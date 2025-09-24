हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलTop Places to Enjoy Dandiya Nights in Delhi: दिल्ली में कहां-कहां होती है गरबा नाइट? नवरात्रि सीजन में देख लें पूरी लिस्ट

Top Places to Enjoy Dandiya Nights in Delhi: दिल्ली में कहां-कहां होती है गरबा नाइट? नवरात्रि सीजन में देख लें पूरी लिस्ट

Dandiya Night: नवरात्रि आते ही देशभर में अलग ही रौनक देखने को मिलती है, हर तरह तरह-तरह के प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है. चलिए आपको बताते हैं कि दिल्ली में कहां-कहां होती है गरबा नाइट.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 24 Sep 2025 07:41 PM (IST)
Preferred Sources

Garba Events in Delhi: शारदीय नवरात्र 2025 शुरू हो चुका है. हर तरह इसकी छटा देखने को मिल रही है, देश के अलग-अलग हिस्सों में डांडिया और अन्य प्रोग्राम आयोजित हो रहे हैं.  दिल्ली में भी इसकी खुशियां पहले से ही नजर आने लगी हैं. पूरे शहर में रंग-बिरंगी सजावट, भजन-संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं. इस उत्सव में सबसे खास होती हैं डांडिया और गरबा नाइट्स जो सभी उम्र के लोगों को एकसाथ लाती हैं. लोग पारंपरिक कपड़े पहनकर डांडिया की धुनों पर नृत्य करते हैं और इस समय का पूरा मज़ा लेते हैं.

अगर आप इस नवरात्र में दिल्ली में हैं तो कई शानदार जगहें हैं जहां आप भव्य डांडिया और गरबा आयोजन देख सकते हैं. यहां लाइव म्यूजिक, सेलेब्रिटी उपस्थिति, खाने के स्टॉल और सांस्कृतिक प्रोग्राम्स होते हैं. डांडिया नाइट्स हर किसी के लिए मज़ेदार होती हैं चाहे आप डांसिंग में माहिर हों या सिर्फ माहौल का आनंद लेना चाहते हों. चलिए आपको इनके बारे में विस्तार से बताते हैं. 

दिल्ली में नवरात्र 2025 के लिए बेस्ट डांडिया लोकेशन

1. दिल्ली हाट, पीतमपुरा – यहां सांस्कृतिक प्रोग्राम और रंगीन माहौल देखने को मिलता है.

2. जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम – बड़े डांडिया और गरबा इवेंट्स होते हैं, लाइव म्यूजिक और शानदार सजावट के साथ.

3. गुरुग्राम – यहां के गरबा नाइट्स व्यवस्थित और भव्य होते हैं, जो लोगों को बहुत पसंद आते हैं.

4. दिल्ली हाट, आईएनए – अगर आप पारंपरिक अनुभव चाहते हैं तो यह जगह सही है. यहां हस्तशिल्प बाजार, लोक कलाकार और असली गुजराती खाने के स्टॉल्स मिलते हैं. डांस फ्लोर बड़े इवेंट्स जितना बड़ा नहीं होता लेकिन माहौल पूरी तरह सांस्कृतिक और आनंदमय होता है.

5. हयात रीजेंसी दिल्ली – यह लग्ज़री होटल डांडिया नाइट्स के लिए प्रसिद्ध है. भव्य बॉलरूम, लाइव फ्यूज़न म्यूजिक, थीम्ड लाइटिंग और शानदार खाना इसका खास आकर्षण है.

6. पैसिफिक मॉल, टैगोर गार्डन – युवाओं के लिए यह जगह खास है. यहाँ हाई-एनर्जी डीजे गरबा नाइट्स, बॉलीवुड थीम पर डांस प्रतियोगिताएं और सुंदर सजावट मिलती हैं.

7. गुजराती समाज, सिविल लाइंस – पारंपरिक अनुभव के लिए यह जगह बढ़िया है. असली गुजराती संगीत और भोजन आपको गुजरात की याद दिलाएगा.

8. द लीला एंबियंस, गुरुग्राम – यहाँ डांडिया नाइट्स में लाइव बैंड, सेलेब्रिटी डीजे और क्यूरेटेड फूड अनुभव मिलते हैं. यह दिल्ली-एनसीआर के एलीट लोगों के लिए लोकप्रिय स्थल है.

9. गार्डन ऑफ फाइव सेंसस – खुले आसमान के नीचे डांस करना पसंद करने वालों के लिए यह जगह परफेक्ट है. हरियाली, खुले फ्लोर और सांस्कृतिक प्रदर्शन इसे यादगार बनाते हैं.

