रील्स बनाने के लिए दिल्ली का सबसे फेवरेट पॉइंट कौन-सा? होश उड़ा देगी हकीकत

Perfect spot in delhi for reels: रील्स हो या फोटो दोनों ही लोग परफेक्ट क्लिक करवाना चाहते हैं. एक रील तब ही परफेक्ट मानी जाती है, जब उसमें आस-पास की सभी चीजें देखने में सुंदर हो. आपने गौर किया गया होगा जब भी आपको कोई रील पसंद आती है, तो उसमें आस पास का बैकग्राउंड भी काफी ज्यादा परफेक्ट होता है. कई लोग अपने सोशल मीडिया पेज को सुंदर दिखाने के लिए भी काफी ज्यादा सीरियस होते हैं. अगर आप दिल्ली में हैं और आप अपनी रील्स और फोटो के लिए परफेक्ट स्पॉट ढूंढ रहे हैं. तो दिल्ली जैसी जगह में इसे ढूंढना मुश्किल नहीं है. यहां पर इनके लिए कई स्पॉट हैं, जो आपकी रील्स को और ज्यादा आकर्षित बना देंगे और सोशल मीडिया पर आपके फॉलो करने वाले लोग उस रील को लाइक करें बिना नहीं रूक पाएंगे.

हुमायूं का मकबरा

हुमायूं का मकबरा उन लोगों के लिए परफेक्ट हैं, जो एक ऐसा स्पॉट ढूंढ रहे हैं, जहां पुराने जमाने की और थोड़ी कल्चरल वाइब वाली फोटो आए. कोशिश करें की आप भारतीय पोशाक ही पहन कर जाए. इससे आपकी फोटो और भी ज्यादा आकर्षित लगेगी.

चंपा गली

रंग-बिरंगी लाइट, सुंदर सेल्फी और रील्स स्पॉट से भरपूर. यह ऐसी जगह जहां पर केवल एक ही नहीं बल्कि अनेक फायदे है. यहां का खाना काफी ज्यादा स्वादिष्ट होता है. डेट के लिए और सेल्फी स्पॉट के लिए आपको यहां पर कई सारे कैफे देखने को मिलेंगे.

सुंदर नर्सरी

सुंदर नर्सरी, जैसा नाम वैसी जगह. इस जगह को बच्चा हो या बूढ़ा सभी लोग पसंद करते हैं. यहां पर सुंदर फूल और ढ़ेर सारे पेड़ पौधें हैं, जिसके कारण यहां का माहौल काफी ज्यादा पॉजिटिव है. इसके साथ ही यहां पर छोटे तालाब के बीच छोटे-छोटे ढेर सारे फाउंटेन बने हुए है. यह जगह आपको आपकी परफेक्ट फोटो लाने में निराश नहीं करेगी.

हौज खास गांव

इधर एक प्राचीन ऐतिहासिक किला और झील है. अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसी फोटो क्लिक हो, जो भंसाली के फिल्मों जैसा लुक दें तो यह आपके लिए परफेक्ट स्पॉट है.

लोधी गार्डन

लोधी गार्डन में कई ऐतिहासिक पुराने मकबरे है, जो इसे काफी सुंदर जगह बनाते हैं. इसके अलावा यहां पर हरियाली होने के कारण यह काफी शांत जगह में से एक है.

कनॉट प्लेस

CP के बारे में अधिकतर लोग जानते हैं. यह पर ज्यादातर लोग काफी ज्यादा फोटो खिंचवाने के शौकीन होते हैं. अगर आप ओल्ड मनी टाइप वाले लुक में फोटो लेना चाहते हैं. तो CP आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है.

ये भी पढ़ें: Metro Museum: दिल्ली मेट्रो म्यूजियम के पास कौन-सा मेट्रो स्टेशन, समझें यहां जाने का तरीका?