Arvind Kejriwal Former Residence Tour: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 6 फ्लैगस्टाफ रोड स्थित सरकारी आवास, जिसे बीजेपी ने शीशमहल नाम दिया था, अब लोगों के लिए चर्चा का ही नहीं बल्कि देखने का भी विषय बन गया है. दिल्ली सरकार ने 27 नवंबर को इस बंगले को मीडिया के लिए खोल दिया है. अब आम लोगों को भी यहां जाने का मौका मिलने वाला है. सरकार इसके लिए टिकटिंग और बुकिंग की व्यवस्था तैयार कर रही है.

अगर आप भी शीशमहल को अंदर से देखना चाहते हैं तो सबसे पहले इसकी लोकेशन और टिकट से जुड़ी जानकारी जानना जरूरी है. यह बंगला दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में 6, फ्लैगस्टाफ रोड पर स्थित है. यहां पहुंचने के लिए मेट्रो सबसे आसान साधनों में से एक है. सिविल लाइंस और विधानसभा मेट्रो स्टेशन इस इलाके के नजदीक हैं. विधानसभा मेट्रो स्टेशन येलो लाइन पर है.

शीशमहल में एंट्री के लिए टिकट कितना लगेगा?

अभी दिल्ली सरकार की ओर से टिकट की अंतिम कीमत की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अधिकारियों के मुताबिक आम लोगों के लिए टिकट करीब 20 रुपये का हो सकता है. वहीं वरिष्ठ नागरिकों और कॉलेज के छात्रों के लिए एंट्री फ्री रखने पर भी विचार किया जा रहा है. इसलिए अगर आप शीशमहल देखने का प्लान बना रहे हैं तो बुकिंग शुरू होने से पहले आधिकारिक जानकारी जरूर देख लें.





शीशमहल में कैसे मिलेगी एंट्री?

सरकार आम लोगों के लिए टिकटिंग सिस्टम शुरू करने की तैयारी में है. इसके जरिए लोग अपनी विजिट के लिए पहले से टिकट और समय रिजर्व कर सकेंगे. फिलहाल 27 नवंबर को मीडिया के लिए बंगले का दौरा कराया गया है. इसके बाद आम लोगों के लिए विजिट शुरू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक पब्लिक विजिट सीमित अवधि के लिए रखी जा सकती है.

शीशमहल के अंदर क्या देखने को मिलेगा?

यह वही सरकारी आवास है, जहां अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए 2015 से 2024 तक अपने परिवार के साथ रहे थे. अब इस घर के अंदर मौजूद कई सुविधाओं और सामान पर उनकी कीमतों के टैग भी लगाए गए हैं. मीडिया को दिखाई गई तस्वीरों और वीडियो में महंगे फर्नीचर, झूमर, टीवी यूनिट, पर्दे और घर की दूसरी सुविधाएं नजर आईं.

रिपोर्ट के मुताबिक, परिसर में एक पाउडर रूम के टॉयलेट और वॉश बेसिन की कीमत 5.8 लाख रुपये, बैठक में स्लाइडिंग डोर की कीमत 41.16 लाख रुपये और लॉबी एरिया की कीमत 7.58 लाख रुपये बताई गई है. वहीं किचन में इस्तेमाल होने वाले डम्बवेटर की कीमत 7 लाख रुपये बताई गई है.





शीशमहल को लेकर क्यों हुआ विवाद?

6 फ्लैगस्टाफ रोड का यह बंगला 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया था. बीजेपी ने इसे ‘शीशमहल’ नाम देते हुए आरोप लगाया था कि केजरीवाल के कार्यकाल के दौरान सरकारी आवास के रिनोवेशन और सुविधाओं पर काफी पैसा खर्च किया गया. आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों का विरोध किया था.

इस विवाद के बीच सीएजी की रिपोर्ट में भी बंगले के निर्माण और रिनोवेशन से जुड़े खर्च और प्रक्रियाओं को लेकर कई बातें सामने आई थीं. रिपोर्ट के मुताबिक निर्माण और रिनोवेशन पर कुल खर्च 33.66 करोड़ रुपये तक पहुंचा, जबकि शुरुआती अनुमान 7.91 करोड़ रुपये था.

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शीशमहल का आगे क्या होगा?

दिल्ली सरकार की योजना इस संपत्ति को लंबे समय तक आम लोगों के लिए खुला रखने की नहीं है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के मुताबिक पब्लिक व्यूइंग सीमित अवधि के लिए होगी. इसके बाद इस जगह को एक प्राइवेट हॉस्पिटैलिटी कंपनी को सौंपने की योजना पर काम चल रहा है. इस कंपनी के जरिए यहां सरकारी कॉन्फ्रेंस, लंच और मीटिंग जैसे कार्यक्रम को आयोजित किया जा सकता है.

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