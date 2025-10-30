हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़China-US Relations: पहले मिलाया हाथ फिर चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने ट्रंप की तारीफ की, क्यों कहा- 'कभी कभी मतभेद...'

China-US Relations: पहले मिलाया हाथ फिर चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने ट्रंप की तारीफ की, क्यों कहा- 'कभी कभी मतभेद...'

China-US Relations: चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि आज विश्व कई कठिन समस्याओं का सामना कर रहा है. चीन और अमेरिका प्रमुख देशों के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 30 Oct 2025 11:00 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आज गुरुवार (30 अक्टूबर, 2025) को दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में मुलाकात हुई. इस ऐतिहासिक मुलाकात के दौरान ट्रंप ने शी जिनपिंग से हाथ मिलाया. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह बहुत सम्मान की बात है. मुझे लगता है कि लंबे समय तक हमारे बीच शानदार संबंध बने रहेंगे और आपका हमारे साथ होना हमारे लिए सम्मान की बात है. मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी मुलाकात बहुत सफल होगी.

करीब 6 साल बाद हुई दोनों नेताओं की ये मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है. चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने संबोधन में कहा कि उनका देश अमेरिका के साथ काम करने के लिए तैयार है. शी जिनपिंग ने गाजा युद्ध को समाप्त करने में ट्रंप की भूमिका को लेकर उनकी तारीफ की. शी जिनपिंग ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और आपको दोबारा देखकर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कई साल हो गए हैं. आपके दोबारा चुने जाने के बाद से हमने तीन बार फोन पर बात की है. हमारे संयुक्त मार्गदर्शन में चीन-अमेरिका संबंध स्थिर रहे हैं.

कभी-कभी मतभेद होना स्वाभाविक- जिनपिंग
चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी अलग-अलग राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण हम हमेशा एक-दूसरे से सहमत नहीं होते और दुनिया की दो अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के बीच कभी-कभी मतभेद होना स्वाभाविक है. अमेरिकी संबंधों को सही दिशा में ले जाना चाहिए. मेरा हमेशा से मानना ​​रहा है कि चीन का विकास अमेरिका को फिर से महान बनाने के आपके दृष्टिकोण के साथ-साथ चलता है.

'चीन-अमेरिका को साझेदार और मित्र होना चाहिए'
उन्होंने आगे कहा कि दोनों देश एक-दूसरे की सफलता और समृद्धि में पूरी तरह से मदद करने में सक्षम हैं. सालों से मैंने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि चीन-अमेरिका को साझेदार और मित्र होना चाहिए. यही मुद्दों ने हमें सिखाया है और यही वास्तविकता की मांग है. कुछ दिनों पहले हमारी दोनों आर्थिक टीमें प्रमुख चिंताओं के समाधान को लेकर बुनियादी सहमति पर पहुंचीं. राष्ट्रपति ट्रंप, मैं चीन-अमेरिका संबंधों की मज़बूत नींव रखने और दोनों देशों के विकास के लिए एक मज़बूत माहौल बनाने हेतु आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हूं. राष्ट्रपति महोदय आप विश्व शांति के प्रति बहुत चिंतित हैं और विभिन्न क्षेत्रीय संवेदनशील मुद्दों के समाधान के लिए बहुत उत्सुक हैं.

गाजा युद्धविराम को लेकर ट्रंप की तारीफ
जिनपिंग ने कहा कि मैं हाल ही में हुए गाजा युद्धविराम समझौते में आपके योगदान की सराहना करता हूं. मलेशिया की अपनी यात्रा के दौरान आपने कंबोडिया-थाईलैंड सीमा पर शांति हेतु संयुक्त घोषणापत्र पर आपने हस्ताक्षर कराए. कंबोडिया और थाईलैंड ने अपने सीमा विवादों को उचित ढंग से सुलझाया और हम अन्य संवेदनशील मुद्दों को सुलझाने के लिए शांति वार्ता को भी बढ़ावा दे रहे हैं.

चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि आज विश्व कई कठिन समस्याओं का सामना कर रहा है. चीन और अमेरिका प्रमुख देशों के रूप में अपनी ज़िम्मेदारी निभा सकते हैं. दोनों देश पूरी दुनिया को और बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं. 

ये भी पढ़ें

Cyclone Montha: यूपी, झारखंड, ओडिशा में मोंथा का बड़ा असर,'तेज हवाओं के साथ कौंधेगी बिजली, भारी बारिश का अलर्ट'

Published at : 30 Oct 2025 11:00 AM (IST)
Tags :
Gaza XI JINPING DONALD Trump China-US Relations
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Phalodi Satta Bazaar Prediction: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में IAS अधिकारियों की जॉइनिंग के 12 घंटे बाद फिर तबादला, अब IAS गुलाब चंद बने CDO रामपुर, चर्चा तेज
यूपी में IAS अधिकारियों की जॉइनिंग के 12 घंटे बाद फिर तबादला, अब IAS गुलाब चंद बने CDO रामपुर, चर्चा तेज
इंडिया
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
क्रिकेट
Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए
Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए
Advertisement

वीडियोज

RBI का बड़ा कदम| भारत वापस ला रहा है अपना Gold | India’s Gold Comeback | Gold | RBI | Paisa Live
Dalal Street पर Adani का धमाका! एक दिन में ₹48,550 करोड़ की बढ़त, Green Energy बनी game changer
धोखे की 'डर्टी पिक्चर' का खूनी फंदा!
Tej Pratap Yadav पर किसने चलाए पत्थर?
तेजी से तेजस्वी..बुझे से राहुल गांधी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Phalodi Satta Bazaar Prediction: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में IAS अधिकारियों की जॉइनिंग के 12 घंटे बाद फिर तबादला, अब IAS गुलाब चंद बने CDO रामपुर, चर्चा तेज
यूपी में IAS अधिकारियों की जॉइनिंग के 12 घंटे बाद फिर तबादला, अब IAS गुलाब चंद बने CDO रामपुर, चर्चा तेज
इंडिया
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
क्रिकेट
Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए
Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए
टेलीविजन
वजन कम न होने की वजह से रोती थीं दिव्यांका त्रिपाठी, बोलीं- मैं स्लिम नहीं हो पाई
वजन कम न होने की वजह से रोती थीं दिव्यांका त्रिपाठी, बोलीं- मैं स्लिम नहीं हो पाई
जनरल नॉलेज
यहूदी-ईसाई और मुसलमानों में क्या है रिश्ता, इन तीनों धर्मों में क्या चीजें कॉमन?
यहूदी-ईसाई और मुसलमानों में क्या है रिश्ता, इन तीनों धर्मों में क्या चीजें कॉमन?
हेल्थ
मेलाटोनिन या मैग्नीशियम... किसे खाने से आती है अच्छी नींद? जान लें अपने फायदे की बात
मेलाटोनिन या मैग्नीशियम... किसे खाने से आती है अच्छी नींद? जान लें अपने फायदे की बात
ट्रेंडिंग
विदेशी शख्स ने होशियारी में खाया भारत का मसालेदार खाना! तीखे से हाल हो गए बेहाल- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
विदेशी शख्स ने होशियारी में खाया भारत का मसालेदार खाना! तीखे से हाल हो गए बेहाल- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
ABP NEWS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Embed widget