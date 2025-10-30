China-US Relations: पहले मिलाया हाथ फिर चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने ट्रंप की तारीफ की, क्यों कहा- 'कभी कभी मतभेद...'
China-US Relations: चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि आज विश्व कई कठिन समस्याओं का सामना कर रहा है. चीन और अमेरिका प्रमुख देशों के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आज गुरुवार (30 अक्टूबर, 2025) को दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में मुलाकात हुई. इस ऐतिहासिक मुलाकात के दौरान ट्रंप ने शी जिनपिंग से हाथ मिलाया. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह बहुत सम्मान की बात है. मुझे लगता है कि लंबे समय तक हमारे बीच शानदार संबंध बने रहेंगे और आपका हमारे साथ होना हमारे लिए सम्मान की बात है. मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी मुलाकात बहुत सफल होगी.
करीब 6 साल बाद हुई दोनों नेताओं की ये मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है. चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने संबोधन में कहा कि उनका देश अमेरिका के साथ काम करने के लिए तैयार है. शी जिनपिंग ने गाजा युद्ध को समाप्त करने में ट्रंप की भूमिका को लेकर उनकी तारीफ की. शी जिनपिंग ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और आपको दोबारा देखकर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कई साल हो गए हैं. आपके दोबारा चुने जाने के बाद से हमने तीन बार फोन पर बात की है. हमारे संयुक्त मार्गदर्शन में चीन-अमेरिका संबंध स्थिर रहे हैं.
कभी-कभी मतभेद होना स्वाभाविक- जिनपिंग
चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी अलग-अलग राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण हम हमेशा एक-दूसरे से सहमत नहीं होते और दुनिया की दो अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के बीच कभी-कभी मतभेद होना स्वाभाविक है. अमेरिकी संबंधों को सही दिशा में ले जाना चाहिए. मेरा हमेशा से मानना रहा है कि चीन का विकास अमेरिका को फिर से महान बनाने के आपके दृष्टिकोण के साथ-साथ चलता है.
'चीन-अमेरिका को साझेदार और मित्र होना चाहिए'
उन्होंने आगे कहा कि दोनों देश एक-दूसरे की सफलता और समृद्धि में पूरी तरह से मदद करने में सक्षम हैं. सालों से मैंने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि चीन-अमेरिका को साझेदार और मित्र होना चाहिए. यही मुद्दों ने हमें सिखाया है और यही वास्तविकता की मांग है. कुछ दिनों पहले हमारी दोनों आर्थिक टीमें प्रमुख चिंताओं के समाधान को लेकर बुनियादी सहमति पर पहुंचीं. राष्ट्रपति ट्रंप, मैं चीन-अमेरिका संबंधों की मज़बूत नींव रखने और दोनों देशों के विकास के लिए एक मज़बूत माहौल बनाने हेतु आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हूं. राष्ट्रपति महोदय आप विश्व शांति के प्रति बहुत चिंतित हैं और विभिन्न क्षेत्रीय संवेदनशील मुद्दों के समाधान के लिए बहुत उत्सुक हैं.
गाजा युद्धविराम को लेकर ट्रंप की तारीफ
जिनपिंग ने कहा कि मैं हाल ही में हुए गाजा युद्धविराम समझौते में आपके योगदान की सराहना करता हूं. मलेशिया की अपनी यात्रा के दौरान आपने कंबोडिया-थाईलैंड सीमा पर शांति हेतु संयुक्त घोषणापत्र पर आपने हस्ताक्षर कराए. कंबोडिया और थाईलैंड ने अपने सीमा विवादों को उचित ढंग से सुलझाया और हम अन्य संवेदनशील मुद्दों को सुलझाने के लिए शांति वार्ता को भी बढ़ावा दे रहे हैं.
चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि आज विश्व कई कठिन समस्याओं का सामना कर रहा है. चीन और अमेरिका प्रमुख देशों के रूप में अपनी ज़िम्मेदारी निभा सकते हैं. दोनों देश पूरी दुनिया को और बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं.
