हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवल20 हजार रुपये में प्लान करें राजस्थान की बेस्ट ट्रिप, जानें कहां रुकें, कहां घूमें और क्या खाएं?

20 हजार रुपये में प्लान करें राजस्थान की बेस्ट ट्रिप, जानें कहां रुकें, कहां घूमें और क्या खाएं?

राजस्थान का मजा लेने के लिए अब आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करने की जरूरत नहीं है. थोड़ी समझदारी और सही योजना के साथ, आप सिर्फ 20,000 रुपये में राजस्थान की 5 से 6 दिन की बेहतरीन यात्रा कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 12 Oct 2025 09:47 PM (IST)
अगर आप घूमने के शौकीन हैं, लेकिन जेब का बजट थोड़ा कम है, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. भारत का एक ऐसा राज्य है जहां आप सिर्फ 20,000 रुपये में शाही महलों, रंगीन बाजारों, रेगिस्तान की ऊंट सफारी और टेस्टी खाने का पूरा मजा ले सकते हैं और वो राज्य राजस्थान है. यह राज्य इतिहास, संस्कृति और खूबसूरती का ऐसा अनोखा मेल है, जो हर तरह के यात्री के दिल को छू जाता है. अच्छी बात यह है कि आपको इन सबका मजा लेने के लिए अपनी जेब ज्यादा ढीली करने की जरूरत नहीं है. थोड़ी समझदारी और सही योजना के साथ, आप सिर्फ 20,000 रुपये में राजस्थान की 5 से 6 दिन की बेहतरीन यात्रा कर सकते हैं. तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे आप इस बजट में राजस्थान की सबसे शानदार ट्रिप प्लान कर सकते हैं, कहां रुकें, कहां घूमें, कैसे जाएं और क्या खाएं. 

20,000 रुपये में राजस्थान की यात्रा कैसे करें?
1. अगर आप दिल्ली या पास के राज्यों से आ रहे हैं, तो सबसे सस्ती और आसान तरीका ट्रेन या वोल्वो बस है.  दिल्ली से जयपुर का किराया सिर्फ 400-600 रुपये में मिल जाता है. 

2. शहरों के बीच यात्रा के लिए आप रात की ट्रेन या राज्य परिवहन की बसें ले सकते हैं. जयपुर से जोधपुर और फिर जोधपुर से जैसलमेर तक की बस या स्लीपर क्लास ट्रेन का किराया लगभग 500-800 रुपये के बीच होता है. 

3. शहरों के अंदर घूमने के लिए ऑटो, शेयर्ड टैक्सी, या किराए का स्कूटर एक अच्छा और किफायती ऑप्शन है. जयपुर और जोधपुर जैसे शहरों में आप उबर और रैपिडो जैसे ऐप का भी यूज कर सकते हैं. 

20,000 रुपये में राजस्थान में कहां रुकें? 

राजस्थान में बजट ट्रैवलर्स के लिए बहुत सारे शानदार और सस्ते ऑप्शन मिलते हैं. हॉस्टल, गेस्ट हाउस, और होमस्टे ये सभी अच्छे, साफ और सुरक्षित होते हैं. जैसे जयपुर में होमस्टे आपको एक रात के लिए 800 से 1000 में मिल जाएगा. वहीं जोधपुर आपको एक रात के लिए 700 से 900 में रूम मिल जाएगा. इसके अलावा जैसलमेर के रेगिस्तान कैंप में एक रात बिताएं. जहां नाश्ता, डिनर और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल होते हैं. यहां आपको 1500 से 2000 के बीच में सब मिल जाएगा यानी 5 रातों का कुल रहने का खर्च लगभग 5000 से 6000 के बीच आ सकता है. अगर आप होटल में रुकना चाहते हैं तो 1200 से 1500 में आपको अच्छे हेरिटेज गेस्ट हाउस भी मिल जाते हैं जहां कुछ जगहों पर नाश्ता भी फ्री मिलता है. 

20,000 रुपये में राजस्थान में घूमने की जगहें

अगर आप 20,000 रुपये के बजट में जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर की ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो इन शहरों में कुछ खास जगहें हैं. जिन्हें देखना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए. सबसे पहले बात करते हैं राजधानी जयपुर की, जिसे गुलाबी शहर कहा जाता है. यहां आप आमेर किला, सिटी पैलेस,हवा महल, जल महल, बापू बाजार में शॉपिंग, नाहरगढ़ किले से सूर्यास्त देख सकते हैं. इन सभी जगहों पर एंट्री टिकट बहुत महंगे नहीं हैं, 50 से 200 तक में ज्यादातर जगहें घूमी जा सकती हैं. 

इसके बाद जोधपुर, जिसे नीला शहर कहा जाता है. यहां का सबसे बड़ा आकर्षण मेहरानगढ़ किला है , जो एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और राजस्थान के सबसे मजबूत और सुंदर किलों में गिना जाता है. क्लॉक टावर मार्केट में खरीदारी करें. जैसलमेर की, जिसे स्वर्ण नगरी कहा जाता है. यहां आप जैसलमेर किला, पटवों की हवेली, गड़ीसर झील, सैम सैंड ड्यून्स में ऊंट की सवारी और डेजर्ट कैंप में एक रात कुल एंट्री फीस और एक्टिविटी, जैसलमेर में इन सभी एक्टिवीटीयों का कुल खर्च लगभग 1000 से 1500 के बीच होता है. 

20,000 रुपये में राजस्थान में क्या खाएं?

राजस्थान का खाना ही इसकी पहचान है. जो कि मसालेदार, टेस्टी और पेट भरने वाला होता है. अगर आप लोकल रेस्टोरेंट, ढाबे या स्ट्रीट फूड ट्राई करें, तो बहुत सस्ते में बढ़िया खाना मिल जाता है. यहां का सबसे फेमस खाना दाल बाटी चूरमा है, जिसे आप 150 से 200 में कहीं भी आसानी से खा सकते हैं. वहीं सुबह या शाम की भूख मिटाने के लिए प्याज की कचोरी  और मिर्ची बड़ा बहुत ही लाजवाब और सस्ते ऑप्शन हैं. ये भी आप 30 से 50 रूपए में कहीं भी आसानी से खा सकते हैं अगर आप पूरा राजस्थानी खाना एक साथ खाना चाहते हैं, तो एक राजस्थानी थाली मंगा सकते हैं, जिसमें कई तरह की सब्जियां, रोटियां, चावल, चटनी और मिठाई होती है, और इसका खर्च 250 से 300 तक होता है. आमतौर पर एक दिन में 400 से 500 के खाने के बजट में आप तीनों टाइम टेस्टी, पेट-भर खाना खा सकते हैं. 

Published at : 12 Oct 2025 09:47 PM (IST)
