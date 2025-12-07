सर्दियों की सुबह कैसे बनेगी हेल्दी? जानें एनर्जेटिक मॉर्निंग रूटीन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलसर्दियों की सुबह कैसे बनेगी हेल्दी? जानें एनर्जेटिक मॉर्निंग रूटीन

सर्दियों में भी हेल्दी और एनर्जेटिक रहना उतना ही जरूरी है जितना किसी और मौसम में सुबह का सही रूटीन न सिर्फ आपकी सेहत सुधारता है, बल्कि पूरे दिन की एनर्जी, मूड और प्रोडक्टिविटी पर भी गहरा असर डालता है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 07 Dec 2025 09:11 AM (IST)
सर्दियां अपने साथ ठंडक, सुस्ती और आरामदायक माहौल लेकर आती हैं. सुबह का समय अक्सर गर्म कम्बल में लेटे-लेटे निकल जाता है और कई लोग इस मौसम में उठने में देर कर देते हैं. लेकिन सर्दियों में भी हेल्दी और एनर्जेटिक रहना उतना ही जरूरी है जितना किसी और मौसम में,  सुबह का सही रूटीन न सिर्फ आपकी सेहत सुधारता है, बल्कि पूरे दिन की एनर्जी, मूड और प्रोडक्टिविटी पर भी गहरा असर डालता है.

अगर आप भी सर्दियों की सुबह उठकर खुद को ताजगी, गर्माहट और स्वास्थ्य से भरपूर महसूस करना चाहते हैं, तो आइए आज हम आपको एक आसान और पावरफुल विंटर मॉर्निंग रूटीन बताते हैं, जिसे अपनाकर आप अपनी सुबह को हेल्दी और एनर्जेटिक बना सकते हैं. 

सर्दियों की सुबह के लिए एनर्जेटिक मॉर्निंग रूटीन

1. गर्म पानी से करें दिन की शुरुआत - ठंडी सुबह में सबसे पहले अपने शरीर को हल्का गर्माहट देने के लिए गर्म पानी पिएं. यह छोटी सी आदत आपकी हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है. इससे शरीर का पाचन सही रहता है और कैलोरी जल्दी बर्न होती है. इसके अलावा शरीर से हानिकारक टॉक्सिन्स निकलते हैं और इम्यूनिटी मजबूत बनाता है. आप चाहें तो इस गर्म पानी में नींबू, शहद या अदरक डालकर हेल्दी ड्रिंक तैयार कर सकते हैं. इससे टेस्ट भी बढ़ता है और शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है. 

2. हल्की स्ट्रेचिंग और योग - सर्दियों में शरीर अक्सर जकड़ जाता है और मांसपेशियों में अकड़न होती है. इसलिए सुबह 10–15 मिनट हल्की स्ट्रेचिंग या योग करना बहुत जरूरी है. जैसे सूर्य नमस्कार पूरे शरीर को गर्म और लचीला बनाता है. ताड़ासन पीठ और रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है. भुजंगासन कमर और पेट की मांसपेशियों को टोन करता है. कंधे और गर्दन की स्ट्रेचिंग गर्दन और कंधों की खिंचाव कम करता है. इन  योग से न सिर्फ शरीर में गर्माहट आती है, बल्कि दिनभर एनर्जी और एक्टिव नेस बनी रहती है. 

3. सुबह की हल्की धूप लें - सर्दियों में कई लोगों में विटामिन D की कमी हो जाती है. सूरज की हल्की धूप लेने से यह कमी पूरी होती है और शरीर को कई फायदे मिलते हैं. सुबह 10 से 15 मिनट धूप में बैठें. इससे हड्डियां मजबूत होती हैं, मूड अच्छा रहता है और इम्यून सिस्टम बेहतर होता है. धूप लेने का यह छोटा सा नियम आपके दिन की शुरुआत को बहुत पॉजिटिव बनाता है. 

4. गर्म और हेल्दी नाश्ता करें - सर्दियों में नाश्ता हल्का नहीं, बल्कि हेल्दी और गर्म होना चाहिए. यह पूरे दिन शरीर को एनर्जी देता है और ठंड से लड़ने में मदद करता है. कुछ हेल्दी विंटर नाश्ते के ऑप्शन में बाजरा या मिलेट की रोटी या उपमा, मूंग दाल का चिल्ला, गरम दलिया या ओट्स, ड्राई फ्रूट्स के साथ गर्म दूध शामिल कर सकते हैं. यह नाश्ता न सिर्फ शरीर को गर्म रखता है, बल्कि लंबे समय तक पेट को भरा और एनर्जेटिक बनाए रखता है. 

5. हर्बल काढ़ा या गर्म चाय - सर्दियों में शरीर और गले को गर्म रखना बेहद जरूरी है. इसलिए सुबह या नाश्ते के बाद हर्बल काढ़ा या गर्म चाय लेना फायदेमंद रहता है. अदरक, दालचीनी, लौंग और तुलसी वाला काढ़ा शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है. ठंड और खांसी जैसी समस्याओं से बचाता है. शरीर में अंदर से गर्माहट बनाए रखता है. 

Published at : 07 Dec 2025 09:11 AM (IST)
