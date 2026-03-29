प्लेन में नहीं ले जा सकते यह फल, क्यों लगा है प्रतिबंध? कारण जानकर हैरान हो जाएंगे

Why Are Coconuts Banned In Flights: हवाई यात्रा के अपने कई नियम और प्रतिबंध होते हैं. इनमें तेज धार वाले सामान, ज्यादा मात्रा में लिक्विड और ज्वलनशील चीजें ले जाने पर रोक शामिल है. लेकिन कुछ नियम ऐसे भी होते हैं, जो सुनने में अजीब लगते हैं. नारियल ले जाने पर रोक भी उन्हीं में से एक है. आमतौर पर नारियल धार्मिक कामों, खाने और रोजमर्रा की जरूरतों में इस्तेमाल होता है, इसलिए लोगों को यह जानकर हैरानी होती है कि इसे फ्लाइट में ले जाने की अनुमति नहीं होती.

क्यों इस पर लगा है प्रतिबंध?

दरअसल, देखने में साधारण लगने वाला नारियल कई तरह के जोखिम पैदा कर सकता है. सबसे बड़ा कारण है इसमें मौजूद तेल. सूखा नारियल, जिसे कोप्रा भी कहा जाता है, उसमें तेल की मात्रा ज्यादा होती है और यह आसानी से ज्वलनशील हो सकता है. अगर यह ज्यादा गर्मी या किसी चिंगारी के संपर्क में आ जाए, तो आग लगने का खतरा बढ़ सकता है. इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) के सुरक्षा मानकों के मुताबिक, ऐसे पदार्थ जिन्हें आग लगने या खुद गर्म होने का खतरा हो, उन्हें फ्लाइट में ले जाने की अनुमति नहीं होती. सूखा नारियल इसी कैटेगरी में आ सकता है. एयरक्राफ्ट में छोटी सी आग भी बड़ी समस्या बन सकती है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से पहले ही सावधानी बरती जाती है.

इसे भी पढ़ें -Vitamin Side Effects: सावधान! बिना डॉक्टरी सलाह के यह विटामिन लेना पड़ सकता है भारी, जा सकती है आंखों की रोशनी

सूखा नारियल माना जाता है खतरनाक

इसके अलावा, कुछ परिस्थितियों में नारियल खुद भी गर्म हो सकता है. तेल से भरपूर कुछ चीजों में धीरे-धीरे केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिससे उनमें गर्मी पैदा होती है और आग लगने की संभावना बन सकती है. यही वजह है कि सूखे नारियल को खतरनाक माना जाता है. एक और कारण एयर प्रेशर से जुड़ा है. उड़ान के दौरान दबाव में बदलाव होता है, जिसका असर उन चीजों पर पड़ सकता है जिनमें तरल या हवा भरी होती है. नारियल में दोनों ही मौजूद होते हैं. ऐसे में दबाव बदलने पर इसके फटने या रिसाव की संभावना रहती है, जिससे परेशानी हो सकती है.

सुरक्षा जांच भी एक कारण

सुरक्षा जांच भी एक बड़ा कारण है. एयरपोर्ट पर एक्स-रे स्कैनिंग के जरिए हर सामान की जांच की जाती है, लेकिन नारियल का सख्त बाहरी खोल इसके अंदर क्या है, यह साफ-साफ दिखने नहीं देता. इससे सुरक्षा एजेंसियों को संदेह हो सकता है, इसलिए ऐसे सामान को ले जाने से रोका जाता है. इसके अलावा, नारियल एक ठोस और भारी वस्तु भी है. अगर फ्लाइट के दौरान झटके या टर्बुलेंस आए, तो यह इधर-उधर गिरकर नुकसान पहुंचा सकता है. हालांकि यह मुख्य कारण नहीं है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से इसे भी ध्यान में रखा जाता है.

इसे भी पढ़ें - Multivitamins And Ageing: क्या मल्टीविटामिन से थमेगी बढ़ती उम्र की रफ्तार? नई स्टडी में मिले चौंकाने वाले संकेत