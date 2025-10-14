सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Instagram ने बच्चों के लिए अपने कंटेंट सुरक्षा नियमों को और कड़ा कर दिया है. अब 13 से 17 साल के यूजर्स को केवल वही कंटेंट दिखेगा, जो PG-13 फिल्मों जैसा हल्का-फुल्का, सुरक्षित और उम्र के अनुकूल होगा. इस बदलाव का मकसद बच्चों तक पहुंचने वाले अश्लील, खतरनाक या गलत कंटेंट को रोकना है.

इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी Meta ने बताया कि अब से सभी Teen Accounts को ऑटोमैटिकली '13+' मोड में रखा जाएगा यानी जो यूजर 18 साल से कम उम्र के हैं, वे बिना अपने माता-पिता की अनुमति के इस सेटिंग को बदल नहीं पाएंगे.

अब क्या होगा बदलाव?

1. 13 से 17 साल के यूजर्स को अब शराब, तंबाकू, नशे, हिंसा, गाली-गलौज और खतरनाक स्टंट जैसे कंटेंट नहीं दिखेंगे.



2. ऐसे अकाउंट जिन्हें वयस्क (एडल्ट) या अनुचित माना गया है, उन्हें टीनेजर्स अब फॉलो नहीं कर पाएंगे. अगर पहले से फॉलो कर रखा है तो उनके पोस्ट और मैसेज भी ब्लॉक कर दिए जाएंगे.

3. Instagram का AI सिस्टम अब इसी उम्र-फिल्टर के हिसाब से काम करेगा, ताकि कोई वयस्क या अनुचित जवाब टीनेजर्स तक न पहुंचे.

पैरेंट्स को भी मिलेगा कंट्रोल

Meta की दी गई जानकारी के अनुसार,

1. अब माता-पिता को भी ऐप पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा. वे चाहें तो अपने बच्चे के अकाउंट के लिए 'सख्त सेटिंग' इनेबल कर सकते हैं, जिससे और सीमित कंटेंट दिखाई देगा.



2. माता-पिता किसी भी पोस्ट या वीडियो को रिपोर्ट कर सकते हैं जो उन्हें अपने बच्चे के लिए गलत लगे.

Meta के सर्वे में माता-पिता ने बताया मददगार

पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया पर टीनेजर्स के मानसिक स्वास्थ्य, गलत प्रभाव और अश्लील कंटेंट की पहुंच को लेकर कई रिपोर्ट्स सामने आई थीं. इसी को ध्यान में रखते हुए Instagram ने यह अहम बदलाव किया है. Meta की ओर से कराए गए एक सर्वे में 95% माता-पिता ने माना कि यह नया सिस्टम बच्चों के लिए सुरक्षित और मददगार साबित होगा. वहीं 90% पैरेंट्स ने कहा कि इससे उन्हें यह बेहतर समझने में मदद मिलेगी कि उनके बच्चे सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हैं.

Instagram का यह कदम बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा की दिशा में एक सकारात्मक और जरूरी पहल है. अब यह ऐप न केवल एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म रहेगा, बल्कि एक ऐसा स्पेस बनेगा, जहां बच्चों उम्र के मुताबिक सकारात्मक और सुरक्षित डिजिटल कंटेंट मिलेगा.

ये भी पढ़ें:- तेलंगाना में OBC आरक्षण पर हाई कोर्ट के स्टे से कांग्रेस नाखुश, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी