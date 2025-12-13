क्या सच में खाना खाने के बाद करनी चाहिए फार्ट वॉक, वाकई इससे सेहत सुधरती है?

आजकल सोशल मीडिया पर सेहत से जुड़े अजीब-अजीब ट्रेंड वायरल होते रहते हैं. कभी नींबू पानी, कभी खाली पेट कोई खास चीज, और अब एक नया ट्रेंड 'फार्ट वॉक' चर्चा में है. नाम सुनकर भले ही हंसी आए, लेकिन लोग दावा कर रहे हैं कि यह आदत पाचन सुधारती है, गैस कम करती है और यहां तक कि डायबिटीज के खतरे को भी घटा सकती है. तो आइए जानते है कि क्या सच में खाना खाने के बाद फार्ट वॉक करनी चाहिए और क्या वाकई इससे सेहत सुधरती है.

फार्ट वॉक क्या होती है?

फार्ट वॉक का मतलब खाना खाने के बाद हल्की वॉक पर जाना है, ताकि पेट में बनी गैस बाहर निकल सके और पाचन सही तरीके से हो. इस शब्द को 70 साल की कुकबुक लेखिका मैरिलिन स्मिथ ने मशहूर किया है. वह और उनके पति रात के खाने के बाद टहलने जाते थे और मजाक में इसे फार्ट वॉक कहने लगे. बाद में उन्होंने इसके वीडियो इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर डाल दिए, जो लाखों लोगों ने देखे. धीरे-धीरे लोग भी इस आइडिया को अपनाने लगे और यह एक वेलनेस ट्रेंड बन गया.

क्या सच में खाना खाने के बाद करनी चाहिए फार्ट वॉक

खाना खाने के बाद फार्ट वॉक करनी चाहिए. इससे शरीर को कई तरह के फायदे होते है. जैसे-

1. पाचन तेज होता है - जब आप बैठने या लेटने के बजाय चलते हैं, तो आपकी आंतों की हल्की मालिश होती है. इससे खाना आगे बढ़ता है, गैस बाहर निकलने में मदद मिलती है और पेट फूलना कम होता है. डॉक्टर भी मानते हैं कि हल्की एक्टिविटी पाचन को बेहतर बनाती है.

2. गैस और कब्ज में राहत - चलने से आंतों की एक्टिविटी बढ़ती है. इससे गैस पास करना आसान होता है, कब्ज की समस्या कम होती है और पेट हल्का महसूस होता है. खासकर जो लोग फाइबर वाला खाना खाते हैं, उनके लिए यह बहुत मददगार हो सकता है.

3. ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद - खाना खाने के बाद अगर हम बिल्कुल न हिलें, तो ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है. लेकिन अगर आप 5–10 मिनट भी फार्ट वॉक कर लेते हैं तो मांसपेशियां ब्लड में मौजूद शुगर को इस्तेमाल करने लगती हैं, शुगर का लेवल धीरे-धीरे बढ़ता है, डायबिटीज का खतरा कम हो सकता है और डायबिटीज के मरीजों के लिए भी हल्की वॉक फायदेमंद मानी जाती है.

4. दिल की सेहत के लिए अच्छी - रोज खाना खाने के बाद थोड़ी फार्ट वॉक कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद कर सकती है, दिल की बीमारियों का खतरा घटा सकती है, रोज की एक्सरसाइज पूरी करने में मदद करती है, अगर आप रोज 10 मिनट भी चलते हैं, तो हफ्ते में अच्छी-खासी फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है.

5. आंतों के अच्छे बैक्टीरिया मजबूत होते हैं - चलने से आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया बेहतर तरीके से काम करते हैं. ये बैक्टीरिया पाचन सुधारते हैं, शरीर के लिए फायदेमंद तत्व बनाते हैं, मूड और इम्यूनिटी पर भी असर डालते हैं.

6. मानसिक सेहत के लिए भी फायदेमंद - बाहर टहलने से तनाव कम होता है, मूड बेहतर होता है और नींद अच्छी आती है. कई लोग इसे अपने पार्टनर, दोस्त या परिवार के साथ करते हैं, जिससे रिश्ते भी मजबूत होते हैं.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.



