'2 दिन तक बारिश', उत्तर प्रदेश-बिहार से लेकर हरियाणा-पंजाब और दिल्ली तक, जानें कैसा रहेगा मौसम

चक्रवाती तूफान मोंथा के कारण देश भर के मौसम का मिजाज बदल गया है. पिछले कुछ दिनों से देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है. आज शुक्रवार (31 अक्टूबर) को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की-फुल्की बारिश के साथ बर्फबारी और ठंड बढ़ने का अलर्ट है. इसके अलावा अगले 2 दिन तक उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है.

दिल्ली एनसीआर में बढ़ी ठंड

दिल्ली एनसीआर में भी अब ठंड होने लगी है. अब लोग सड़कों पर स्वेटर और जैकेट में दिखने लगे हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ रात में ही ठंड हो रही थी. अब दिन के वक्त भी ठंडी हवाएं चलने के साथ ही लोगों को सर्दी का एहसास होने लगा है. दिल्ली एनसीआर में बीते 24 घंटे से धूप भी नहीं निकली है. सिर्फ दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली में 2 दिन से धूप नजर नहीं आई है. दिल्ली एनसीआर में 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक ठंड बढ़ने वाली है.

उत्तर प्रदेश में बीते कई दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है. गुरुवार को लखनऊ और आस-पास के कई जिलों में बारिश हुई. झांसी में अधिकतम तापमान अचानक लुढ़क गया है, अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 10.7 डिग्री नीचे है. आज शुक्रवार को भी कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट है. पश्चिमी यूपी में आज भी बारिश और पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर बारिश व गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. कहीं-कहीं पर भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है.

यूपी में बारिश जारी

इसके अलावा सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संतरविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया और देवरिया में बादल गरजने व बिजली चमकने के आसार जताए गए हैं. गोरखपुर, संतकबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, अंबेडकर नगर और उसके आस-पास के इलाकों में भी बादल गरजने व बिजली चमकने की संभावना जताई गई है. गुरुवार को प्रदेश में कई जगहों पर बारिश हुई. झांसी में 47.8 मिमी, उरई में 40 मिमी, हमीरपुर में 24 मिमी, फुरसत गंज में 21.9 मिमी, लखनऊ में 22.9 मिमी और बाराबंकी में 17 मिमी तक बारिश हुई.

बिहार में भी मोंथा तूफान का असर

मोंथा तूफान का असर बिहार में गंगा के तटवर्ती जिलों में दिख रहा है. बुधवार और गुरुवार को रुक-रुककर हुई हल्की बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है. बूंदाबांदी के बीच गुरुवार को अधिकतम तापमान में पिछले तीन दिनों में 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. दिन में ही हल्की ठंड का एहसास होने लगा है. मौसम विशेषज्ञों और कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर मोंथा चक्रवात का प्रभाव कम समय में समाप्त हो गया तो रबी सीजन पर इसका बहुत अधिक असर नहीं पड़ेगा. नवंबर के पहले सप्ताह में तापमान का गिरना गेहूं और सरसों की बुवाई के लिए अनुकूल माना जा रहा है.



कृषि विशेषज्ञों के अनुसार अगर चक्रवात के कारण बारिश की तीव्रता बढ़ती है तो धान की फसल के लिए यह नुकसानदेह साबित हो सकता है. खेतों में जलभराव की स्थिति बनने से कटी अथवा खड़ी फसल झुक सकती है, जिससे दाने काले पड़ने और फुटने में दिक्कत की आशंका बढ़ जाती है.

