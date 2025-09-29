हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलNavratri 2025: गरबा नाइट में झूमने का है प्लान तो जान लें उन 5 शहरों के नाम, जहां गरबा का बेहद क्रेज

Navratri 2025: गरबा नाइट में झूमने का है प्लान तो जान लें उन 5 शहरों के नाम, जहां गरबा का बेहद क्रेज

रंग-बिरंगा गोटेदार दुपट्टा, बेहद खूबसूरत घाघरा और सुंदर सी सजी हुई डांडिया. लो हो गए हम गरबा नाइट के लिए तैयार. अब गरबा नाइट का मजा लेने के लिए जान लीजिए ये जगहें, जहां होती हैं बेहतरीन गरबा नाइट.

By : दीपाली बिष्ट | Updated at : 29 Sep 2025 07:05 AM (IST)
Preferred Sources

रंग बिरंगा गोटेदार दुपट्टा और बेहद खूबसूरत घाघरा, सुंदर सी सजी हुई डांडिया और नगाड़े संग ढोल का गाना, लो हो गए हम गरबा नाइट के लिए तैयार. जी हां, नवरात्रि के समय पर अक्सर जिस चीज का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है वो है गरबा नाइट. पश्चिमी भारत के गुजरात में किया जाने वाला ये पारंपरिक नृत्य आज सबसे फेमस और सबका चहीता डांस फॉर्म बन गया है. नवरात्रि आने से पहले ही लड़कियां गरबा नाइट के लिए आउटफिट से लेकर ज्वैलरी तक हर चीज की तैयारी कर लेती हैं. इतना ही नहीं ये गरबा नाइट्स हर यूनिवर्सिटी फेस्ट की जान भी बन चुके हैं. ऐसे में आइए आपको बताते हैं उन जगहों के बारे में जहां होती हैं ऐसी शानदार गरबा नाइट्स जिन्हें भुला नहीं पाएंगे आप.

अहमदाबाद

गुजरात में गरबा बड़े ही धूमधाम और जोश के साथ मनाया जाता है. यहां पर बड़े-बड़े मैदानों में गरबा नाइट्स का आयोजन किया जाता है, जो रात के समय देखने में बेहद खूबसूरत लगती हैं. यहां पर खेला जाने वाला गरबा 100% ऑथेंटिक और बेस्ट गरबा होता है क्योंकि गरबा यहां की जान है. ऐसे में अगर आपको भी गरबा नाइट का आनंद लेना है तो एक बार गुजरात जरूर जाना चाहिए.

राजकोट

गुजरात का होने के बावजूद भी गरबा अक्सर जगहों पर खेल जाता है.  ऐसे में राजकोट में गरबे की चमक और रौनक कुछ अलग ही देखने को मिलती है. यह का जोश जैसे मन को मोह ही लेता है और साथ नाचने पर मजबूर कर देता है. 

मुंबई

जिस तरह मुंबई में धूमधाम से गणपति डांस किया जाता है उसी तरह नवरात्रि में गरबा भी खेला जाता है. ऐसे में यहां आपको मुंबई के गरबे में बॉलीवुड का तड़का भी देखने को मिल जाएगा. मुंबई में बॉलीवुड के सितारे गरबा नाइट का मजा लेते हुए आपसे कही टकरा भी सकते हैं तो यहां गरबा खेलने जरूर जाएं.

दिल्ली NCR

दिलवालों की दिल्ली में हर त्योहार अपना समझकर मनाया जाता है फिर चाहे वो गणेश चतुर्थी हो या नवरात्रि. ऐसे में गरबा नाइट का क्रेज सबसे ज्यादा यही दिखाई देता है. दिल्ली के बड़े-बड़े पार्क्स से लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस तक हर जगह गरबे की धुन ही सुनाई देती है. साथ ही इस धुन पर थिरकते पांव एक साथ जमीन पर ऐसे पड़ते है कि आप इससे लोगों के जोश का अंदाजा लगा सकते हैं. 

कोलकाता

भारत में गरबे का रंग हर किसी पर चढ़ जाता है फिर चाहे वो ईस्ट से हो या वेस्ट से. ऐसे में कोलकाता में गरबे का ये रंग दुर्गा मां के भक्ति रंग में मिलकर और भी निखर जाता है. भक्ति में डूबे लोग गरबे की धुन पर नाचते हुए बेहद खूबसूरत नजर आते हैं.

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Published at : 29 Sep 2025 07:04 AM (IST)
