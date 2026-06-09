हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलSolo Trip Before Turn 30: 30 से पहले कर लें सोलो ट्रिप, ये हैं वो पांच वजहें जो इस वक्त को बनाती है बेहद खास

Solo Trip Before Turn 30: 30 से पहले कर लें सोलो ट्रिप, ये हैं वो पांच वजहें जो इस वक्त को बनाती है बेहद खास

सोलो ट्रैवलिंग आजकल युवाओं के बीच बहुत पॉपुलर हो रही है. हालांकि भारत में आज भी कई लोग अकेले ट्रैवल करने से डरते हैं, लेकिन जो एक बार सोलो ट्रिप का एक्सपीरियंस ले लेते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 09 Jun 2026 01:07 PM (IST)
Preferred Sources

Solo Trip Before Turn 30: आज के समय में ट्रैवलिंग सिर्फ घूमने-फिरने तक नहीं रह गई है, बल्कि यह खुद को जानने, नए एक्सपीरियंस हासिल करने और जिंदगी को एक दूसरे नजरिए से देखने का जरिया बन चुकी है. खासकर सोलो ट्रैवलिंग आजकल युवाओं के बीच बहुत पॉपुलर हो रही है. हालांकि भारत में आज भी कई लोग अकेले ट्रैवल करने से डरते हैं, लेकिन जो एक बार सोलो ट्रिप का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, उनके लिए यह जिंदगी भर का यादगार एक्सपीरियंस बन जाता है. ऐसे में चलिए आज आपको बताते हैं कि आपको 30 से पहले सोलो ट्रिप क्यों कर लेनी चाहिए और वो पांच वजह कौन सी है जो आपके इस वक्त को और खास बना देती है.  

खुद के साथ मिलता है सबसे खास समय 

हमारी भागदौड़ भरी और बिजी लाइफ में हम हमेशा परिवार, दोस्तों और काम के बीच गिरे रहते हैं. ऐसे में खुद के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है. वहीं सोलो ट्रिप आपको अपने साथ समय बिताने का मौका देती है. यह आपको आपकी पसंद, ना पसंद, सपनों और लाइफ के टारगेट को बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है. 

कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मौका 

हमारी रोजमर्रा की जिंदगी अक्सर एक तय दायरे में सिमट जाती है जिसमें  अक्सर ऑफिस, कॉलेज और बस कुछ लोग होते हैं. लेकिन जब आप अकेले किसी नई जगह पर जाते हैं तो आपको नए माहौल, नई परेशानियां और नए एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ता है. यही एक्सपीरियंस आपको मेंटल रूप से मजबूत बनाता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है. 

अपने फैसले खुद लेने की आजादी 

ग्रुप ट्रिप में अक्सर हर फैसले पर सब की राय लेनी पड़ती है. कहां जाना है, क्या खाना है और कितनी देर रुकना है यह सब ग्रुप डिसीजन का हिस्सा होते हैं. लेकिन सोलो ट्रिप में आप अपने समय और पसंद के मालिक होते हैं. आप जहां चाहे जा सकते हैं, जितनी देर चाहे रुक सकते हो और अपनी पसंद के अनुसार पूरा सफर तय कर सकते हैं. 

ये भी पढ़ें-Budget International Trip: सिर्फ 50 हजार में होगी ऊंची-ऊंची इमारतों से लेकर डिज्नीलैंड तक की सैर, iPhone भी मिलता है सस्ता

नए लोगों से मिलने का मौका 

अकेले ट्रैवल करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप नए लोगों से ज्यादा आसानी से जुड़ते हैं. लोग नए लोगों से बातचीत करने उनके कल्चर को समझने और उनकी लाइफ स्टाइल को करीब से देखने का मौका मिलता है. कई बार यही मुलाकातें जिंदगी भर की यादें और दोस्ती बन जाती है. 

अपने डर और सुरक्षा पर जीत 

कई लोगों को अकेले सफर करने, अनजान लोगों से बात करने या नई जगह पर जाने में डर लगता है. लेकिन जब आप अकेले ट्रैवल करते हैं, तो धीरे-धीरे डर पर काबू पाना सीख जाते हैं, रास्ता ढूंढने से लेकर छोटी बड़ी समस्याओं को हल खुद करना आपको पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट बनता है. इसके अलावा सोलो ट्रिप में पूरा बजट और समय प्रबंधन आपके हाथ में होता है. आपको तय करना होता है कि कहां खर्च करना है, कहां बचत करनी है.  इससे आर्थिक और समय प्रबंधन की समझ भी बेहतर होती है जो आगे जिंदगी में बहुत कम आती है.

