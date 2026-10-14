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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासौरव और रांका के जेल भेजे जाने पर भड़की रत्ना सिंह, कहा- 'पुलिस ने कोर्ट में...'

सौरव और रांका के जेल भेजे जाने पर भड़की रत्ना सिंह, कहा- 'पुलिस ने कोर्ट में...'

रत्ना ने अपने 'X' पोस्ट में बताया है कि "सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जबकि अजिंक्य शिंदे को पर्सनल बॉन्ड पर रिहा किया गया है."

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 14 Oct 2026 11:46 AM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के दोनों सह-संयोजक सौरव दास और आशुतोष रांका की आज सुबह 3 बजे दिल्ली पुलिस द्वारा एहतियाती गिरफ्तारी के बाद CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह ने दिल्ली पुलिस को 'झूठा' बताया है. रत्ना सिंह ने सौरव और आशुतोष की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा कि "दिल्ली पुलिस ने आज कोर्ट में झूठ बोला कि कल जंतर-मंतर पर दूसरे प्रदर्शनकारियों को शामिल होने के लिए बुलाया गया था.

रत्ना ने यह भी कहा कि "यह बिल्कुल झूठ है! ऐसा कोई सार्वजनिक बुलावा कभी नहीं दिया गया. मुझे बुरा लगता है कि पुलिस को "ऊपर" से मिले आदेशों पर काम करना पड़ता है, इतनी वफ़ादारी!"

रत्ना का यह पोस्ट तब आया जब दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर SEM कोर्ट में कहा कि "जंतर-मंतर जो कि अब अधिकृत आंदोलन स्थल नहीं है, वहां CJP के नेताओं ने एक सार्वजनिक आंदोलन की अपील की थी."

कोर्ट ने 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे सौरव दास-आशुतोष रांका

एक अन्य पोस्ट में रत्ना ने कहा कि "सौरव और आशुतोष को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. अजिंक्य को पर्सनल बॉन्ड पर रिहा किया गया. गिरफ्तारी के कारण वही थे. पता चला है कि SEM का प्रदर्शनकारियों को सजा देने का पुराना रिकॉर्ड रहा है. कायर सरकार." 

पूरे दिन डिटेन्शन के बाद गिरफ्तारी

सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे को कल (13 अक्टूबर 2026) पूरे दिन डिटेन्शन में रखने के बाद, आज सुबह दिल्ली पुलिस ने शांति बहाल करने के लिए एहतियातन गिरफ्तारी की थी, जिसके बाद उन्हें  SEM कोर्ट में पेश किया गया. सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया, जबकि अजिंक्य शिंदे को 5000 रुपये के बॉन्ड पर साइन करवा कर रिहा किया गया है.

जंतर-मंतर पर पहुंचे थे तिरंगा फहराने

इससे पहले 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट की अपील करके जब अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे, तब भी दिल्ली पुलिस ने उन्हें वहीं से हिरासत में लिया गया. तीनों को 20 घंटे के डिटेन्शन के बाद छोड़ दिया गया था. इसके बाद कल (13 अक्टूबर) आशुतोष और सौरव अपने साथियों के साथ जंतर-मंतर पर गेट फांद कर तिरंगा फहराते हुए दिखे थे, जहां दिल्ली पुलिस ने आशुतोष और सौरव सहित अन्य सभी साथियों को हिरासत में ले लिया था.

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About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
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Published at : 14 Oct 2026 11:46 AM (IST)
Tags :
CJP DELHI POLICE Cockroach Janta Party
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