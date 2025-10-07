हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलदिल्ली में कहां मिलती हैं सबसे सस्ती चूड़ियां? यहां से करें करवाचौथ की शॉपिंग

दिल्ली में कहां मिलती हैं सबसे सस्ती चूड़ियां? यहां से करें करवाचौथ की शॉपिंग

चूड़ियों का अपना एक अलग ही महत्व होता है. लेकिन मार्केट में आजकल चूड़ियों के दाम आसमान छू रहे हैं. महंगे मॉल्स और बड़े स्टोर्स में हर चीज महंगी मिलती है, और मनपसंद डिजाइन भी नहीं मिलते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 07 Oct 2025 07:10 AM (IST)
त्योहारी मौसम शुरू हो चुका है और बाजारों में रौनक लौट आई है. खासकर महिलाओं के लिए तो यह महीना बहुत खास है क्योंकि 10 अक्टूबर को करवा चौथ है और इस दिन शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं. सुबह से लेकर रात तक बिना खाए-पिए व्रत रखने के साथ-साथ वो सजती-संवरती भी हैं. साड़ी, लहंगा, सूट, झुमके, बिंदी, मेकअप, और खासकर चूड़ियों का अपना एक अलग ही महत्व होता है. लेकिन मार्केट में आजकल चूड़ियों के दाम आसमान छू रहे हैं. महंगे मॉल्स और बड़े स्टोर्स में हर चीज महंगी मिलती है, और मनपसंद डिजाइन भी नहीं मिलते हैं. ऐसे में अगर आप सोच रही हैं कि कम कीमत में, खूब सारी और खूबसूरत चूड़ियां कहां से खरीदें, तो दिल्ली में ऐसे कई बाजार हैं जहां आपको 10 रुपये से लेकर हजारों रुपये तक की चूड़ियों की वैरायटी मिल जाएगी और वो भी आपकी पसंद के रंग और डिजाइन में, तो चलिए जानते हैं दिल्ली के वो खास बाजार, जहां से आप करवा चौथ की शॉपिंग कम बजट में कर सकती हैं. 
 
दिल्ली में कहां मिलती हैं सबसे सस्ती चूड़ियां?

1. सदर बाजार – दिल्ली का सदर बाजार न सिर्फ देश के सबसे बड़े होलसेल बाजारों में गिना जाता है, बल्कि ये बाजार सस्ती चूड़ियों के लिए भी जाना जाता है. यहां आपको रंग-बिरंगी कांच की, मेटल की, स्टोन वर्क वाली, और ब्राइडल चूड़ियों की ढेर सारी वैरायटी मिल जाएगी. यहां आपको कांच की चूड़ियां, बैंगल सेट, कंगन, डिजाइनर चूड़ियां मिलेंगी. यहां चूड़ियों की 10 रुपये से लेकर 500 रुपये तक है. साथ ही यहां आपको हर रंग, साइज और स्टाइल की चूड़ियों की दुकानें लाइन से मिलेंगी. यहां आप चावड़ी बाजार या तिलक ब्रिज मेट्रो स्टेशन से ऑटो लेकर आसानी से पहुंच सकते हैं. 

2. सीलमपुर मार्केट – अगर आप चूड़ियों के साथ-साथ मैचिंग कंगन और चूड़ी भी खरीदना चाहती हैं, तो सीलमपुर मार्केट एक बेहतरीन जगह है. रेड लाइन मेट्रो पर सीलमपुर स्टेशन से उतरते ही बाजार शुरू हो जाता है. यहां पर डिजाइन के साथ-साथ आपको चूड़ियों का कस्टमाइज्ड सेट भी बनवाने का ऑप्शन मिल जाता है. यहां आपको कांच की चूड़ियां, मेटल बैंगल्स, शादी के कंगन सेट, कस्टमाइज्ड चूड़ी सेट सब कुछ मिल सकता है. यहां चूड़ियों की कीमत भी 20 से 800 रुपये तक है. साथ ही यहां डिजाइनर आउटफिट से मैच करते हुए चूड़ी सेट तैयार करा सकते हैं.  

3. बल्लीमारान चूड़ी मार्केट – चांदनी चौक वैसे तो अपने कपड़ों और खाने के लिए फेमस है, लेकिन यहां के बल्लीमारान इलाके में एक शानदार चूड़ी मार्केट भी है, जो करवा चौथ और दिवाली के दौरान चकाचौंध से भर जाता है. यहां आपको ब्राइडल बैंगल्स, ट्रेडिशनल चूड़ियां, हाथ भर चूड़ा सेट्स सब कुछ मिल सकता है और यहां चूड़ियां 30 से 1000 रुपये तक की रेंज में मिल जाती हैं. इस मार्केट में पहुंचने के लिए चांदनी चौक मेट्रो से उतरकर रिक्शा लेकर गालिब की हवेली की तरफ जाएं. 

4. सरोजिनी नगर मार्केट – सरोजिनी नगर वैसे तो कपड़ों के लिए फेमस है, लेकिन यहां चूड़ियों और फैशन ज्वेलरी की भी बेहतरीन दुकानों की लाइन लगी रहती है. यहां सस्ती लेकिन ट्रेंडी चूड़ियां, फैशन बैंगल्स, एथनिक और वेस्टर्न लुक के साथ मिल जाती हैं. साथ ही यहां चूड़ियों की कीमत 10 से 300 रुपये तक है. यहां आने के लिए आप पिंक लाइन मेट्रो से सरोजिनी नगर उतरें. 

5.लाजपत नगर मार्केट – लाजपत नगर की मार्केट में आपको हर प्रकार की चूड़ियां मिल जाएंगी. यहां आपको ट्रेंडी, ट्रेडिशनल, मेटल, कुंदन वर्क वाली या फिर डेली यूज वाली सिंपल चूड़ियां भी मिल जाएंगी. यहां चूड़ियों की कीमत 50 से 1500  रुपये तक है.  यहां फैशन और परंपरा का मिक्स देखने को मिलेगा. साथ ही बार्गेनिंग का पूरा स्कोप है. इस मार्केट में शॉपिंग करने के लिए वायलेट लाइन मेट्रो से लाजपत नगर स्टेशन उतरें. 

यह भी पढ़ें: Karwa Chauth outfit ideas: करवाचौथ पर रश्मिका मंदाना को भी मात दे देंगी आप, इन 10 फोटोज से आजमा लें ब्राइडल लुक

Published at : 07 Oct 2025 07:10 AM (IST)
Embed widget