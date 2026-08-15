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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियास्वतंत्रता दिवस: पुतिन-मैक्रों की बधाई, दुनिया के किन नेताओं ने भेजा संदेश?

स्वतंत्रता दिवस: पुतिन-मैक्रों की बधाई, दुनिया के किन नेताओं ने भेजा संदेश?

भारत आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस मौके पर इजरायल, रूस के अलावा अमेरिका और सिंगापुर ने भी भारत को शुभकामनाएं दीं.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 15 Aug 2026 03:20 PM (IST)
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भारत आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस मौके पर दुनियाभर के तमाम नेताओं ने आजादी की शुभकामनाएं दीं. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी को बधाई दी. उन्होंने अपने बधाई संदेश में कहा, 'हम अपने मित्र देशों के लोगों के फायदे और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ाने के लिए रूस-भारत की साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे.'

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा, 'भारत के लोगों को आपके 80वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई!'

भारत में चीन के राजदूत जू फेइहोंग ने कहा, 'आजादी की 80वीं वर्षगांठ पर भारत को हार्दिक बधाई.'

मालदीव के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइजू ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा, 'मैं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, महामहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत सरकार और भारत के मित्रवत लोगों को उनके 80वें स्वतंत्रता दिवस के खुशी के मौके पर हार्दिक बधाई देता हूं.' 

भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोबगे ने बधाई देते हुए कहा, 'मेरे बड़े भाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. हमारे दोनों देशों के बीच दोस्ती और आपसी संबंध और मजबूत हों.'

सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम ने भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी सिंगापुरवासियों की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है. 

भारत में इजरायली राजदूत रूवेन अजार ने एक्स पर पोस्ट कर भारत को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां दीं. उन्होंने कहा कि आज हम भारत का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं. भले ही भारत और इजरायल आकार में अलग-अलग हों, लेकिन हमारी प्राचीन विरासत एक समान हैं. हमें इजरायल और भारत की दोस्ती पर गर्व है और हम अपनी साझेदारी को और मजबूत करते रहेंगे.

भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने एक्स पर हिंदी में पोस्ट कर भारत को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने लिखा कि प्रिय मित्रो,स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं. भारत के तय हो चुके विकास-मार्ग पर नज़र डालकर शक नहीं रहता कि आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे. प्रगति की राह पर चलते हुए आप आश्वस्त रहें कि रूस का साथ जैसे 100 साल पहले था, वैसे ही वह आज भी है और कल भी रहेगा. जय हिंद. जय रूस-हिंद की दोस्ती.

मार्को रूबियो ने क्या कहा
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी 80वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत को शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि भारत-अमेरिका के संबंध लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं. रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच मजबूत संबंधों से दोनों देशों के रिश्तों को बढ़ावा मिला है. उन्होंने रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष सहयोग और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि यह सहयोग दोनों देशों और हिंद महासागर क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है.

सिंगापुर के राष्ट्रपति ने दी बधाई
सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम ने भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी. शनमुगरत्नम ने भारत की राष्ट्रपति के नाम लिखे पत्र में कहा कि सिंगापुर के लोगों की ओर से मैं भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के खुशी के मौके पर आपको और भारत के लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं. सिंगापुर और भारत के बीच एक मजबूत और भविष्य को लेकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी है, जो लोगों के बीच आपसी करीबी रिश्तों पर आधारित है. हमारा सहयोग कई क्षेत्रों में फैला हुआ है. 

बांग्लादेश स्थित भारत के हाई कमीशन में स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराया गया. उच्चायोग ने एक्स पर लिखा कि बांग्लादेश में भारतीय सुबह होते ही हमारे तटों पर तिरंगा लहराता है. सूर्यपथ तिरंगा के इस ऐतिहासिक सफर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब भारत-भूटान की है. एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक भारतीय तिरंगे को आगे ले जाएं और भारतीयों को हर घर तिरंगा का जोश फैलाने के लिए प्रेरित करें.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 15 Aug 2026 02:24 PM (IST)
Tags :
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