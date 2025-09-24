Garba Events in Delhi: शारदीय नवरात्र 2025 शुरू हो चुका है. हर तरह इसकी छटा देखने को मिल रही है, देश के अलग-अलग हिस्सों में डांडिया और अन्य प्रोग्राम आयोजित हो रहे हैं. दिल्ली में भी इसकी खुशियां पहले से ही नजर आने लगी हैं. पूरे शहर में रंग-बिरंगी सजावट, भजन-संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं. इस उत्सव में सबसे खास होती हैं डांडिया और गरबा नाइट्स जो सभी उम्र के लोगों को एकसाथ लाती हैं. लोग पारंपरिक कपड़े पहनकर डांडिया की धुनों पर नृत्य करते हैं और इस समय का पूरा मज़ा लेते हैं.

अगर आप इस नवरात्र में दिल्ली में हैं तो कई शानदार जगहें हैं जहां आप भव्य डांडिया और गरबा आयोजन देख सकते हैं. यहां लाइव म्यूजिक, सेलेब्रिटी उपस्थिति, खाने के स्टॉल और सांस्कृतिक प्रोग्राम्स होते हैं. डांडिया नाइट्स हर किसी के लिए मज़ेदार होती हैं चाहे आप डांसिंग में माहिर हों या सिर्फ माहौल का आनंद लेना चाहते हों. चलिए आपको इनके बारे में विस्तार से बताते हैं.

दिल्ली में नवरात्र 2025 के लिए बेस्ट डांडिया लोकेशन

1. दिल्ली हाट, पीतमपुरा – यहां सांस्कृतिक प्रोग्राम और रंगीन माहौल देखने को मिलता है.

2. जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम – बड़े डांडिया और गरबा इवेंट्स होते हैं, लाइव म्यूजिक और शानदार सजावट के साथ.

3. गुरुग्राम – यहां के गरबा नाइट्स व्यवस्थित और भव्य होते हैं, जो लोगों को बहुत पसंद आते हैं.

4. दिल्ली हाट, आईएनए – अगर आप पारंपरिक अनुभव चाहते हैं तो यह जगह सही है. यहां हस्तशिल्प बाजार, लोक कलाकार और असली गुजराती खाने के स्टॉल्स मिलते हैं. डांस फ्लोर बड़े इवेंट्स जितना बड़ा नहीं होता लेकिन माहौल पूरी तरह सांस्कृतिक और आनंदमय होता है.

5. हयात रीजेंसी दिल्ली – यह लग्ज़री होटल डांडिया नाइट्स के लिए प्रसिद्ध है. भव्य बॉलरूम, लाइव फ्यूज़न म्यूजिक, थीम्ड लाइटिंग और शानदार खाना इसका खास आकर्षण है.

6. पैसिफिक मॉल, टैगोर गार्डन – युवाओं के लिए यह जगह खास है. यहाँ हाई-एनर्जी डीजे गरबा नाइट्स, बॉलीवुड थीम पर डांस प्रतियोगिताएं और सुंदर सजावट मिलती हैं.

7. गुजराती समाज, सिविल लाइंस – पारंपरिक अनुभव के लिए यह जगह बढ़िया है. असली गुजराती संगीत और भोजन आपको गुजरात की याद दिलाएगा.

8. द लीला एंबियंस, गुरुग्राम – यहाँ डांडिया नाइट्स में लाइव बैंड, सेलेब्रिटी डीजे और क्यूरेटेड फूड अनुभव मिलते हैं. यह दिल्ली-एनसीआर के एलीट लोगों के लिए लोकप्रिय स्थल है.

9. गार्डन ऑफ फाइव सेंसस – खुले आसमान के नीचे डांस करना पसंद करने वालों के लिए यह जगह परफेक्ट है. हरियाली, खुले फ्लोर और सांस्कृतिक प्रदर्शन इसे यादगार बनाते हैं.

10. इम्पर्फेक्टो रुइन पब, नोएडा – अगर आप कुछ अलग चाहते हैं तो यह जगह फ्यूजन डांडिया नाइट्स के लिए बढ़िया है. यहाँ पारंपरिक और अंतरराष्ट्रीय संगीत के मिश्रण पर डांस कर सकते हैं और फ्यूज़न स्नैक्स का मज़ा ले सकते हैं.

इस नवरात्र में पारंपरिक कपड़े पहनें, डांडिया स्टिक तैयार करें और इन रंगीन और मज़ेदार डांडिया नाइट्स का आनंद लें. दिल्ली में गरबा और डांडिया नाइट्स का यह उत्सव आपके नवरात्र को और भी खास बना देगा.

