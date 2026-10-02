CJP प्रोटेस्ट से पहले अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, 'शिवाजी पार्क पर प्रोटेस्ट करना अगर...'
अभिजीत दीपके ने सीजेपी प्रोटेस्ट से पहले कहा कि शिवाजी पार्क पर विरोध करना जनता के लिए असुविधा है तो दिल्ली में मेट्रो बंद करना क्या है? सीजेपी का प्रदर्शन कुछ देर में शुरू होने जा रहा है.
मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुंबई के शिवाजी पार्क में आंदोलन करने जा रहे अभिजीत दीपके ने पाबंदियों पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा कि शिवाजी पार्क पर विरोध करना जनता के लिए असुविधा है तो दिल्ली में मेट्रो बंद करना क्या है?
दरअसल, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में भी प्रदर्शन हो रहे हैं. इसी के मद्देनजर 10 से अधिक मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं. यहां नेहा बोरा, मनोज झा, योगेंद्र यादव समेत 700 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है. सभी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं.
Shivaji Park par protest karna public ke liye inconvenience hai toh Delhi me metro band karna kya hai?— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 2, 2026
वहीं मुंबई में सीजेपी 4 बजे आंदोलन शुरू करेगी. पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी है, लेकिन पार्टी आंदोलन पर अड़ी है. कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) में प्रदर्शन से पहले यहां भीड़ जुट रही है. पार्टी एक्स पर वीडियो पोस्ट कर कहा, शिवाजी पार्क- हर तरफ तिरंगा! और यह सब तय समय से 2 घंटे पहले हो रहा है! इस गांधी जयंती पर, मुंबई इतिहास रचेगा.
पार्टी ने एक्स पोस्ट में कहा, ''नमस्ते कॉकरोच, मुंबई की लीगल टीम पूरी तरह तैयार है. अगर आज विरोध प्रदर्शन के दौरान आपको गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लिया जाता है, तो कृपया यहां दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर संपर्क करें. कानूनी मदद देने के लिए हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं.''
Shivaji Park - Tirangas Everywhere! 🇮🇳— Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) October 2, 2026
And this is 2 hours before the Call Time!
This Gandhi Jayanti, Mumbai will rewrite History 🔥 pic.twitter.com/NR4kpNg87m
नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन की सफलता से उत्साहित सीजेपी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है. साथ ही पार्टी का कहना है कि एसआईआर पर रोक लगाई जाए और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता लाइ जाए.