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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थMultivitamins And Ageing: क्या मल्टीविटामिन से थमेगी बढ़ती उम्र की रफ्तार? नई स्टडी में मिले चौंकाने वाले संकेत

Multivitamins And Ageing: क्या मल्टीविटामिन से थमेगी बढ़ती उम्र की रफ्तार? नई स्टडी में मिले चौंकाने वाले संकेत

Nutrition And Ageing: इंसान अपनी उम्र की रफ्तार धीमा करने के लिए क्या- क्या नहीं करता है. चलिए आपको बताते हैं कि मल्टीविटामिन खाने से उम्र की रफ्तार धीमी हो जाती है. चलिए जानते हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 18 Mar 2026 05:33 PM (IST)
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Do Multivitamins Slow Biological Ageing: रोजाना मल्टीविटामिन लेने से क्या उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है? एक नई स्टडी में ऐसा संकेत मिला है, हालांकि साइंटिस्ट ने इसके असर को सीमित बताते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है. दरअसल, उम्र दो तरह की मानी जाती है, एक क्रोनोलॉजिकल एज, यानी आप कितने साल जी चुके हैं, और दूसरी बायोलॉजिकल एज, जो शरीर की असल स्थिति को दर्शाती है. यह आमतौर पर डीएनए में होने वाले बदलावों, खासकर डीएनए मिथाइलेशन के आधार पर मापी जाती है, जो उम्र के साथ बदलते रहते हैं और जीन के काम करने के तरीके को प्रभावित करते हैं. 

क्या निकला रिसर्च में?

अमेरिका में हुई इस रिसर्च में पाया गया कि रोजाना मल्टीविटामिन लेने से बायोलॉजिकल एजिंग के कुछ संकेतकों पर हल्का असर पड़ सकता है. हालांकि, इसका सीधा मतलब स्वास्थ्य में बड़ा सुधार होगा, यह अभी साफ नहीं है. इस स्टडी में करीब 70 साल की औसत उम्र वाले 958 स्वस्थ लोगों को शामिल किया गया. उन्हें चार अलग-अलग समूहों में बांटा गया, जहां कुछ लोगों को मल्टीविटामिन, कुछ को कोको एक्सट्रैक्ट और कुछ को प्लेसीबो दिया गया. दो साल तक चले इस ट्रायल के दौरान प्रतिभागियों के खून के नमूनों की जांच की गई और डीएनए मिथाइलेशन के पांच अलग-अलग पैमानों पर बदलाव देखा गया.

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क्या निकला रिजल्ट?

 Nature Medicine जर्नल में पब्लिश हुए इस रिसर्च में पाया गया कि जो लोग मल्टीविटामिन ले रहे थे, उनमें पांच में से दो एपिजेनेटिक क्लॉक्स पर उम्र बढ़ने की रफ्तार थोड़ी धीमी दिखी, खासकर वे जो मृत्यु जोखिम का अनुमान लगाते हैं. कुल मिलाकर यह असर दो साल में करीब चार महीने की धीमी एजिंग के बराबर था. रिसर्चर ने यह भी पाया कि जिन लोगों में शुरुआत में बायोलॉजिकल एजिंग तेजी से हो रही थी, उनमें यह असर थोड़ा ज्यादा दिखा. इसका एक कारण उनके शरीर में पोषण की कमी भी हो सकती है. वहीं कोको एक्सट्रैक्ट का इस प्रक्रिया पर कोई खास प्रभाव नहीं पाया गया. 

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

स्टडी के सीनियर राइटर डॉ. हावर्ड सेसो ने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति मल्टीविटामिन लेना शुरू कर दे, क्योंकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इससे किसे और कितना फायदा होता है. इस पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी मेलमैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट ने भी कहा कि इसका असर बहुत छोटा है और इसे बड़े स्वास्थ्य लाभ से जोड़ना जल्दबाजी होगी. वहीं, डॉ. मार्को डी एंटोनियो के मुताबिक, केवल मल्टीविटामिन लेने से फायदा नहीं होगा, जब तक कि लाइफस्टाइल स्वस्थ न हो. खराब आदतों का असर किसी भी सप्लीमेंट से पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता. 

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 18 Mar 2026 05:33 PM (IST)
Tags :
Multivitamins And Ageing Biological Ageing Study Daily Multivitamin Benefits
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