हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़न्यूज़Explained: Explained: मोदी नहीं नीतीश के नाम पर मिली है NDA को जीत, कैसे चला 'सुशासन बाबू' का जादू, जानिए 5 बड़ी वजहें

Explained: Explained: मोदी नहीं नीतीश के नाम पर मिली है NDA को जीत, कैसे चला 'सुशासन बाबू' का जादू, जानिए 5 बड़ी वजहें

ABP Explainer: PM मोदी की केंद्रीय स्कीम्स को नीतीशे कुमार बिहार में लाए. नीतीशे को सुशासन, महिला क्रांति और पांडव की स्ट्रैटजी ने हीरो बना दिया. नीतीशे ही बिहार में NDA को पटरी पर लाए.

By : ज़ाहिद अहमद | Updated at : 14 Nov 2025 01:06 PM (IST)
Preferred Sources

14 नवंबर 2025 की सुबह से बिहार के हर कोने से NDA की जीत की खबरें आ रही हैं. काउंटिंग सेंटरों पर चहल-पहल है, टीवी स्क्रीन पर आंकड़े उछल रहे हैं. बिहार के लेटेस्ट रुझान कहते हैं कि NDA 189 सीटों पर आगे है, तो महागठबंधन को महज 50 सीटें मिल रही हैं. यह जीत सिर्फ नंबरों की नहीं, बल्कि एक कहानी की है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चमक तो थी, लेकिन असली हीरो बने बिहार के 'सुशासन बाबू' नीतीशे कुमार. यानी NDA की जीत के असल हीरो नीतीशे हैं...

तो आइए ABP एक्सप्लेनर में समझते हैं कि NDA की जीत PM मोदी नहीं, बल्कि नीतीशे कुमार के नाम पर कैसे मिल रही है. इसकी 5 बड़ी वजहें क्या हैं...

वजह 1- नीतीशे का 'सुशासन'- विकास की सड़कें, जो जनता को याद रहीं
नीतीशे कुमार ने 2005 से बिहार को 'जंगलराज' से निकालकर विकास की पटरी पर चढ़ाया. सड़कें, पुल, बिजली और महिलाओं को 10 हजार रुपए प्रतिमाह जनता की आंखों में ताजा हैं. एग्जिट पोल (एक्सिस माय इंडिया) के मुताबिक 43% वोटरों ने 'विकास' को प्राथमिकता दी और इसमें नीतीशे का नाम सबसे ऊपर आया.

2004-05 में बिहार का प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश के मुकाबले सिर्फ 56% था. 2023-24 तक ये बढ़कर 66% हो गया. बिहार का सालाना ग्रोथ रेट 5.4% रहा, जो नेशनल एवरेज से 1.1% ज्यादा था. सड़कों का नेटवर्क 2005 के 800 किलोमीटर से बढ़कर 2025 तक 5 हजार किलोमीटर से ज्यादा हो गया. पटना मेट्रो, एयपोर्ट्स और रेल इंजन एक्सपोर्ट बढ़ा. इसमें मोदी सरकार से मदद  मिली, लेकिन नीतीशे की ग्राउंड लेवल पर मेहनत रंग लाई.

बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, 'लोगों ने मोदी-नीतीश के डबल इंजन के लिए वोट दिया, लेकिन नीतीश की लोकल इमेज ने मोदी को पीछे छोड़ दिया.'

वजह 2- महिलाओं का भरोसा- नीतीशे की 'महिला क्रांति' ने वोटिंग रेट तोड़ा
बिहार की महिलाओं ने नीतीश को 'रक्षक' माना. शराबबंदी से लेकर साइकिल स्कीम तक, नीतीशे ने महिलाओं को सशक्त बनाया. एग्जिट पोल्स (चाणक्य) ने बताया कि महिलाओं में 48% सपोर्ट मिला, जबकि महागठबंधन को 38% ने सपोर्ट किया.

