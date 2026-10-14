सौरव और रांका के जेल भेजे जाने पर भड़की रत्ना सिंह, कहा- 'पुलिस ने कोर्ट में...'

कॉकरोच जनता पार्टी के दोनों सह-संयोजक सौरव दास और आशुतोष रांका की आज सुबह 3 बजे दिल्ली पुलिस द्वारा एहतियाती गिरफ्तारी के बाद CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह ने दिल्ली पुलिस को 'झूठा' बताया है. रत्ना सिंह ने सौरव और आशुतोष की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा कि "दिल्ली पुलिस ने आज कोर्ट में झूठ बोला कि कल जंतर-मंतर पर दूसरे प्रदर्शनकारियों को शामिल होने के लिए बुलाया गया था.

रत्ना ने यह भी कहा कि "यह बिल्कुल झूठ है! ऐसा कोई सार्वजनिक बुलावा कभी नहीं दिया गया. मुझे बुरा लगता है कि पुलिस को "ऊपर" से मिले आदेशों पर काम करना पड़ता है, इतनी वफ़ादारी!"

Delhi police lied in front of court today that a call was given for other protesters to join at Jantar Mantar yesterday. Absolutely false! No public call was ever made. I feel bad that police has to act on orders from “top”- itni wafadari! — Ratna Singh (@whattalawyer) October 14, 2026

रत्ना का यह पोस्ट तब आया जब दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर SEM कोर्ट में कहा कि "जंतर-मंतर जो कि अब अधिकृत आंदोलन स्थल नहीं है, वहां CJP के नेताओं ने एक सार्वजनिक आंदोलन की अपील की थी."

कोर्ट ने 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे सौरव दास-आशुतोष रांका

एक अन्य पोस्ट में रत्ना ने कहा कि "सौरव और आशुतोष को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. अजिंक्य को पर्सनल बॉन्ड पर रिहा किया गया. गिरफ्तारी के कारण वही थे. पता चला है कि SEM का प्रदर्शनकारियों को सजा देने का पुराना रिकॉर्ड रहा है. कायर सरकार."

पूरे दिन डिटेन्शन के बाद गिरफ्तारी

सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे को कल (13 अक्टूबर 2026) पूरे दिन डिटेन्शन में रखने के बाद, आज सुबह दिल्ली पुलिस ने शांति बहाल करने के लिए एहतियातन गिरफ्तारी की थी, जिसके बाद उन्हें SEM कोर्ट में पेश किया गया. सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया, जबकि अजिंक्य शिंदे को 5000 रुपये के बॉन्ड पर साइन करवा कर रिहा किया गया है.

जंतर-मंतर पर पहुंचे थे तिरंगा फहराने

इससे पहले 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट की अपील करके जब अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे, तब भी दिल्ली पुलिस ने उन्हें वहीं से हिरासत में लिया गया. तीनों को 20 घंटे के डिटेन्शन के बाद छोड़ दिया गया था. इसके बाद कल (13 अक्टूबर) आशुतोष और सौरव अपने साथियों के साथ जंतर-मंतर पर गेट फांद कर तिरंगा फहराते हुए दिखे थे, जहां दिल्ली पुलिस ने आशुतोष और सौरव सहित अन्य सभी साथियों को हिरासत में ले लिया था.