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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रैवलPM Modi Howrah Bridge Boat Ride: पीएम मोदी की तरह आपको भी नाव से निहारना है हावड़ा ब्रिज, जानें कैसे पहुंच सकते हैं यहां?

PM Modi Howrah Bridge Boat Ride: पीएम मोदी की तरह आपको भी नाव से निहारना है हावड़ा ब्रिज, जानें कैसे पहुंच सकते हैं यहां?

PM Modi Howrah Bridge Boat Ride : पीएम मोदी ने नाव से विद्यासागर सेतु (हावड़ा ब्रिज) का नजारा भी लिया और वहां की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 24 Apr 2026 05:35 PM (IST)
PM Modi Howrah Bridge Boat Ride : पीएम मोदी ने नाव से विद्यासागर सेतु (हावड़ा ब्रिज) का नजारा भी लिया और वहां की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में कोलकाता में हुगली नदी के किनारे नाव की सवारी करते हुए नजर आए. उन्होंने यहां की खूबसूरत सुबह का आनंद लिया और प्रिंसेप घाट व आउट्राम घाट जैसे जगहों का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने नाव से विद्यासागर सेतु (हावड़ा ब्रिज) का नजारा भी लिया और वहां की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं. पीएम मोदी ने इसे पश्चिम बंगाल की संस्कृति और जीवन से जुड़ा एक खास अनुभव बताया. हावड़ा ब्रिज और हुगली नदी कोलकाता की पहचान माने जाते हैं. यही वजह है कि यहां घूमना हर पर्यटक के लिए एक खास अनुभव होता है. अगर आप भी पीएम मोदी की तरह नाव से हावड़ा ब्रिज का नजारा लेना चाहते हैं, तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि हावड़ा ब्रिज कैसे पहुंच सकते हैं, यहां और कितना खर्चा आएगा.

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हावड़ा ब्रिज (जिसे रवींद्र सेतु भी कहते हैं) कोलकाता का सबसे मशहूर पुल है. यह हुगली नदी पर बना है और कोलकाता को हावड़ा से जोड़ता है. यह दुनिया के सबसे व्यस्त और पुराने कैंटिलीवर पुलों में से एक है. इसकी खूबसूरती रात में और भी बढ़ जाती है जब यह रोशनी से चमकता है.
हावड़ा ब्रिज (जिसे रवींद्र सेतु भी कहते हैं) कोलकाता का सबसे मशहूर पुल है. यह हुगली नदी पर बना है और कोलकाता को हावड़ा से जोड़ता है. यह दुनिया के सबसे व्यस्त और पुराने कैंटिलीवर पुलों में से एक है. इसकी खूबसूरती रात में और भी बढ़ जाती है जब यह रोशनी से चमकता है.
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आप हावड़ा ब्रिज तक कई तरीकों से पहुंच सकते हैं. जैसे ट्रेन से हावड़ा जंक्शन स्टेशन सबसे नजदीक है, मेट्रो से:महात्मा गांधी रोड या हावड़ा मेट्रो स्टेशन, बस या टैक्सी से कोलकाता के किसी भी हिस्से से आसानी से पहुंच सकते हैं और हावड़ा स्टेशन के पास होने के कारण पैदल भी जाया जा सकता है.
आप हावड़ा ब्रिज तक कई तरीकों से पहुंच सकते हैं. जैसे ट्रेन से हावड़ा जंक्शन स्टेशन सबसे नजदीक है, मेट्रो से:महात्मा गांधी रोड या हावड़ा मेट्रो स्टेशन, बस या टैक्सी से कोलकाता के किसी भी हिस्से से आसानी से पहुंच सकते हैं और हावड़ा स्टेशन के पास होने के कारण पैदल भी जाया जा सकता है.
Published at : 24 Apr 2026 05:35 PM (IST)
Tags :
PM Modi Howrah Bridge PM Modi Boat Ride Howrah Bridge Tour Kolkata Travel Guide

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