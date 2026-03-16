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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलDefinition Of Success: पैसा और शोहरत ही नहीं, 'मानसिक शांति' भी असली सफलता; जानें क्यों जरूरी है नजरिया बदलना?

Definition Of Success: पैसा और शोहरत ही नहीं, 'मानसिक शांति' भी असली सफलता; जानें क्यों जरूरी है नजरिया बदलना?

Personal Growth And Success: इंसान सफलता के पीछे जिंदगी भर भागता रहता है और एक वक्त ऐसा आता है कि जब उसे लगता है कि जो दूसरे की सफलता थी, असल में उसके लिए वह नहीं है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 16 Mar 2026 06:02 PM (IST)
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Importance Of Emotional Intelligence For Success: सफलता आखिर है क्या? क्या यह बड़ी उपलब्धियों का नाम है, या फिर पैसा और पहचान हासिल कर लेना ही सफलता है? सच यह है कि सफलता की कोई एक तय परिभाषा नहीं होती. हर व्यक्ति के लिए इसका मतलब अलग हो सकता है. किसी के लिए अपने लक्ष्य हासिल करना सफलता हो सकता है, तो किसी के लिए मानसिक शांति, संतोष और संतुलित जीवन ही असली कामयाबी होती है. समय के साथ-साथ सफलता की परिभाषा भी बदलती रहती है, क्योंकि अनुभव और प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं.

इसी वजह से सफलता को समझने के लिए केवल नाम, शोहरत या धन के नजरिए से देखना काफी नहीं है. असली सफलता के पीछे कई ऐसे सिद्धांत होते हैं जो जीवन की दिशा तय करते हैं.

क्या होती है सफलता?

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सफलता एक व्यक्तिगत यात्रा है. जो चीज आपको सफल महसूस कराती है, जरूरी नहीं कि वही किसी और के लिए भी सफलता हो. जीवन के अलग-अलग पड़ावों पर सफलता का मतलब भी बदल सकता है. युवावस्था में पढ़ाई या करियर में उपलब्धि बड़ी सफलता लग सकती है, लेकिन बाद के वर्षों में मानसिक शांति, स्थिर रिश्ते और सुरक्षित जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण महसूस हो सकते हैं.

हमारे अंदर क्या होना जरूरी?

सफलता पाने के लिए केवल बुद्धिमत्ता ही नहीं, बल्कि इमोशनल समझ भी जरूरी होती है. तार्किक सोच हमें समस्याओं को समझने, सही निर्णय लेने और रणनीति बनाने में मदद करती है. वहीं इमोशनल बुद्धिमत्ता हमें तनाव संभालने, लोगों से बेहतर संवाद करने और मुश्किल परिस्थितियों को परिपक्वता से संभालने की क्षमता देती है। जब तर्क और भावनाएं संतुलन में काम करते हैं, तब सफलता की राह ज्यादा मजबूत बनती है. 

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इमोशन को हैंडल करना सबसे जरूरी

अक्सर लोगों को अपनी भावनाओं को दबाने की सलाह दी जाती है, लेकिन भावनाओं को समझना और उन्हें सही तरीके से संभालना ज्यादा जरूरी है. इमोशनल बुद्धिमत्ता हमें निगेटिव परिस्थितियों में भी सोच-समझकर प्रतिक्रिया देने में मदद करती है. उदाहरण के लिए अगर कोई आलोचना करता है, तो उसे व्यक्तिगत हमला मानने के बजाय सीख के रूप में लेना आगे बढ़ने में मदद कर सकता है.

सफलता की राह में धैर्य और लगातार प्रयास का भी बड़ा महत्व होता है. चाहे आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या अपने करियर में कुछ नया हासिल करना चाहते हों, निरंतर मेहनत ही आगे ले जाती है. रास्ते में रुकावटें और असफलताएं आना स्वाभाविक है, लेकिन हार न मानना ही असली फर्क पैदा करता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 16 Mar 2026 06:02 PM (IST)
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