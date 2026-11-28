सर्दियों का मौसम घूमने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए अच्छा माना जाता है. इस दौरान पहाड़ी इलाकों में स्नोफॉल का मजा मिलता है, तो कुछ जगहों पर ठंडे मौसम में लोकल मार्केट, ऐतिहासिक जगहें और एडवेंचर एक्टिविटीज का एक्सपीरियंस लिया जा सकता है. अगर आप दिसंबर या जनवरी में विंटर वेकेशन प्लान कर रहे हैं, तो नॉर्थ इंडिया की ये पांच टूरिस्ट डेस्टिनेशंस आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें. यहां हर तरह के ट्रैवलर के लिए कुछ न कुछ खास है.

गुलमर्ग में स्नोफॉल और स्कीइंग का लें मजा

जम्मू-कश्मीर का गुलमर्ग सर्दियों में घूमने के लिए काफी पॉपुलर डेस्टिनेशन है. इस मौसम में यहां की पहाड़ियां और वादियां बर्फ से ढक जाती हैं. चारों तरफ सफेद बर्फ और ऊंचे पहाड़ों का नजारा इस जगह को खास बनाता है. अगर आपको एडवेंचर पसंद है, तो यहां स्कीइंग का एक्सपीरियंस ले सकते हैं. इसके अलावा गुलमर्ग गोंडोला राइड भी टूरिस्ट्स के बीच काफी पॉपुलर है. इस रोपवे से पहाड़ों और बर्फ से ढके इलाकों का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है. यहां जाने से पहले वेदर अपडेट और सड़क की स्थिति जरूर चेक करें.

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मनाली और शिमला में मिलेगा पहाड़ों का खूबसूरत नजारा

हिमाचल प्रदेश के मनाली और शिमला सर्दियों में घूमने के लिए अच्छे ऑप्शंस हैं. मनाली में स्नोफॉल देखने के साथ सोलांग वैली और आसपास के खूबसूरत इलाकों को एक्सप्लोर कर सकते हैं. यहां पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग और दूसरी एडवेंचर एक्टिविटीज का भी मजा लिया जा सकता है. ओल्ड मनाली के कैफे और लोकल मार्केट भी टूरिस्ट्स को पसंद आते हैं. वहीं, शिमला में मॉल रोड पर घूमना, कैफे में समय बिताना और जाखू हिल जाना अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है. यहां की पुरानी इमारतें और पहाड़ी नजारे इस ट्रिप को यादगार बनाते हैं. बर्फबारी के दौरान कुछ रास्तों पर ट्रैफिक या आवाजाही की परेशानी होती है, इसलिए पहले से तैयारी करें.

औली और जैसलमेर में करें अलग तरह की ट्रिप प्लान

उत्तराखंड का औली उन लोगों के लिए शानदार डेस्टिनेशन है, जिन्हें बर्फ और पहाड़ पसंद हैं. सर्दियों में यहां बर्फ से ढकी ढलानें और हिमालय की ऊंची चोटियां देखने को मिलती हैं. यहां स्कीइंग के साथ रोपवे राइड का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं. दूसरी तरफ, राजस्थान का जैसलमेर सर्दियों में एक अलग तरह की ट्रिप का मौका देता है. यहां दिन के समय जैसलमेर फोर्ट, हवेलियां और लोकल मार्केट घूम सकते हैं. शाम के समय थार रेगिस्तान में कैमल सफारी, डेजर्ट कैंपिंग और लोकल कल्चरल प्रोग्राम का मजा लिया जा सकता है. सर्दियों में यहां का मौसम भी घूमने के लिहाज से बेहतर रहता है. इस तरह अगर आप इस विंटर कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो इन पांचों डेस्टिनेशंस में से अपनी पसंद के हिसाब से ट्रिप प्लान कर सकते हैं.

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