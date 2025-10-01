Weekend Getaway Near Delhi: अगर आप दिल्ली की भागदौड़ और प्रदूषण से थोड़ी दूरी बनाना चाहते हैं तो सिर्फ 200 किलोमीटर दूर अलवर आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है. राजस्थान का यह खूबसूरत शहर अपनी शाही विरासत, किले, झीलों और नेशनल पार्क के लिए मशहूर है. यहां का सफर न सिर्फ रोमांचक है, बल्कि सुकून से भरा भी है.

दिल्ली से अलवर तक का आसान सफर

दिल्ली से अलवर पहुंचने के लिए आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी. नेशनल हाइवे से सड़क मार्ग द्वारा 4 घंटे में आसानी से पहुंच सकते हैं. इसके अलावा ट्रेन और बस सेवाएं भी उपलब्ध हैं. नजदीकी हवाई अड्डा जयपुर है, जहां से टैक्सी या कैब के जरिए अलवर तक का सफर तय किया जा सकता है.

अलवर की शाही पहचान

अलवर का बाला किला यहां की सबसे खास पहचान है. पहाड़ की चोटी पर स्थित यह किला शहर का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है. इसके अलावा सिटी पैलेस और इसके पास बना संग्रहालय राजस्थानी शाही जीवन की झलक दिखाता है. यहां आपको ऐतिहासिक पेंटिंग्स, मूर्तियां और शाही हथियार देखने को मिलेंगे.

ये भी पढ़े- Navratri 2025: गरबा नाइट में झूमने का है प्लान तो जान लें उन 5 शहरों के नाम, जहां गरबा का बेहद क्रेज

सिलीसेढ़ झील

अगर आप नेचर लवर हैं तो सिलीसेढ़ झील आपके दिल को जीत लेगी. हरियाली से घिरी यह झील पिकनिक और बोटिंग के लिए परफेक्ट जगह है. झील के आसपास की शांति और प्राकृतिक सुंदरता इसे पर्यटकों का फेवरेट बनाती है.

सरिस्का नेशनल पार्क

अलवर का सबसे बड़ा आकर्षण है सरिस्का नेशनल पार्क, जो दिल्ली से सबसे नजदीकी टाइगर रिजर्व है. यहां आप जंगल सफारी का मजा ले सकते हैं और बाघों के अलावा तेंदुए, चिंकारा, जंगली बिल्ली और कई दुर्लभ पक्षियों को देख सकते हैं. यह एडवेंचर प्रेमियों के लिए बेस्ट जगह है.

अलवर की मीठी सौगात

यहां आकर अगर आपने अलवर का मशहूर कलाकंद नहीं खाया तो सफर अधूरा रह जाएगा. यह मिठाई पूरे भारत में मशहूर है और इसे स्थानीय बाजारों से आसानी से खरीदा जा सकता है.

घूमने का सही समय

अलवर घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च का समय सबसे अच्छा माना जाता है. इस दौरान मौसम सुहावना होता है और आप आसानी से शहर की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं.

दिल्ली के पास एक परफेक्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन

अगर आप वीकेंड गेटअवे की तलाश में हैं तो अलवर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. यहां की शाही हवेलियां, किले, झीलें और जंगल आपको एक अलग ही अनुभव देंगे. तो इस वीकेंड बैग पैक करें और निकल पड़ें दिल्ली से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर बसे जन्नत की ओर.

इसे भी पढ़ें- What Is Free For Tourists: थाईलैंड घूमने जाने वालों को क्या-क्या मिलता है फ्री? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट