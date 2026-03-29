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Items Banned In Air Travel: प्लेन में नहीं ले जा सकते यह फल, क्यों लगा है प्रतिबंध? कारण जानकर हैरान हो जाएंगे

Can You Carry Coconut On Plane: हवाई सफर में तेज धार वाले सामान, ज्यादा मात्रा में लिक्विड और ज्वलनशील चीजें ले जाने पर रोक शामिल है. लेकिन चलिए आपको बताते हैं कि कौन सा फल नहीं ले जा सकते.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 29 Mar 2026 02:28 PM (IST)
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Why Are Coconuts Banned In Flights: हवाई यात्रा के अपने कई नियम और प्रतिबंध होते हैं. इनमें तेज धार वाले सामान, ज्यादा मात्रा में लिक्विड और ज्वलनशील चीजें ले जाने पर रोक शामिल है. लेकिन कुछ नियम ऐसे भी होते हैं, जो सुनने में अजीब लगते हैं. नारियल ले जाने पर रोक भी उन्हीं में से एक है. आमतौर पर नारियल धार्मिक कामों, खाने और रोजमर्रा की जरूरतों में इस्तेमाल होता है, इसलिए लोगों को यह जानकर हैरानी होती है कि इसे फ्लाइट में ले जाने की अनुमति नहीं होती. 

क्यों इस पर लगा है प्रतिबंध?

दरअसल, देखने में साधारण लगने वाला नारियल कई तरह के जोखिम पैदा कर सकता है. सबसे बड़ा कारण है इसमें मौजूद तेल. सूखा नारियल, जिसे कोप्रा भी कहा जाता है, उसमें तेल की मात्रा ज्यादा होती है और यह आसानी से ज्वलनशील हो सकता है. अगर यह ज्यादा गर्मी या किसी चिंगारी के संपर्क में आ जाए, तो आग लगने का खतरा बढ़ सकता है. इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) के सुरक्षा मानकों के मुताबिक, ऐसे पदार्थ जिन्हें आग लगने या खुद गर्म होने का खतरा हो, उन्हें फ्लाइट में ले जाने की अनुमति नहीं होती. सूखा नारियल इसी कैटेगरी में आ सकता है. एयरक्राफ्ट में छोटी सी आग भी बड़ी समस्या बन सकती है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से पहले ही सावधानी बरती जाती है.

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सूखा नारियल माना जाता है खतरनाक

इसके अलावा, कुछ परिस्थितियों में नारियल खुद भी गर्म हो सकता है. तेल से भरपूर कुछ चीजों में धीरे-धीरे केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिससे उनमें गर्मी पैदा होती है और आग लगने की संभावना बन सकती है. यही वजह है कि सूखे नारियल को खतरनाक माना जाता है. एक और कारण एयर प्रेशर से जुड़ा है. उड़ान के दौरान दबाव में बदलाव होता है, जिसका असर उन चीजों पर पड़ सकता है जिनमें तरल या हवा भरी होती है. नारियल में दोनों ही मौजूद होते हैं. ऐसे में दबाव बदलने पर इसके फटने या रिसाव की संभावना रहती है, जिससे परेशानी हो सकती है. 

सुरक्षा जांच भी एक कारण

सुरक्षा जांच भी एक बड़ा कारण है. एयरपोर्ट पर एक्स-रे स्कैनिंग के जरिए हर सामान की जांच की जाती है, लेकिन नारियल का सख्त बाहरी खोल इसके अंदर क्या है, यह साफ-साफ दिखने नहीं देता. इससे सुरक्षा एजेंसियों को संदेह हो सकता है, इसलिए ऐसे सामान को ले जाने से रोका जाता है. इसके अलावा, नारियल एक ठोस और भारी वस्तु भी है. अगर फ्लाइट के दौरान झटके या टर्बुलेंस आए, तो यह इधर-उधर गिरकर नुकसान पहुंचा सकता है. हालांकि यह मुख्य कारण नहीं है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से इसे भी ध्यान में रखा जाता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 29 Mar 2026 02:28 PM (IST)
Tags :
Why Coconuts Are Not Allowed In Flights Coconut In Flight Rules Items Banned In Air Travel
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