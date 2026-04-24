आप हावड़ा ब्रिज तक कई तरीकों से पहुंच सकते हैं. जैसे ट्रेन से हावड़ा जंक्शन स्टेशन सबसे नजदीक है, मेट्रो से:महात्मा गांधी रोड या हावड़ा मेट्रो स्टेशन, बस या टैक्सी से कोलकाता के किसी भी हिस्से से आसानी से पहुंच सकते हैं और हावड़ा स्टेशन के पास होने के कारण पैदल भी जाया जा सकता है.