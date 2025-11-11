हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़EXPLAINED: धमाके के बाद कई राज्यों में मची उथल-पुथल, कहीं गश्त तो कहीं रेड... अलर्ट पर एजेंसियां, अब तक क्या-क्या हुआ?

EXPLAINED: धमाके के बाद कई राज्यों में मची उथल-पुथल, कहीं गश्त तो कहीं रेड... अलर्ट पर एजेंसियां, अब तक क्या-क्या हुआ?

ABP Explainer: दिल्ली धमाके के बाद हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार समेत 11 राज्यों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई और चेकिंग बढ़ा दी है.

By : ज़ाहिद अहमद | Updated at : 11 Nov 2025 02:02 PM (IST)
Preferred Sources

10 नवंबर की शाम 6:52 बजे दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार धमाके में अब तक 2 महिलाओं समेत 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 24 घायल हैं. सफेद रंग की जिस i20 कार में धमाका हुआ, उसका एक CCTV फुटेज सामने आया, जिसमें मेट्रो स्टेशन की पार्किंग से निकल रही कार में काले रंग का मास्क पहने एक शख्स बैठा दिखाई दिया. उसका नाम डॉ. मो. उमर नबी बताया जा रहा है, जो पुलवामा का रहने वाला है. दिल्ली धमाके के बाद हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार समेत 11 राज्यों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई और चेकिंग बढ़ा दी है.

तो आइए ABP एक्सप्लेनर में समझते हैं कि दिल्ली धमाके के बाद किस राज्य में क्या असर पड़ा और अब तक क्या कार्रवाई हुई है...

सवाल 1- दिल्ली कार धमाके की छानबीन में सबसे लेटेस्ट अपडेट क्या है?
जवाब- दिल्ली कार धमाके में अब तक...

  • पुलिस सूत्रों के मुताबिक, डॉक्टर उमर ने विस्फोटकों के साथ साथ खुद को उड़ा लिया. इसकी DNA जांच के लिए कश्मीर पुलिस ने पुलवामा में उसकी मां और दो भाई को हिरासत में लिया है.
  • सुरक्षा एजेंसियों ने एहतियातन मेट्रो स्टेशन के 2 गेट बंद कर दिए हैं. लाल किले को भी 13 नवंबर तक लोगों के लिए बंद कर दिया गया है.
  • दिल्ली पुलिस ने लाल किले के पास हुए विस्फोट को लेकर UAPA के तहत FIR दर्ज की है. सुरक्षा एजेंसियों ने आत्मघाती हमले के एंगल से भी जांच शुरू कर दी है. मौके से RDX के सबूत नहीं मिले हैं.
  • शवों की जांच करने वाले LNJP अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि आमतौर पर IED विस्फोट में मृतकों के शरीर काले पड़ जाते हैं, लेकिन इस धमाके में ऐसा नहीं दिखा है.
  • सूत्रों के मुताबिक, पुलिस की प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल और डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया है.
  • इसके अलावा दिल्ली से सटे प्रदेशों में हाई अलर्ट जारी किया है और कई राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

सवाल 2- दिल्ली धमाके के बाद हरियाणा में क्या स्थिति है?
जवाब- हरियाणा में हाई अलर्ट जारी किया गया है...

  • प्रदेश में विशेष सतर्कता शुरू की गई, यानी वाहन चेकिंग को 3 गुना बढ़ा दिया और डॉग स्क्वॉड भी तैनात किया गया है.
  • दिल्ली धमाके को फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जोड़कर देखा जा रहा है. दरअसल, 9 नवंबर को फरीदाबाद के फतेहपुर तगा और धौज गांव से 2900 किलोग्राम विस्फोटक (अमोनियम नाइट्रेट) बरामद किया गया था.
  • इस कार्रवाई में फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल शकील को गिरफ्तार किया गया. मुजम्मिल के कमरे से रविवार को 360 किलो विस्फोटक और असाल्ट राइफल पकड़ी गई थी.
  • गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'सभी संभावनाओं की जांच, फरीदाबाद गिरफ्तारियों से लिंक संभव.'
  • फरीदाबाद के अलावा गुरुग्राम, दिल्ली बॉर्डर, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और ऐतिहासिक साइट्स पर सुरक्षा बढ़ाई. पुलिस कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं.
  • हरियाणा में बाबा बागेश्वर धाम की 'सनातन एकता पदयात्रा 2.0' की सुरक्षा भी बढ़ाई है.

सवाल 3- दिल्ली कार धमाके के बाद उत्तर प्रदेश में क्या उथल-पुथल मची है?
जवाब- प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और सभी बड़े धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

  • पैट्रोलिंग दोगुनी कर दी, रैंडम चेकपोस्ट पर 100% वाहन चेकिंग, पूरे प्रदेश में 50% एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स और संवेदनशील जिलों में 24x7 निगरानी की जा रही है.
  • दिल्ली बॉर्डर पर वाहन चेकिंग के दौरान 20 संदिग्धों को रोका है, अयोध्या में एक्स्ट्रा बैरिकेडिंग लगाई है.
  • सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'पूरी पुलिस फोर्स हाई अलर्ट पर, गहन जांच और सुरक्षा सुनिश्चित करें.'
  • इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा, लखनऊ, वाराणसी, सीमावर्ती जिले (नोएडा, गाजियाबाद), बाजार, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर भी सिक्योरिटी बढ़ाई है.
  • लखनऊ से डॉ. शाहीन को गिरफ्तार किया है, उसकी कार में AK-47 राइफल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. इसके अलावा UP-हरियाणा बॉर्डर पर 2 संदिग्ध हिरासत में लिए गए. 

