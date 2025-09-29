रंग बिरंगा गोटेदार दुपट्टा और बेहद खूबसूरत घाघरा, सुंदर सी सजी हुई डांडिया और नगाड़े संग ढोल का गाना, लो हो गए हम गरबा नाइट के लिए तैयार. जी हां, नवरात्रि के समय पर अक्सर जिस चीज का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है वो है गरबा नाइट. पश्चिमी भारत के गुजरात में किया जाने वाला ये पारंपरिक नृत्य आज सबसे फेमस और सबका चहीता डांस फॉर्म बन गया है. नवरात्रि आने से पहले ही लड़कियां गरबा नाइट के लिए आउटफिट से लेकर ज्वैलरी तक हर चीज की तैयारी कर लेती हैं. इतना ही नहीं ये गरबा नाइट्स हर यूनिवर्सिटी फेस्ट की जान भी बन चुके हैं. ऐसे में आइए आपको बताते हैं उन जगहों के बारे में जहां होती हैं ऐसी शानदार गरबा नाइट्स जिन्हें भुला नहीं पाएंगे आप.

अहमदाबाद

गुजरात में गरबा बड़े ही धूमधाम और जोश के साथ मनाया जाता है. यहां पर बड़े-बड़े मैदानों में गरबा नाइट्स का आयोजन किया जाता है, जो रात के समय देखने में बेहद खूबसूरत लगती हैं. यहां पर खेला जाने वाला गरबा 100% ऑथेंटिक और बेस्ट गरबा होता है क्योंकि गरबा यहां की जान है. ऐसे में अगर आपको भी गरबा नाइट का आनंद लेना है तो एक बार गुजरात जरूर जाना चाहिए.

राजकोट

गुजरात का होने के बावजूद भी गरबा अक्सर जगहों पर खेल जाता है. ऐसे में राजकोट में गरबे की चमक और रौनक कुछ अलग ही देखने को मिलती है. यह का जोश जैसे मन को मोह ही लेता है और साथ नाचने पर मजबूर कर देता है.

मुंबई

जिस तरह मुंबई में धूमधाम से गणपति डांस किया जाता है उसी तरह नवरात्रि में गरबा भी खेला जाता है. ऐसे में यहां आपको मुंबई के गरबे में बॉलीवुड का तड़का भी देखने को मिल जाएगा. मुंबई में बॉलीवुड के सितारे गरबा नाइट का मजा लेते हुए आपसे कही टकरा भी सकते हैं तो यहां गरबा खेलने जरूर जाएं.

दिल्ली NCR

दिलवालों की दिल्ली में हर त्योहार अपना समझकर मनाया जाता है फिर चाहे वो गणेश चतुर्थी हो या नवरात्रि. ऐसे में गरबा नाइट का क्रेज सबसे ज्यादा यही दिखाई देता है. दिल्ली के बड़े-बड़े पार्क्स से लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस तक हर जगह गरबे की धुन ही सुनाई देती है. साथ ही इस धुन पर थिरकते पांव एक साथ जमीन पर ऐसे पड़ते है कि आप इससे लोगों के जोश का अंदाजा लगा सकते हैं.

कोलकाता

भारत में गरबे का रंग हर किसी पर चढ़ जाता है फिर चाहे वो ईस्ट से हो या वेस्ट से. ऐसे में कोलकाता में गरबे का ये रंग दुर्गा मां के भक्ति रंग में मिलकर और भी निखर जाता है. भक्ति में डूबे लोग गरबे की धुन पर नाचते हुए बेहद खूबसूरत नजर आते हैं.

