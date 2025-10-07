गोवा की सड़कों की खस्ता हालत को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा सिग्नेचर अभियान चलाया, जिसमें गोवा के कुल 3.5 लाख परिवारों में से 1 लाख परिवारों ने इस अभियान में हिस्सा लिया और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सड़कें तुरंत ठीक करने की मांग की है. इन्हीं चिट्ठियों से भरा ट्रक सोमवार (6 अक्टूबर, 2025) को मुख्यमंत्री को सौंपा गया.

आम आदमी पार्टी (AAP) का कहना है कि ये कोई साधारण विरोध नहीं है, यह हर उस गोवावासी की आवाज़ है, जो अब और चुप नहीं रहना चाहता. उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार इतना गहरा है कि जो सड़कें बनती भी हैं, वे कुछ ही दिनों में फिर से टूट जाती हैं. जनता को झूठे वादों और अधूरे कामों से बहकाया गया, लेकिन अब जनता जाग चुकी है.

केजरीवाल ने दिया पंजाब का उदाहरण

AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने गांव-गांव में 18,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कों का निर्माण करवाया है. वहां सख्त नियम हैं, अगर सड़क 5 साल से पहले खराब हुई तो ठेकेदार को अपने पैसे से मरम्मत करनी होगी. आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि गोवा एक अमीर राज्य है, फिर भी लोगों को पीने का पानी टैंकरों से मिलता है.

'बीजेपी को सिर्फ सत्ता और पैसे की चिंता'

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गोवा में आम आदमी पार्टी के सिर्फ 2 विधायक हैं, फिर भी लोग चंदा इकट्ठा करके मोहल्ला क्लीनिक खोल रहे हैं. वहीं बीजेपी के पास हज़ारों करोड़ हैं, लेकिन जनता के लिए न अस्पताल बने, न स्कूल सुधरे, न सड़कें ठीक हुईं. बीजेपी को जनता की नहीं, सिर्फ़ सत्ता और पैसे की चिंता है. आज गोवा की जनता डरी हुई है. अपराध बढ़ रहे हैं और भ्रष्टाचार चरम पर है और सरकार पर सवाल उठाने वालों पर हमले हो रहे हैं.

समाजसेवी रमा कांकणकर पर हमले के मामले को लेकर आप नेताओं ने बीजेपी सरकार की आलोचना की. उनका कहना है कि सिग्नेचर अभियान के दौरान बीजेपी के गुंडों ने कार्यकर्ताओं पर हमला किया तो अगले ही दिन और भी ज़्यादा लोग निकलकर मैदान में आ गए, क्योंकि अब लोग डरने वाले नहीं हैं.

गोवा बदलने के लिए तैयार है- केजरीवाल

आम आदमी पार्टी का कहना है कि उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा में पार्टी कार्यकर्ता हर गली-गली में जाकर जनता के बीच सच पहुंचा रहे हैं. बीजेपी की धमकियों और दबावों के बावजूद वे जनता के साथ मज़बूती से खड़े हैं. यही असली ताकत है, जनता के साथ खड़े होने की ताकत. अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की राजनीति झूठे वादों पर नहीं, सच्चे कामों पर चलती है. आप नेताओं का कहना है कि आज जो भीड़ आम आदमी पार्टी की सभाओं में उमड़ रही है, वह साफ संकेत है कि गोवा बदलने के लिए तैयार है.