ये भी पढ़ें-World Famous Rivers: जिंदगी क्या है एक सफर... इन 7 नदियों के किनारे बसती है दुनिया, सैर करके आ जाएगा मजा

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 09 Jun 2026 01:07 PM (IST)
Tags :
Traveling Solo Trip Solo Trip Before Turn 30 Solo Trip Experience
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रैवल
Solo Trip Before Turn 30: 30 से पहले कर लें सोलो ट्रिप, ये हैं वो पांच वजहें जो इस वक्त को बनाती है बेहद खास
30 से पहले कर लें सोलो ट्रिप, ये हैं वो पांच वजहें जो इस वक्त को बनाती है बेहद खास
ट्रैवल
घूमने का कर रहे हैं प्लान? ये हैं भारत की टॉप 5 सबसे सस्ती हनीमून डेस्टिनेशंस
घूमने का कर रहे हैं प्लान? ये हैं भारत की टॉप 5 सबसे सस्ती हनीमून डेस्टिनेशंस
ट्रैवल
World Famous Rivers: जिंदगी क्या है एक सफर... इन 7 नदियों के किनारे बसती है दुनिया, सैर करके आ जाएगा मजा
जिंदगी क्या है एक सफर... इन 7 नदियों के किनारे बसती है दुनिया, सैर करके आ जाएगा मजा
ट्रैवल
Budget International Trip: सिर्फ 50 हजार में होगी ऊंची-ऊंची इमारतों से लेकर डिज्नीलैंड तक की सैर, iPhone भी मिलता है सस्ता
सिर्फ 50 हजार में होगी ऊंची-ऊंची इमारतों से लेकर डिज्नीलैंड तक की सैर, iPhone भी मिलता है सस्ता
Advertisement

वीडियोज

गीता मां ने 52 साल की उम्र में सीक्रेट शादी की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं-
E85 Fuel आप अपनी गाड़ी में डाल सकते हैं ? | Auto Live #e85 #flexfuel
Babla Kochhar ने खोले career के अनसुने राज, बताया कैसे मिला Acting में दूसरा मौका
Khan Sir Controversy: What happened inside the courtroom today regarding Khan Sir's case? | Patna Coaching Firing
Iran-US-Israel War Update: हूती विद्रोहियों का अब तक का सबसे बड़ा हमला | Trump| Middle East Crisis
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CM बनने के बाद DK शिवकुमार की आफत! मंत्री और विधायक पहुंच गए दिल्ली, जानें क्यों मची खींचतान
CM बनने के बाद DK शिवकुमार की आफत! मंत्री और विधायक पहुंच गए दिल्ली, जानें क्यों मची खींचतान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आपका गैंग एकदम्मे नंगई पर उतारू हो चुका...', ओम प्रकाश राजभर की ये बात अखिलेश को नहीं आएगी पसंद
'आपका गैंग एकदम्मे नंगई पर उतारू हो चुका...', ओम प्रकाश राजभर की ये बात अखिलेश को नहीं आएगी पसंद
इंडिया
Monssoon In India: '2-3 दिन के भीतर...', अब इन 3 राज्यों में होगी मानसून की एंट्री, IMD ने दिया बड़ा अपडेट
'2-3 दिन के भीतर...', अब इन 3 राज्यों में होगी मानसून की एंट्री, IMD ने दिया बड़ा अपडेट
फ़ुटबॉल
कौन जीतेगा इतिहास का सबसे बड़ा FIFA वर्ल्ड कप? ट्रॉफी और गोल्डन बूट के दावेदार; जानें सबकुछ
कौन जीतेगा इतिहास का सबसे बड़ा FIFA वर्ल्ड कप? ट्रॉफी और गोल्डन बूट के दावेदार; जानें सबकुछ
बॉलीवुड
Bandar BO Day 4: मंडे टेस्ट में बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की ‘बंदर’, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
मंडे टेस्ट में बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की ‘बंदर’, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
इंडिया
यूसुफ पठान ने छोड़ा ममता बनर्जी का साथ तो आया अधीर रंजन चौधरी का पहला रिएक्शन, कहा- 'TMC ने तो मुझे...'
यूसुफ पठान ने छोड़ा ममता बनर्जी का साथ तो आया अधीर रंजन का पहला रिएक्शन, कहा- 'TMC ने तो मुझे...'
बिहार
कोचिंग सेंटर पर हमला मामले में खान सर को बड़ी राहत, अदालत ने गिरफ्तारी पर सुनाया फैसला
कोचिंग सेंटर पर हमला मामले में खान सर को बड़ी राहत, अदालत ने गिरफ्तारी पर सुनाया फैसला
ऑटो
पहाड़ हो या हाईवे, हर रास्ते की बादशाह हैं ये Adventure Bikes, कीमत और फीचर्स जानकर हो जाएंगे हैरान
पहाड़ हो या हाईवे, हर रास्ते की बादशाह हैं ये Adventure Bikes, कीमत और फीचर्स जानकर हो जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget