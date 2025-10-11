युवाओं में बढ़ती नींद की बीमारी, क्या है कारण और कैसे नींद पर इतना असर?

आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में हर कोई अपने गोल्स को पाने की तैयारी में है. काम, पढ़ाई, सोशल मीडिया, गेम्स और स्ट्रेस के चक्कर में सेहत से ध्यान हटता जा रहा है. आलम यह हो गया है कि घंटों रील्स की लत की वजह से हमारी नींद धीरे-धीरे नजरअंदाज हो रही है. ऐसे में जब हम सो कर उठते हैं तो थका हुआ महसूस करते हैं और दिनभर आलस बना रहता है.

हाल ही में न्यूजीलैंड के ओटागो यूनिवर्सिटी (Otago University) में की गई एक रिसर्च में यह बात सामने आई है कि आज के युवा खासकर टीनएजर्स जो सोने से पहले मोबाइल स्क्रीन पर एक्टिव रहते हैं, उनकी नींद की क्वालिटी खराब हो रही है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि नींद की कमी युवाओं पर कैसे असर डाल रही है.

युवाओं में बढ़ती नींद की बीमारी के कारण क्या है

आज के समय में युवा कई कारणों से पूरी और अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं. इसमें स्क्रीन टाइमिंग का बढ़ना नींद की बीमारी का सबसे बड़ा कारण है. मोबाइल, लैपटॉप, टीवी दिनभर ही नहीं, बल्कि सोने से पहले तक यूज हो रहे हैं. इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी की कमी के कारण भी युवाओं की नींद बिगड़ रही है. दिनभर बैठकर पढ़ाई या गेम खेलना अब आम बात हो गई है. वहीं सोशल मीडिया का दबाव, हमेशा ऑनलाइन रहना, कुछ पोस्ट करना या दूसरों की पोस्ट देखना दिमाग को शांत नहीं होने देता है, जिसके कारण पूरी और अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं. इसके साथ ही देर रात स्नैक्स खाना, भारी खाना या कैफीन वाले ड्रिंक लेना नींद को खराब कर सकता है.

रिसर्च क्या कहती है?

ओटागो यूनिवर्सिटी की रिसर्च में 100 से ज्यादा टीनएजर्स की नींद और उनकी सोने से पहले की आदतों की रिसर्च की गई. इसके लिए बॉडी कैमरा और खानपान की डायरी जैसी तकनीकों का यूज किया गया. रिसर्च में सामने आया कि 99 प्रतिशत टीनएजर सोने से पहले तक स्क्रीन का यूज करते हैं. 63 प्रतिशत टीनएजर सोने से पहले कुछ खाते हैं. 22 प्रतिशत टीनएजर सोने से पहले एक्सरसाइज करते हैं. हालांकि, जिन लोगों ने इन आदतों से बचने की कोशिश की, उनकी नींद में भी ज्यादा फर्क नहीं देखा गया.

इन आदतों से सुधरेगी नींद की क्वालिटी

अगर आप रोज सुबह थकान महसूस करते हैं या रात को ठीक से सो नहीं पाते तो कुछ आसान आदतों को अपनाकर देखें. जैसे हर दिन एक ही समय पर सोएं और जागें, रात को दिमाग शांत करने वाली एक्टिविटी करें, जैसे किताब पढ़ना, म्यूजिक सुनना या मेडिटेशन. सोने से पहले बहुत ज्यादा न खाएं, लेकिन भूखे भी न रहें. कैफीन को शाम 5 बजे के बाद न लें और स्क्रीन टाइम को सीमित करें.

