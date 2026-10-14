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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाSIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ओवैसी, दायर की याचिका

SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ओवैसी, दायर की याचिका

AIMIM के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. उन्होंने चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया के तरीके को चुनौती दी है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 14 Oct 2026 11:58 AM (IST)
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SIR को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है. चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. AIMIM के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया के तरीके को चुनौती दी है. ओवैसी के अलावा वकील प्रशांत भूषण ने दिल्ली SIR का मामला सुप्रीम कोर्ट में रखा.  

कोर्ट ने उनके वकील से लिस्ट मांगी है कि उनकी याचिका से मिलती कौन सी याचिकाएं लंबित हैं. उनकी तरफ से दी गई लिस्ट को देख कर तय किया जाएगा कि उनकी याचिका को कल सुनना है या नहीं. ओवैसी के वकील निज़ाम पाशा ने भी कोर्ट से कहा कि वह सिर्फ इतना चाहते हैं कि बाकी याचिकाओं के साथ उन्हें भी सुना जाए.

वकील प्रशांत भूषण ने दिल्ली SIR का मामला सुप्रीम कोर्ट में रखा. उन्होंने कहा- दिल्ली में फॉर्म 6 में घोषणा पत्र भरवाया जा रहा है कि आपने कभी वोट नहीं दिया है. जो वोटर कहीं से शिफ्ट होकर आया है, उसे फॉर्म 8 भरने का मौका मिलना चाहिए. लिस्ट में सुधार की अंतिम तारीख 30 है. सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर ही सुनवाई की तारीख रखी है. इस याचिका को पहले सुना जाए.

28 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

वकील प्रशांत भूषण की याचिका सुनकर चीफ जस्टिस ने कहा - हम 28 अक्टूबर को सुनवाई करेंगे. आपकी चिंता का समाधान करने की कोशिश करेंगे.

बता दें एसआईआर को लेकर जमकर बवाल हो रहा है. विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा हुआ है. इतना ही नहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही है. ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर देशभर में प्रदर्शन हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर को लेकर कई याचिका दायर की गई हैं.

द इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी रिपोर्ट के बाद से एसआईआर को लेकर बवाल हुआ है. इस रिपोर्ट में चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से एसआईआर से जुड़े फैसलों पर कथित तौर पर कई बार आपत्ति जताए जाने की बात कही गई है. जिसके बाद से ज्ञानेश कुमार को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. हालांकि चुनाव आयोग ने ये रिपोर्ट सामन आने के बाद सफाई दी थी.

ये भी पढ़ें: सौरव और रांका के जेल भेजे जाने पर भड़की रत्ना सिंह, कहा- 'पुलिस ने कोर्ट में...'

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 14 Oct 2026 11:15 AM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi Breaking News Abp News SUPREME COURT SIR
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