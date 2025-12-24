हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलरील्स बनाने के लिए दिल्ली का सबसे फेवरेट पॉइंट कौन-सा? होश उड़ा देगी हकीकत

रील्स बनाने के लिए दिल्ली का सबसे फेवरेट पॉइंट कौन-सा? होश उड़ा देगी हकीकत

Perfect spot in delhi for reels: सभी लोग अपने सोशल मीडिया पर आकर्षक फोटो डालना चाहते हैंं. एक परफेक्ट फोटो केवल लुक को सुंदर बनाने से नहीं आती है, बल्कि उसका बैकग्राउंड भी आकर्षक होना चाहिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: तान्या झा | Updated at : 24 Dec 2025 03:16 PM (IST)
Preferred Sources

Perfect spot in delhi for reels: रील्स हो या फोटो दोनों ही लोग परफेक्ट क्लिक करवाना चाहते हैं. एक रील तब ही परफेक्ट मानी जाती है, जब उसमें आस-पास की सभी चीजें देखने में सुंदर हो. आपने गौर किया गया होगा जब भी आपको कोई रील पसंद आती है, तो उसमें आस पास का बैकग्राउंड भी काफी ज्यादा परफेक्ट होता है. कई लोग अपने सोशल मीडिया पेज को सुंदर दिखाने के लिए भी काफी ज्यादा सीरियस होते हैं. अगर आप दिल्ली में हैं और आप अपनी रील्स और फोटो के लिए परफेक्ट स्पॉट ढूंढ रहे हैं. तो दिल्ली जैसी जगह में इसे ढूंढना मुश्किल नहीं है. यहां पर इनके लिए कई स्पॉट हैं, जो आपकी रील्स को और ज्यादा आकर्षित बना देंगे और सोशल मीडिया पर आपके फॉलो करने वाले लोग उस रील को लाइक करें बिना नहीं रूक पाएंगे. 

हुमायूं का मकबरा

हुमायूं का मकबरा उन लोगों के लिए परफेक्ट हैं, जो एक ऐसा स्पॉट ढूंढ रहे हैं, जहां पुराने जमाने की और थोड़ी कल्चरल वाइब वाली फोटो आए. कोशिश करें की आप भारतीय पोशाक ही पहन कर जाए. इससे आपकी फोटो और भी ज्यादा आकर्षित लगेगी. 

चंपा गली

रंग-बिरंगी लाइट, सुंदर सेल्फी और रील्स स्पॉट से भरपूर. यह ऐसी जगह जहां पर केवल एक ही नहीं बल्कि अनेक फायदे है. यहां का खाना काफी ज्यादा स्वादिष्ट होता है. डेट के लिए और सेल्फी स्पॉट के लिए आपको यहां पर कई सारे कैफे देखने को मिलेंगे.

सुंदर नर्सरी

सुंदर नर्सरी, जैसा नाम वैसी जगह. इस जगह को बच्चा हो या बूढ़ा सभी लोग पसंद करते हैं. यहां पर सुंदर फूल और ढ़ेर सारे पेड़ पौधें हैं, जिसके कारण यहां का माहौल काफी ज्यादा पॉजिटिव है. इसके साथ ही यहां पर छोटे तालाब के बीच छोटे-छोटे ढेर सारे फाउंटेन बने हुए है. यह जगह आपको आपकी परफेक्ट फोटो लाने में निराश नहीं करेगी. 

हौज खास गांव

इधर एक प्राचीन ऐतिहासिक किला और झील है. अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसी फोटो क्लिक हो, जो भंसाली के फिल्मों जैसा लुक दें तो यह आपके लिए परफेक्ट स्पॉट है.

लोधी गार्डन

लोधी गार्डन में कई ऐतिहासिक पुराने मकबरे है, जो इसे काफी सुंदर जगह बनाते हैं. इसके अलावा यहां पर हरियाली होने के कारण यह काफी शांत जगह में से एक है. 

कनॉट प्लेस

CP के बारे में अधिकतर लोग जानते हैं. यह पर ज्यादातर लोग काफी ज्यादा फोटो खिंचवाने के शौकीन होते हैं. अगर आप ओल्ड मनी टाइप वाले लुक में फोटो लेना चाहते हैं. तो CP आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है. 

ये भी पढ़ें: Metro Museum: दिल्ली मेट्रो म्यूजियम के पास कौन-सा मेट्रो स्टेशन, समझें यहां जाने का तरीका?

