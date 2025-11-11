10 नवंबर की शाम 6:52 बजे दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार धमाके में अब तक 2 महिलाओं समेत 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 24 घायल हैं. सफेद रंग की जिस i20 कार में धमाका हुआ, उसका एक CCTV फुटेज सामने आया, जिसमें मेट्रो स्टेशन की पार्किंग से निकल रही कार में काले रंग का मास्क पहने एक शख्स बैठा दिखाई दिया. उसका नाम डॉ. मो. उमर नबी बताया जा रहा है, जो पुलवामा का रहने वाला है. दिल्ली धमाके के बाद हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार समेत 11 राज्यों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई और चेकिंग बढ़ा दी है.

तो आइए ABP एक्सप्लेनर में समझते हैं कि दिल्ली धमाके के बाद किस राज्य में क्या असर पड़ा और अब तक क्या कार्रवाई हुई है...

सवाल 1- दिल्ली कार धमाके की छानबीन में सबसे लेटेस्ट अपडेट क्या है?

जवाब- दिल्ली कार धमाके में अब तक...

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, डॉक्टर उमर ने विस्फोटकों के साथ साथ खुद को उड़ा लिया. इसकी DNA जांच के लिए कश्मीर पुलिस ने पुलवामा में उसकी मां और दो भाई को हिरासत में लिया है.

सुरक्षा एजेंसियों ने एहतियातन मेट्रो स्टेशन के 2 गेट बंद कर दिए हैं. लाल किले को भी 13 नवंबर तक लोगों के लिए बंद कर दिया गया है.

दिल्ली पुलिस ने लाल किले के पास हुए विस्फोट को लेकर UAPA के तहत FIR दर्ज की है. सुरक्षा एजेंसियों ने आत्मघाती हमले के एंगल से भी जांच शुरू कर दी है. मौके से RDX के सबूत नहीं मिले हैं.

शवों की जांच करने वाले LNJP अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि आमतौर पर IED विस्फोट में मृतकों के शरीर काले पड़ जाते हैं, लेकिन इस धमाके में ऐसा नहीं दिखा है.

सूत्रों के मुताबिक, पुलिस की प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल और डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया है.

इसके अलावा दिल्ली से सटे प्रदेशों में हाई अलर्ट जारी किया है और कई राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

सवाल 2- दिल्ली धमाके के बाद हरियाणा में क्या स्थिति है?

जवाब- हरियाणा में हाई अलर्ट जारी किया गया है...

प्रदेश में विशेष सतर्कता शुरू की गई, यानी वाहन चेकिंग को 3 गुना बढ़ा दिया और डॉग स्क्वॉड भी तैनात किया गया है.

दिल्ली धमाके को फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जोड़कर देखा जा रहा है. दरअसल, 9 नवंबर को फरीदाबाद के फतेहपुर तगा और धौज गांव से 2900 किलोग्राम विस्फोटक (अमोनियम नाइट्रेट) बरामद किया गया था.

इस कार्रवाई में फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल शकील को गिरफ्तार किया गया. मुजम्मिल के कमरे से रविवार को 360 किलो विस्फोटक और असाल्ट राइफल पकड़ी गई थी.

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'सभी संभावनाओं की जांच, फरीदाबाद गिरफ्तारियों से लिंक संभव.'

फरीदाबाद के अलावा गुरुग्राम, दिल्ली बॉर्डर, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और ऐतिहासिक साइट्स पर सुरक्षा बढ़ाई. पुलिस कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं.

हरियाणा में बाबा बागेश्वर धाम की 'सनातन एकता पदयात्रा 2.0' की सुरक्षा भी बढ़ाई है.

सवाल 3- दिल्ली कार धमाके के बाद उत्तर प्रदेश में क्या उथल-पुथल मची है?

जवाब- प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और सभी बड़े धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

पैट्रोलिंग दोगुनी कर दी, रैंडम चेकपोस्ट पर 100% वाहन चेकिंग, पूरे प्रदेश में 50% एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स और संवेदनशील जिलों में 24x7 निगरानी की जा रही है.

दिल्ली बॉर्डर पर वाहन चेकिंग के दौरान 20 संदिग्धों को रोका है, अयोध्या में एक्स्ट्रा बैरिकेडिंग लगाई है.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'पूरी पुलिस फोर्स हाई अलर्ट पर, गहन जांच और सुरक्षा सुनिश्चित करें.'

इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा, लखनऊ, वाराणसी, सीमावर्ती जिले (नोएडा, गाजियाबाद), बाजार, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर भी सिक्योरिटी बढ़ाई है.

लखनऊ से डॉ. शाहीन को गिरफ्तार किया है, उसकी कार में AK-47 राइफल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. इसके अलावा UP-हरियाणा बॉर्डर पर 2 संदिग्ध हिरासत में लिए गए.

सवाल 4- जम्मू-कश्मीर में क्या हालात हैं?

जवाब- जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है...

राज्य में हाई अलर्ट जारी है, खासकर धार्मिक स्थलों, सीमावर्ती इलाकों और प्रमुख शहरों में. NH-44 पर 24x7 चेकिंग और पैट्रोलिंग बढ़ी.

माता वैष्णो देवी मंदिर, कटरा बेस कैंप और जम्मू शहर में फोर्स तैनाती दोगुनी कर दी गई.

दहशतगर्दी से जुड़े मॉड्यूल्स पर कार्रवाई तेज हो गई है, जिसमें छापेमारी, गरफ्तारियां और विस्फोटक बरामदगी शामिल है.

10 जिलों में व्यापक छापेमारी हुई, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है. गैंडरबल में 39 संदिग्धों को पकड़ा और 16 UPA अंडर आरोपियों की जमानत रद्द करने की अर्जी दी है.

सवाल 5- इनके अलावा अन्य राज्यों में क्या हालात हैं?

जवाब- इसके अलावा महाराष्ट्र में गाड़ियों की चेंकिंग, रेल्वे स्टेशन और एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा बढ़ाई है. धार्मिक स्थलों पर बैरिकेड्स लगाए. पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड, पंजाब और गुजरात समेत 11 जिलों में पुलिस अलर्ट पर है. सख्त चेकिंग और पुलिस फोर्स दोगुनी कर दी गई है.