क्या मल्टीविटामिन से थमेगी बढ़ती उम्र की रफ्तार? नई स्टडी में मिले चौंकाने वाले संकेत

Do Multivitamins Slow Biological Ageing: रोजाना मल्टीविटामिन लेने से क्या उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है? एक नई स्टडी में ऐसा संकेत मिला है, हालांकि साइंटिस्ट ने इसके असर को सीमित बताते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है. दरअसल, उम्र दो तरह की मानी जाती है, एक क्रोनोलॉजिकल एज, यानी आप कितने साल जी चुके हैं, और दूसरी बायोलॉजिकल एज, जो शरीर की असल स्थिति को दर्शाती है. यह आमतौर पर डीएनए में होने वाले बदलावों, खासकर डीएनए मिथाइलेशन के आधार पर मापी जाती है, जो उम्र के साथ बदलते रहते हैं और जीन के काम करने के तरीके को प्रभावित करते हैं.

क्या निकला रिसर्च में?

अमेरिका में हुई इस रिसर्च में पाया गया कि रोजाना मल्टीविटामिन लेने से बायोलॉजिकल एजिंग के कुछ संकेतकों पर हल्का असर पड़ सकता है. हालांकि, इसका सीधा मतलब स्वास्थ्य में बड़ा सुधार होगा, यह अभी साफ नहीं है. इस स्टडी में करीब 70 साल की औसत उम्र वाले 958 स्वस्थ लोगों को शामिल किया गया. उन्हें चार अलग-अलग समूहों में बांटा गया, जहां कुछ लोगों को मल्टीविटामिन, कुछ को कोको एक्सट्रैक्ट और कुछ को प्लेसीबो दिया गया. दो साल तक चले इस ट्रायल के दौरान प्रतिभागियों के खून के नमूनों की जांच की गई और डीएनए मिथाइलेशन के पांच अलग-अलग पैमानों पर बदलाव देखा गया.

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क्या निकला रिजल्ट?

Nature Medicine जर्नल में पब्लिश हुए इस रिसर्च में पाया गया कि जो लोग मल्टीविटामिन ले रहे थे, उनमें पांच में से दो एपिजेनेटिक क्लॉक्स पर उम्र बढ़ने की रफ्तार थोड़ी धीमी दिखी, खासकर वे जो मृत्यु जोखिम का अनुमान लगाते हैं. कुल मिलाकर यह असर दो साल में करीब चार महीने की धीमी एजिंग के बराबर था. रिसर्चर ने यह भी पाया कि जिन लोगों में शुरुआत में बायोलॉजिकल एजिंग तेजी से हो रही थी, उनमें यह असर थोड़ा ज्यादा दिखा. इसका एक कारण उनके शरीर में पोषण की कमी भी हो सकती है. वहीं कोको एक्सट्रैक्ट का इस प्रक्रिया पर कोई खास प्रभाव नहीं पाया गया.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

स्टडी के सीनियर राइटर डॉ. हावर्ड सेसो ने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति मल्टीविटामिन लेना शुरू कर दे, क्योंकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इससे किसे और कितना फायदा होता है. इस पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी मेलमैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट ने भी कहा कि इसका असर बहुत छोटा है और इसे बड़े स्वास्थ्य लाभ से जोड़ना जल्दबाजी होगी. वहीं, डॉ. मार्को डी एंटोनियो के मुताबिक, केवल मल्टीविटामिन लेने से फायदा नहीं होगा, जब तक कि लाइफस्टाइल स्वस्थ न हो. खराब आदतों का असर किसी भी सप्लीमेंट से पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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