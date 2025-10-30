बेंगलुरु: सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ डिलीवरी फ्रॉड, 1.85 लाख रुपए के फोन की जगह निकली ये चीज

बेंगलुरु में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ऑनलाइन ऑर्डर किए गए महंगे मोबाइल फोन की जगह टाइल का टुकड़ा भेज दिया गया. पीड़ित की पहचान प्रेमानंद के रूप में हुई है, जो एक वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ हैं. उन्होंने दिवाली सेल के दौरान अमेजन ऐप से 1.85 लाख रुपए का सैमसंग Z Fold स्मार्टफोन खरीदा था.

पीड़ित ने पूरी रकम क्रेडिट कार्ड से चुका दी और तय तारीख पर डिलीवरी भी मिल गई. जब उन्होंने पैकेज खोला तो उनके होश उड़ गए. दरअसल अंदर फोन नहीं, बल्कि टाइल का एक टुकड़ा रखा हुआ था. प्रेमानंद ने बताया कि टाइल का वजन फोन के बराबर था, इसलिए पैकेज लेते वक्त उन्हें कोई शक नहीं हुआ.

पीड़ित ने वीडियो सबूत के जरिए किया कंप्लेन

उन्होंने समझदारी दिखाते हुए डिलीवरी बॉक्स खोलते समय पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया, जो अब उनके पक्ष में एक मजबूत सबूत साबित हुआ है. डिलीवरी बॉय से संपर्क करने की कोशिश नाकाम रही, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर शिकायत दर्ज कराई.

प्रेमानंद ने वीडियो रिकॉर्डिंग और खरीद से जुड़े सभी दस्तावेज पुलिस को सौंप दिए. साथ ही 19 अक्टूबर को उन्होंने अमेजन कस्टमर केयर में भी शिकायत की, जिसके बाद कंपनी ने उनकी पूरी राशि वापस कर दी.

धोखाधड़ी की जांच में जुटी पुलिस

कुमार स्वामी लेआउट पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि धोखाधड़ी डिलीवरी चेन में कहां हुई. क्या वेयरहाउस में ये साजिश रची गई या फिर ट्रांजिट में या स्थानीय स्तर पर ये ऑनलाइन धोखाधड़ी किया गया है.