बिहार में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत रिकॉर्डतोड़ 71.6% रहा, जो 1951 के बाद हाईएस्ट है. नीतीशे की 'मैया समर्पण' स्कीम ने 1.4 करोड़ महिलाओं को 10 हजार रुपए दिए. 2006 से लड़कियों को साइकिल मिलने से फीमेल लिटरेसी 53% से बढ़कर 70% हो गई.

CSDS सर्वे के मुताबिक, महिलाओं में नीतीशे को 30% प्रिफरेंस मिला. एक्सिस माय इंडिया के CMD प्रदीप गुप्ता ने कहा कि नीतीश-मोदी का कॉम्बो हीरो बना, लेकिन शराबबंदी ने महिलाओं को NDA की तरफ झुकाया. महिलाओं ने साबित किया कि नीतीशे के काम की वजह से वोट किया, न कि जाति की वजह से.

वजह 3- जाति का गणित- NDA की 'पांडव' स्ट्रैटजी ने विपक्ष को चकमा दिया
NDA में नीतीशे ने जातिगत समीकरण सुलझाए. EBC और महादलितों पर फोकस किया, जो बिहार की 40% आबादी है. NDA ने '5 पंडव' यानी बीजेपी, जदयू, HAM, RLM और LJP का फॉर्मूला चलाया. नतीजतन, बीजेपी 84, जदयू 76, LJP 22, HAM 4 और RLM 3 सीटों पर आगे है. NDA कुल 189 सीटों पर मजबूत है.

2020 में NDA को 125 सीटें मिलीं थीं, जो अब महागठबंधन की कुल सीटों से भी आगे हो गई है. क्योंकि EBC के 55% वोट्स NDA को शिफ्ट हुए. नीतीशे की कुर्मी-कोइरी बेस (15%) ने बीजेपी के ऊपरी जातियों (20%) से मैच किया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित साह ने रैली में कहा, 'नीतीश नेतृत्व में बिहार फ्लड-फ्री बनेगा, क्योंकि पांडव एकजुट हैं.'

वजह 4- मोदी की गारंटी, लेकिन नीतीशे की डिलीवरी- डबल इंजन का फायदा
केंद्र सरकार की PM आवास और उज्जवला जैसी योजना बिहार पहुंची, लेकिन नीतीशे ने लोकल टच दिया. जनता ने 'डबल इंजन' को सराहा, लेकिन सीएम फेस नीतीशे ही बने. बिहार ने पहली बार रेल इंजन एक्सपोर्ट किया, गयाजी में इंजीनियरिंग क्लस्टर बना. बेरोजगारी 7.6% घटी, लेकिन प्रवासी मजदूर 50% कम हुए.

एग्जिट पोल्स में NDA में जदयू को 60-70 सीटें और बीजेपी को 55-65 सीटें दी थीं. बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव बोले, 'लोगों ने मोदी-नीतीशे को क्रेडिट दिया, लेकिन नीतीशे की लास्ट इलेक्शन वाली सिम्पैथी ने वोट पक्का किया.'

मोदी की महिलाओं से जंगलराज पर अटैक की अपील और बीजेपी का डेवलपमेंट प्लैंक ने रेजोनेट किया, जिसे नीतीशे की लोकल डिलीवरी ने मैच किया. बीजेपी सासंद दीपक प्रकाश बोले, 'ये बिहार की जनता की जीत है. डबल इंजन सरकार बनेगी, मोदी और नीतीशे पर भरोसा है.'

वजह 5- विपक्ष की कमजोरी- तेजस्वी की भीड़, लेकिन वोट ट्रांसफर फेल
एक्सिस एग्जिट पोल्स में महागठबंधन की तेजस्वी की पॉपुलैरिटी सीएम प्रिफरेंस के लिए 34% रही, लेकिन वोट शेयर सिर्फ 41% रहा. प्रशांत किशोर की जन सुराज 0-5 सीटें ही ले सकी. तेजस्वी ने 'चेंज' का नारा दिया, लेकिन एंटी-इनकंबेंसी सिर्फ 28% वोटरों तक सीमित रही. MGB ने सोशल जस्टिस और जॉब्स पर फोकस किया, लेकिन ग्राउंड पर 'जंगलराज' का डर जीत गया.