सवाल 4- जम्मू-कश्मीर में क्या हालात हैं?
जवाब- जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है...

  • राज्य में हाई अलर्ट जारी है, खासकर धार्मिक स्थलों, सीमावर्ती इलाकों और प्रमुख शहरों में.  NH-44 पर 24x7 चेकिंग और पैट्रोलिंग बढ़ी.
  • माता वैष्णो देवी मंदिर, कटरा बेस कैंप और जम्मू शहर में फोर्स तैनाती दोगुनी कर दी गई.
  • दहशतगर्दी से जुड़े मॉड्यूल्स पर कार्रवाई तेज हो गई है, जिसमें छापेमारी, गरफ्तारियां और विस्फोटक बरामदगी शामिल है.
  • 10 जिलों में व्यापक छापेमारी हुई, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है. गैंडरबल में 39 संदिग्धों को पकड़ा और 16 UPA अंडर आरोपियों की जमानत रद्द करने की अर्जी दी है.

सवाल 5- इनके अलावा अन्य राज्यों में क्या हालात हैं?
जवाब- इसके अलावा महाराष्ट्र में गाड़ियों की चेंकिंग, रेल्वे स्टेशन और एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा बढ़ाई है. धार्मिक स्थलों पर बैरिकेड्स लगाए. पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड, पंजाब और गुजरात समेत 11 जिलों में पुलिस अलर्ट पर है. सख्त चेकिंग और पुलिस फोर्स दोगुनी कर दी गई है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर (एबीपी लाइव- हिंदी) अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इससे पहले दो अलग-अलग संस्थानों में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी. जहां वे 5 साल से ज्यादा वक्त तक एजुकेशन डेस्क और ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. वे बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को भी लीड कर चुके हैं. ज़ाहिद देश-विदेश, राजनीति, भेदभाव, एंटरटेनमेंट, बिजनेस, एजुकेशन और चुनाव जैसे सभी मुद्दों को हल करने में रूचि रखते हैं.
Read
Published at : 11 Nov 2025 01:29 PM (IST)
Tags :
Faridabad Madhyapradesh Jammu:Kashmir Umar AmitShah ISIS #rahulgandhi Redfort HARYANA PMMODI ABPExplainer Delhicarblast Redfortblast Redfortcarblast Delhiblast Bababageshwardham Sanatanpadyatra2.0
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली ब्लास्ट: जिस i-20 कार में हुआ धमाका उसकी पूरी कहानी, जानिए किसकी थी गाड़ी और कैसे दिल्ली के लाल किले तक पहुंची?
दिल्ली ब्लास्ट: जिस i-20 कार में हुआ धमाका उसकी पूरी कहानी, जानिए किसकी थी गाड़ी और कैसे दिल्ली के लाल किले तक पहुंची?
दिल्ली NCR
Delhi Blast: दिल्ली धमाके के असली मास्टरमाइंड हैं ये 4 डॉक्टर? इन किरदारों से समझें दहशत का पूरा खेल
दिल्ली धमाके के असली मास्टरमाइंड हैं ये 4 डॉक्टर? इन किरदारों से समझें दहशत का पूरा खेल
साउथ सिनेमा
Box Office: 'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- हिंदी या कन्नड़? किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
क्रिकेट
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Bhutan Visit: भारत-भूटान के रिश्तों पर पीएम मोदी का बड़ा बयान | Delhi Blast
Emmvee Photovoltaic Power Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें price band, subscription और GMP|
PM Modi Bhutan Visit: दिल्ली में हुए लाल किले के पास धमाके पर PM Modi का बड़ा बयान | Delhi Blast
Delhi Red Fort Blast : दिल्ली कार धमाके में बढ़ा मौत का आंकड़ा । Breaking News
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके के जिम्मेदार को बख्शा नहीं जाएगा । Jammu Kahmir । Pulwama
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली ब्लास्ट: जिस i-20 कार में हुआ धमाका उसकी पूरी कहानी, जानिए किसकी थी गाड़ी और कैसे दिल्ली के लाल किले तक पहुंची?
दिल्ली ब्लास्ट: जिस i-20 कार में हुआ धमाका उसकी पूरी कहानी, जानिए किसकी थी गाड़ी और कैसे दिल्ली के लाल किले तक पहुंची?
दिल्ली NCR
Delhi Blast: दिल्ली धमाके के असली मास्टरमाइंड हैं ये 4 डॉक्टर? इन किरदारों से समझें दहशत का पूरा खेल
दिल्ली धमाके के असली मास्टरमाइंड हैं ये 4 डॉक्टर? इन किरदारों से समझें दहशत का पूरा खेल
साउथ सिनेमा
Box Office: 'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- हिंदी या कन्नड़? किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
क्रिकेट
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
इंडिया
Delhi Car Blast: दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद लाल किला तीन दिनों के लिए बंद, ASI ने जारी किया आदेश
Delhi Car Blast: दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद लाल किला तीन दिनों के लिए बंद, ASI ने जारी किया आदेश
शिक्षा
यूपी में  44 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें OTR और आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया
यूपी में  44 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें OTR और आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया
हेल्थ
Heart Attack: घर में अकेले हैं और आ गया हार्ट अटैक? सबसे पहले करें ये काम
घर में अकेले हैं और आ गया हार्ट अटैक? सबसे पहले करें ये काम
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Embed widget