक्ष सैम थॉमस ने कहा कि जारी जांच के कारण एअर इंडिया विमान दुर्घटना पर अधिक चर्चा नहीं हुई.

पायलट समूह के प्रतिनिधि को क्यों नहीं किया गया शामिल?

उन्होंने बताया, ‘‘एएआईबी ने सरकारी मानदंडों का हवाला देते हुए, एअर इंडिया विमान दुर्घटना की जांच कर रही टीम में एएलपीए के पायलट को विषय विशेषज्ञ के रूप में शामिल करने में असमर्थता जताई.’’ अहमदाबाद से 12 जून को उड़ान भरने के तुरंत बाद एअर इंडिया की उड़ान एआई 171 दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी. इस दुर्घटना में 241 यात्रियों सहित कुल 260 लोगों की जान चली गई.

बैठक के लिए किया जाएगा आमंत्रित

सैम थॉमस ने कहा कि एएआईबी ने एएलपीए इंडिया को आश्वासन दिया है कि भविष्य में उसे तिमाही बैठकों के लिए आमंत्रित किया जाएगा. एएलपीए इंडिया ने गुरुवार (2 अक्टूबर 2025) को कहा कि एएआईबी के साथ बैठक दुर्घटना जांच में विषय विशेषज्ञ के रूप में उसकी भूमिका पर विचार-विमर्श के लिए है.

एएआईबी ने 12 जुलाई को जारी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा था कि विमान के दोनों इंजनों को ईंधन की आपूर्ति एक सेकंड के अंतराल में बंद हो गई थी, जिससे उड़ान भरने के तुरंत बाद कॉकपिट में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी.

वैश्विक पायलट संगठन IFALPA का एसोसिएट सदस्य ALPA इंडिया लगातार मांग कर रहा है कि उसके प्रतिनिधि को अहमदाबाद विमान हादसे की जांच में शामिल किया जाए. ALPA इंडिया के मुताबिक जांच प्रक्रिया और मजबूत होगी.

ये भी पढ़ें : 346 करोड़ के बैंक घोटाले में ED की ताबड़तोड़ छापेमारी, श्रीवन्ती ग्रुप और HPCL के खिलाफ बैंक फ्रॉड के मिले सबूत