कांग्रेस ने महागठबंधन को ड्रैग डाउन किया, 2020 में 70 सीटों पर सिर्फ 19 सीटें जीतीं थीं, आंकड़े अब और कम है. सबसे बड़ी वजह सीट शेयरिंग में ईगो क्लैश कर गया. जदयू नेता नीरज कुमार बोले, 'तेजस्वी की सरकार सपना टूटा क्योंकि जनता ने नीतीशे को चुना.'

NDA की ओर से नीतीशे की स्ट्रैटजी ने विपक्ष को कमजोर किया और तेजस्वी की भीड़ वोट में नहीं बदली.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर (एबीपी लाइव- हिंदी) अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इससे पहले दो अलग-अलग संस्थानों में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी. जहां वे 5 साल से ज्यादा वक्त तक एजुकेशन डेस्क और ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. वे बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को भी लीड कर चुके हैं. ज़ाहिद देश-विदेश, राजनीति, भेदभाव, एंटरटेनमेंट, बिजनेस, एजुकेशन और चुनाव जैसे सभी मुद्दों को हल करने में रूचि रखते हैं.
Read
Published at : 14 Nov 2025 12:21 PM (IST)
Tags :
Mahagathbandhan BiharElection NitishKumar MGB Jungleraj TejashwiYadav BJP @narendramodi NDA #rahulgandhi Biharelection2025 PMMODI ABPExplainer Biharchunav Biharelectionresult Nitishekumar Biharresultday
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
क्रिकेट
IND vs SA Live Score: 120 पर पवेलियन लौटी साउथ अफ्रीका की आधी टीम, बुमराह ने किया जोरजी को आउट
Live: 120 पर पवेलियन लौटी साउथ अफ्रीका की आधी टीम, बुमराह ने किया जोरजी को आउट
इंडिया
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों का क्या है रिजल्ट? ये है ओवैसी की पतंग का हाल
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों का क्या है रिजल्ट? ये है ओवैसी की पतंग का हाल
इंडिया
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 Result: कांग्रेस और VIP के स्ट्राइक रेट को लेकर क्या बोले एक्सपर्ट्स?
Bihar Election 2025 Result : नतीजे देख खुशी से झूम उठे Muslim ! । Tejashwi । Nitish । PM Modi
Bihar Election 2025 Result: बहुमत का आंकड़ा पार करते Jalebi खाने लगे Jitan Ram Manjhi । Nitish
Bihar Election 2025 Result: ताजा आंकड़ों के बाद बीजेपी दफ्तर में जश्न की तस्वीरें | NDA | Nitish
Bihar Election 2025 Result: बिहार में Congress के स्ट्राइक रेट ने चौंकाया । Nitish । JDU । RJD
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
क्रिकेट
IND vs SA Live Score: 120 पर पवेलियन लौटी साउथ अफ्रीका की आधी टीम, बुमराह ने किया जोरजी को आउट
Live: 120 पर पवेलियन लौटी साउथ अफ्रीका की आधी टीम, बुमराह ने किया जोरजी को आउट
इंडिया
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों का क्या है रिजल्ट? ये है ओवैसी की पतंग का हाल
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों का क्या है रिजल्ट? ये है ओवैसी की पतंग का हाल
इंडिया
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
बिजनेस
बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत?
बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
बॉलीवुड
पत्नी के कमेंट पर गोविंदा ने हाथ जोड़कर मांगी थी माफी, अब सुनीता आहूजा बोलीं- 'मैं कभी नहीं चाहती कि...'
गोविंदा ने हाथ जोड़कर मांगी थी माफी, अब सुनीता आहूजा बोलीं- 'मैं कभी नहीं चाहती कि...'
हेल्थ
Bihar Election Results Stress: बिहार चुनाव के नतीजों से लगा सदमा तो न हो परेशान, ये 8 टिप्स ठीक करेंगे दिमागी सेहत
बिहार चुनाव के नतीजों से लगा सदमा तो न हो परेशान, ये 8 टिप्स ठीक करेंगे दिमागी सेहत
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget