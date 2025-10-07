हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'गोवा को डर और भ्रष्टाचार से आजाद कराएंगे', AAP नेता अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, बीजेपी सरकार पर साधा निशाना

'गोवा को डर और भ्रष्टाचार से आजाद कराएंगे', AAP नेता अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, बीजेपी सरकार पर साधा निशाना

आम आदमी पार्टी का कहना है कि उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा में पार्टी कार्यकर्ता हर गली-गली में जाकर जनता के बीच सच पहुंचा रहे हैं. बीजेपी की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 07 Oct 2025 10:24 AM (IST)
Preferred Sources

गोवा की सड़कों की खस्ता हालत को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा सिग्नेचर अभियान चलाया, जिसमें गोवा के कुल 3.5 लाख परिवारों में से 1 लाख परिवारों ने इस अभियान में हिस्सा लिया और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सड़कें तुरंत ठीक करने की मांग की है. इन्हीं चिट्ठियों से भरा ट्रक सोमवार (6 अक्टूबर, 2025) को मुख्यमंत्री को सौंपा गया.

आम आदमी पार्टी (AAP) का कहना है कि ये कोई साधारण विरोध नहीं है, यह हर उस गोवावासी की आवाज़ है, जो अब और चुप नहीं रहना चाहता. उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार इतना गहरा है कि जो सड़कें बनती भी हैं, वे कुछ ही दिनों में फिर से टूट जाती हैं. जनता को झूठे वादों और अधूरे कामों से बहकाया गया, लेकिन अब जनता जाग चुकी है. 

केजरीवाल ने दिया पंजाब का उदाहरण
AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने गांव-गांव में 18,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कों का निर्माण करवाया है. वहां सख्त नियम हैं, अगर सड़क 5 साल से पहले खराब हुई तो ठेकेदार को अपने पैसे से मरम्मत करनी होगी. आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि गोवा एक अमीर राज्य है, फिर भी लोगों को पीने का पानी टैंकरों से मिलता है. 

'बीजेपी को सिर्फ सत्ता और पैसे की चिंता'
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गोवा में आम आदमी पार्टी के सिर्फ 2 विधायक हैं, फिर भी लोग चंदा इकट्ठा करके मोहल्ला क्लीनिक खोल रहे हैं. वहीं बीजेपी के पास हज़ारों करोड़ हैं, लेकिन जनता के लिए न अस्पताल बने, न स्कूल सुधरे, न सड़कें ठीक हुईं. बीजेपी को जनता की नहीं, सिर्फ़ सत्ता और पैसे की चिंता है. आज गोवा की जनता डरी हुई है. अपराध बढ़ रहे हैं और भ्रष्टाचार चरम पर है और सरकार पर सवाल उठाने वालों पर हमले हो रहे हैं. 

समाजसेवी रमा कांकणकर पर हमले के मामले को लेकर आप नेताओं ने बीजेपी सरकार की आलोचना की. उनका कहना है कि सिग्नेचर अभियान के दौरान बीजेपी के गुंडों ने कार्यकर्ताओं पर हमला किया तो अगले ही दिन और भी ज़्यादा लोग निकलकर मैदान में आ गए, क्योंकि अब लोग डरने वाले नहीं हैं.

गोवा बदलने के लिए तैयार है- केजरीवाल
आम आदमी पार्टी का कहना है कि उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा में पार्टी कार्यकर्ता हर गली-गली में जाकर जनता के बीच सच पहुंचा रहे हैं. बीजेपी की धमकियों और दबावों के बावजूद वे जनता के साथ मज़बूती से खड़े हैं. यही असली ताकत है, जनता के साथ खड़े होने की ताकत. अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की राजनीति झूठे वादों पर नहीं, सच्चे कामों पर चलती है. आप नेताओं का कहना है कि आज जो भीड़ आम आदमी पार्टी की सभाओं में उमड़ रही है, वह साफ संकेत है कि गोवा बदलने के लिए तैयार है.

ये भी पढ़ें 

Asaduddin Owaisi Target Tejashwi Yadav: बिहार में चुनावों का ऐलान होते ही ओवैसी ने किसके लिए किया आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल, गठबंधन पर बड़ा दावा

Published at : 07 Oct 2025 10:24 AM (IST)
Tags :
Arvind Kejriwal Goa BJP AAP
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
बिहार
Bihar Election 2025: प्रशांत किशोर का INDIA और NDA पर सीधा वार, कहा- 'हम इतना वोट काटेंगे कि...'
प्रशांत किशोर का INDIA और NDA पर सीधा वार, कहा- 'हम इतना वोट काटेंगे कि हालत खराब हो जाएगी'
विश्व
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Breaking: Azamgarh कोतवाली में भिड़े BJP के दो गुट, थाने के अंदर जमकर हुई मारपीट | ABP News
Greater Noida Factory Fire: ग्रेटर Noida में भीषण आग, लाखों का सामान राख
Shilpa Shetty Fraud Case: शिल्पा शेट्टी से 60 करोड़ धोखाधड़ी मामले में पूछताछ | Breaking | ABP News
BJP Infighting: Azamgarh थाने में BJP के दो गुटों में मारपीट, Video वायरल!
Bihar Floods: पूर्वी चंपारण में बाढ़ का कहर, 2 दर्जन घर डूबे
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
बिहार
Bihar Election 2025: प्रशांत किशोर का INDIA और NDA पर सीधा वार, कहा- 'हम इतना वोट काटेंगे कि...'
प्रशांत किशोर का INDIA और NDA पर सीधा वार, कहा- 'हम इतना वोट काटेंगे कि हालत खराब हो जाएगी'
विश्व
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
साउथ सिनेमा
कैसे हुई थी नागा चैतन्य की शोभिता धुलिपाला से पहली मुलाकात? एक्टर ने बताया चौंकाने वाला किस्सा
कैसे हुई थी नागा चैतन्य की शोभिता धुलिपाला से पहली मुलाकात? हैरान कर देगा किस्सा
ट्रेंडिंग
स्कूल से बंक मार इश्क लड़ा रहे थे नवाब साहब! गली वालों ने ऐसा बनाया भूत कि भागते फिरे- वीडियो वायरल
स्कूल से बंक मार इश्क लड़ा रहे थे नवाब साहब! गली वालों ने ऐसा बनाया भूत कि भागते फिरे- वीडियो वायरल
शिक्षा
कैसे बनाए जाते हैं माइक्रो आब्जर्वर, चुनाव की ड्यूटी के लिए इन्हें कितना मिलता है पैसा?
कैसे बनाए जाते हैं माइक्रो आब्जर्वर, चुनाव की ड्यूटी के लिए इन्हें कितना मिलता है पैसा?
लाइफस्टाइल
इस करवा चौथ बिना ज्यादा खर्च किए वाइफ को दें स्पेशल गिफ्ट्स, ये हैं परफेक्ट सरप्राइज आइडियाज
इस करवा चौथ बिना ज्यादा खर्च किए वाइफ को दें स्पेशल गिफ्ट्स, ये हैं परफेक्ट सरप्राइज आइडियाज
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget