83 की उम्र में भी फिट और एनर्जेटिक हैं अमिताभ बच्चन, जानिए उनकी हेल्दी लाइफ का राज

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर को 83 साल के हो गए हैं. उम्र के इस पड़ाव पर भी वह अपने फैन्स के लिए सिर्फ एक स्‍टार नहीं बल्कि डिसिप्लिन और फिटनेस की मिसाल बने हुए हैं. जहां ज्यादातर लोग उम्र के साथ कमजोर पड़ जाते हैं, वहीं बिग भी आज भी अपनी तेज सोच, काम करने की एनर्जी और मजबूत सेहत से सबको हैरान कर देते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अमिताभ बच्चन 83 की उम्र में भी फिट और एनर्जेटिक कैसे हैं और उनकी सेहत का राज क्या है.



बिग बी की रोजाना की एक्टिविटी



अमिताभ बच्चन की फिटनेस का सबसे बड़ा राज उनका संतुलित और स्ट्रक्चर्ड रूटीन है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमिताभ बच्चन का दिन प्राणायाम और स्ट्रेचिंग से शुरू होता है. यह एक्सरसाइज उनके शरीर को लचीला बनाए रखती है और चोट लगने का खतरा कम करती है. इसके अलावा अमिताभ बच्चन सेट पर या घर पर भी हर 20 मिनट में हल्की मूवमेंट और स्ट्रेचिंग करते हैं, इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहता है और पैरों की मांसपेशियों की फिटनेस बनी रहती है.



हेल्दी और प्लांट बेस्ड डायट है अमिताभ बच्चन का सीक्रेट



अमिताभ बच्चन का खाना साफ हल्का और आयुर्वेदिक तत्वों से भरपूर होता है. अम‍िताभ बच्‍चन सुबह तुलसी के पत्ते, नारियल पानी और आंवला जूस के साथ दिन की शुरुआत करते हैं. उनके लंच में ज्यादातर सब्जियां दाल और रोटी होती है और स्नेक्स में फल, खजूर और बादाम शामिल रहते हैं. वहीं अमिताभ बच्चन अपने पाचन और एनर्जी लेवल को ध्यान में रखते हुए मांसाहारी खाना बहुत कम खाते हैं. साधारण और संतुलित खाने की आदत उनके दिल, पाचन और सूजन से जुड़ी समस्याओं को कंट्रोल करती है. इसके अलावा अमिताभ बच्चन की दिनचर्या में नींद भी उतनी ही जरूरी है. अमिताभ बच्चन रोजाना 8 से 9 घंटे सोते हैं यह उनकी रिकवरी, हार्मोन संतुलन और मेंटल हेल्थ को सही रखने में मदद करता है.



अडिग मानसिकता भी बिग बी की हेल्दी लाइफ का सीक्रेट



कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अमिताभ बच्चन की हेल्दी लाइफ का सबसे बड़ा राज उनकी अडिग मानसिकता है ‌. इसे लेकर कुछ एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि जब आपको लगता है कि कोई चीज आपके लिए अच्छी है तो आप उसे कर ही डालते हैं. यही मानसिकता अमिताभ बच्चन के हेल्थ को परिभाषित करती है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि टीबी और लीवर की बीमारियों जैसी पिछली हेल्थ प्रॉब्लम से जूझते हुए भी अमिताभ बच्चन ने कभी हार नहीं मानी और लगातार आदतों के जरिए अपने सेहत बनाए रखी है.

