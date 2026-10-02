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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJP प्रोटेस्ट से पहले अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, 'शिवाजी पार्क पर प्रोटेस्ट करना अगर...'

CJP प्रोटेस्ट से पहले अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, 'शिवाजी पार्क पर प्रोटेस्ट करना अगर...'

अभिजीत दीपके ने सीजेपी प्रोटेस्ट से पहले कहा कि शिवाजी पार्क पर विरोध करना जनता के लिए असुविधा है तो दिल्ली में मेट्रो बंद करना क्या है? सीजेपी का प्रदर्शन कुछ देर में शुरू होने जा रहा है.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 02 Oct 2026 03:29 PM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुंबई के शिवाजी पार्क में आंदोलन करने जा रहे अभिजीत दीपके ने पाबंदियों पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा कि शिवाजी पार्क पर विरोध करना जनता के लिए असुविधा है तो दिल्ली में मेट्रो बंद करना क्या है?

दरअसल, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में भी प्रदर्शन हो रहे हैं. इसी के मद्देनजर 10 से अधिक मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं. यहां नेहा बोरा, मनोज झा, योगेंद्र यादव समेत 700 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है. सभी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं.

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वहीं मुंबई में सीजेपी 4 बजे आंदोलन शुरू करेगी. पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी है, लेकिन पार्टी आंदोलन पर अड़ी है. कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) में प्रदर्शन से पहले यहां भीड़ जुट रही है. पार्टी एक्स पर वीडियो पोस्ट कर कहा, शिवाजी पार्क- हर तरफ तिरंगा! और यह सब तय समय से 2 घंटे पहले हो रहा है! इस गांधी जयंती पर, मुंबई इतिहास रचेगा.

पार्टी ने एक्स पोस्ट में कहा, ''नमस्ते कॉकरोच, मुंबई की लीगल टीम पूरी तरह तैयार है. अगर आज विरोध प्रदर्शन के दौरान आपको गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लिया जाता है, तो कृपया यहां दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर संपर्क करें. कानूनी मदद देने के लिए हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं.''

नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन की सफलता से उत्साहित सीजेपी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है. साथ ही पार्टी का कहना है कि एसआईआर पर रोक लगाई जाए और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता लाइ जाए.

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी लाइव में बतौर इनपुट लीड काम कर रहे हैं. वो करीब 8 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com.
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Published at : 02 Oct 2026 03:10 PM (IST)
Tags :
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