10. इम्पर्फेक्टो रुइन पब, नोएडा – अगर आप कुछ अलग चाहते हैं तो यह जगह फ्यूजन डांडिया नाइट्स के लिए बढ़िया है. यहाँ पारंपरिक और अंतरराष्ट्रीय संगीत के मिश्रण पर डांस कर सकते हैं और फ्यूज़न स्नैक्स का मज़ा ले सकते हैं.

इस नवरात्र में पारंपरिक कपड़े पहनें, डांडिया स्टिक तैयार करें और इन रंगीन और मज़ेदार डांडिया नाइट्स का आनंद लें. दिल्ली में गरबा और डांडिया नाइट्स का यह उत्सव आपके नवरात्र को और भी खास बना देगा.

इसे भी पढ़ें- Shingles after Coronavirus Recovery: कोरोना से रिकवर मरीजों को बीमार कर रहा यह वायरस, बुखार के साथ-साथ नजर आते हैं ये लक्षण

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 24 Sep 2025 07:41 PM (IST)
Tags :
Cultural Festival Navratri Celebration Dandiya Night
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हिंसा के रास्ते पर न चलें...', लेह में Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी तो सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने का किया ऐलान
'हिंसा के रास्ते पर न चलें...', लेह में Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी तो सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने का किया ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अब किसी का इंतजार नहीं', शिवपाल यादव के जेल में न मिलने जाने पर आजम खान का बयान
'अब किसी का इंतजार नहीं', शिवपाल यादव के जेल में न मिलने जाने पर आजम खान का बयान
भोजपुरी सिनेमा
'जया बच्चन ने मुझे डंडे से पीटा, मुझे दर्द हुआ...', भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ का खुलासा
'जया बच्चन ने मुझे डंडे से पीटा, मुझे दर्द हुआ', भोजपुरी स्टार निरहुआ का खुलासा
इंडिया
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
Advertisement

वीडियोज

OG Trailer Review हिंदी | पवन कल्याण और इमरान हाशमी असली ओजी हैं
Typhoon Ragasa: Philippines, China, Taiwan में तबाही, कई देशों में कहर
Trump News: ट्रंप ने महिलाओं को ऐसी कौन सी सलह दे दी? जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला! |ABP LIVE
Khabar Filmy Hai: एडल्ट कॉमेडी 'मस्ती 4' का टीज़र हुआ आउट | 24 Sept 2025 | ABP News
Vasudha: 😯Vasudha की लाल साड़ी में Vidai, Babu sa के फैसले से बढ़ा Dev के लिए खतरा #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हिंसा के रास्ते पर न चलें...', लेह में Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी तो सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने का किया ऐलान
'हिंसा के रास्ते पर न चलें...', लेह में Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी तो सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने का किया ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अब किसी का इंतजार नहीं', शिवपाल यादव के जेल में न मिलने जाने पर आजम खान का बयान
'अब किसी का इंतजार नहीं', शिवपाल यादव के जेल में न मिलने जाने पर आजम खान का बयान
भोजपुरी सिनेमा
'जया बच्चन ने मुझे डंडे से पीटा, मुझे दर्द हुआ...', भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ का खुलासा
'जया बच्चन ने मुझे डंडे से पीटा, मुझे दर्द हुआ', भोजपुरी स्टार निरहुआ का खुलासा
इंडिया
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
क्रिकेट
भारत की फाइनल की राह आसान! नहीं खेल रहा बांग्लादेश का कप्तान, प्लेइंग इलेवन में चौंकाने वाले बदलाव
भारत की फाइनल की राह आसान! नहीं खेल रहा बांग्लादेश का कप्तान, प्लेइंग इलेवन में चौंकाने वाले बदलाव
यूटिलिटी
पुराना फोन बेचने का बना रहे हैं प्लान तो कर लें ये जरूरी काम, नहीं चोरी होगा आपका डेटा
पुराना फोन बेचने का बना रहे हैं प्लान तो कर लें ये जरूरी काम, नहीं चोरी होगा आपका डेटा
हेल्थ
Symptoms of Burning Mouth Syndrome: मुंह की जलन क्यों नहीं होती खत्म? कैसे पहचानें बर्निंग माउथ सिंड्रोम के लक्षण
मुंह की जलन क्यों नहीं होती खत्म? कैसे पहचानें बर्निंग माउथ सिंड्रोम के लक्षण
नौकरी
अमेरिका का H-1B वीजा या चीन का K वीजा, विदेश में नौकरी पाने के लिए दोनों में बेहतर कौन?
अमेरिका का H-1B वीजा या चीन का K वीजा, विदेश में नौकरी पाने के लिए दोनों में बेहतर कौन?
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget