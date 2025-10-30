हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Cyclone Montha: यूपी, झारखंड, ओडिशा में मोंथा का बड़ा असर,'तेज हवाओं के साथ कौंधेगी बिजली, भारी बारिश का अलर्ट'

Cyclone Montha: यूपी, झारखंड, ओडिशा में मोंथा का बड़ा असर,'तेज हवाओं के साथ कौंधेगी बिजली, भारी बारिश का अलर्ट'

Cyclone Montha: चक्रवाती तूफान मोंथा का असर न सिर्फ दक्षिण भारत के राज्यों बल्कि उत्तर भारत में भी देखा जा रहा है. मौसम विभाग ने 30-31 अक्टूबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 30 Oct 2025 07:51 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

चक्रवाती तूफान मोंथा को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तैयारियों की समीक्षा कर तटीय राज्यों को आवश्यक सहायता का पूरा आश्वासन दिया है. मोंथा के कारण आंध्र प्रदेश के 15 जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ. इस तूफान के कारण 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हुए हैं. मौसम विभाग के अनुसार तूफान कमजोर हो रहा है, लेकिन सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया है. 

ओडिशा के मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की निदेशक मनोरमा मोहंती ने बताया कि मोंथा आने के बाद ओडिशा में 25 जगहों पर भारी बारिश हुई है. गजपति जिले में सबसे ज़्यादा 150.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई और अगले 24 घंटों में कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है. उन्होंने आगे बताया कि राज्य भर में बारिश होने की संभावना है, साथ ही गरज, बिजली और तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं.

ओडिशा CM ने क्या बताया
ओडिशा के सीएम मोहन माझी ने बताया कि ओडिशा को कोई खतरा नहीं है. टीमें हर स्थिति के लिए तैयार हैं. अभी तक हमने 11,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है. ओडिशा की महिला एवं बाल विकास मंत्री प्रवती परिदा ने बताया कि चक्रवात के दौरान राज्य भर में 2,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं को प्रसूति गृहों में सुरक्षित रूप से आश्रय दिया गया है. 

तेलंगाना के 6 जिलों में स्कूल बंद 
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक चक्रवात तूफान मोंथा के कारण तेलंगाना के 6 जिलों में स्कूल बंद कर रेड अलर्ट जारी किया गया है. मोंथा चक्रवात की वजह से अगले 24 घंटों में कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है. साथ ही बिजली गिरने और तेज हवाओं की भी संभावना है. मोंथा के कारण तेलंगाना में बुधवार को 15.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई. तेलंगाना सरकार के अनुसार, वारंगल जिले (77.8 मिमी) में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई. 

मोंथा का यूपी में असर  
मौसम विभाग के मुताबिक मोंथा तूफान के कारण 30-31 अक्टूबर को पूर्वांचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वाराणसी-मिर्जापुर मंडल में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है और 31 जिलों में गरज चमक के साथ हवाएं चलने की संभावना है. 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवा चलेगी. लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की गई है. 

झारखंड में प्रभाव 
चक्रवाती तूफान मोंथा का असर झारखंड में भी दिख रहा है. तूफान के कारण रांची समेत झारखंड के कई जिलों में मंगलवार को बारिश शुरू हो गई. मौसम विभाग ने शुक्रवार तक रांची समेत 19 जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. इधर, आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने भी सभी जिलों के डीसी को सतर्कता बरतने और जरूरी तैयारियों को पूरा करने का निर्देश दिया है. 

मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल को लेकर ताजा रिपोर्ट जारी की है. क्षेत्र में मोंथा के कमजोर पड़ने से बारिश का असर बना हुआ है. तमिलनाडु के कई हिस्सों में रात में हल्की बारिश दर्ज हुई, लेकिन पुडुचेरी और कराईकल में बारिश नहीं हुई. 

Published at : 30 Oct 2025 07:51 AM (IST)
School Andhra Pradesh TELANGANA Cyclone Montha