Published at : 24 Dec 2025 03:16 PM (IST)
Tags :
Sunder Nursery Delhi Tourist Places Delhi Beautiful Places
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'जिंदा तो हैं पर चलती-फिरती लाशें', बांग्लादेशी हिंदुओं को सता रहा मौत का खौफ, नाम बताने में भी लग रहा डर
'जिंदा तो हैं पर चलती-फिरती लाशें', बांग्लादेशी हिंदुओं को सता रहा मौत का खौफ, नाम बताने में भी लग रहा डर
दिल्ली NCR
दिल्ली में सस्ता होगा एयर प्यूरीफायर! दिल्ली HC ने केंद्र से कहा- इस पर GST कम करें
दिल्ली में सस्ता होगा एयर प्यूरीफायर! दिल्ली HC ने केंद्र से कहा- इस पर GST कम करें
विश्व
‘चुनाव रोकने के लिए हत्या करवाई’, यूनुस सरकार पर उस्मान हादी के भाई का सनसनीखेज आरोप
‘चुनाव रोकने के लिए हत्या करवाई’, यूनुस सरकार पर उस्मान हादी के भाई का सनसनीखेज आरोप
क्रिकेट
'84 गेंद में 190 रन, 16 चौके और 15 लंबे छक्के...', विजय हजारे ट्रॉफी में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी का तूफान
'84 गेंद में 190 रन, 16 चौके और 15 लंबे छक्के...', विजय हजारे ट्रॉफी में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी का तूफान
Advertisement

वीडियोज

Defence से PSU Banks तक: 2026 के लिए India का सबसे Strong Stock Story?| Paisa Live
India 2025: Economy, Markets और RBI – 7 बड़े Trends जो Investors को ज़रूर जानने चाहिए | Paisa Live
Canada में भारतीय मूल की Himanshi Khurana की उसके साथी Abdul ने कर दी हत्या
Taslima Nasrin ने खुद वीडियो शेयर कर दिखाया कैसे Bangladesh में हिंदुओं पर हो रही हिंसा ?
Unnao Rape Case: ABP News से Senger की जमानत पर बोली पीड़िता, जीने की इच्छा खत्म हो गई
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'जिंदा तो हैं पर चलती-फिरती लाशें', बांग्लादेशी हिंदुओं को सता रहा मौत का खौफ, नाम बताने में भी लग रहा डर
'जिंदा तो हैं पर चलती-फिरती लाशें', बांग्लादेशी हिंदुओं को सता रहा मौत का खौफ, नाम बताने में भी लग रहा डर
दिल्ली NCR
दिल्ली में सस्ता होगा एयर प्यूरीफायर! दिल्ली HC ने केंद्र से कहा- इस पर GST कम करें
दिल्ली में सस्ता होगा एयर प्यूरीफायर! दिल्ली HC ने केंद्र से कहा- इस पर GST कम करें
विश्व
‘चुनाव रोकने के लिए हत्या करवाई’, यूनुस सरकार पर उस्मान हादी के भाई का सनसनीखेज आरोप
‘चुनाव रोकने के लिए हत्या करवाई’, यूनुस सरकार पर उस्मान हादी के भाई का सनसनीखेज आरोप
क्रिकेट
'84 गेंद में 190 रन, 16 चौके और 15 लंबे छक्के...', विजय हजारे ट्रॉफी में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी का तूफान
'84 गेंद में 190 रन, 16 चौके और 15 लंबे छक्के...', विजय हजारे ट्रॉफी में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी का तूफान
टेलीविजन
KBC 17: इस 12 लाख 50 हजार के सवाल पर फंसे कंटेस्टेंट लकी खान, क्या आप जानते हैं सही जवाब?
KBC 17: इस 12 लाख 50 हजार के सवाल पर फंस गए लकी खान, क्या आपको पता है जवाब?
शिक्षा
SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड-C भर्ती 2025 का एलान! 326 पदों पर आवेदन शुरू, सरकारी नौकरी का बेहतरीन मौका
SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड-C भर्ती 2025 का एलान! 326 पदों पर आवेदन शुरू, सरकारी नौकरी का बेहतरीन मौका
लाइफस्टाइल
Japanese Saving Habits: न चलाया एसी और नहीं खाया रेस्तरां का खाना, इस शख्स ने बचाए 4 करोड़ रुपये, अब हो रहा पछतावा
न चलाया एसी और नहीं खाया रेस्तरां का खाना, इस शख्स ने बचाए 4 करोड़ रुपये, अब हो रहा पछतावा
यूटिलिटी
गांवों में घर बनाने के लिए कैसे मिलेगा बैंक लोन, जानें योगी सरकार ने किन नियमों को किया आसान?
गांवों में घर बनाने के लिए कैसे मिलेगा बैंक लोन, जानें योगी सरकार ने किन नियमों को किया आसान?
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Embed widget