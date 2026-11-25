Best Road Trips In India For Bike And Car: भारत की सड़कों पर सफर करना अपने आप में एक अलग अनुभव है. देश की खूबसूरती जितनी अलग-अलग जगहों पर देखने को मिलती है, उतनी ही खूबसूरत यहां की सड़क यात्राएं भी हैं. कहीं ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ हैं, तो कहीं समुद्र किनारे चलती सड़कें, घने जंगल, हरे-भरे पहाड़ और घाटियां. यही वजह है कि भारत में रोड ट्रिप सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का जरिया नहीं, बल्कि रास्ते में प्रकृति को करीब से देखने और अलग-अलग शहरों, संस्कृति और इलाकों को समझने का मौका भी देती है.

अगर आप भी अगली रोड ट्रिप का प्लान बना रहे हैं और चाहते हैं कि सफर के साथ-साथ रास्ते की खूबसूरती भी यादगार रहे, तो भारत के इन 5 खूबसूरत रूट्स को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

मनाली से लेह

मनाली से लेह का रास्ता भारत के सबसे पसंदीदा बाइक रूट्स में शामिल है. देश ही नहीं, दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से लोग इस रोड ट्रिप पर निकलते हैं. रास्ते में ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाका, बर्फ से ढके पहाड़, दूर तक फैली घाटियां और ठंडी पहाड़ी हवा सफर को खास बना देती है. इस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए लद्दाख के कई प्रसिद्ध दर्रे भी देखने को मिलते हैं. चुनौतीपूर्ण रास्तों के बीच आसपास का प्राकृतिक नजारा इस सफर को रोमांच और खूबसूरती से भर देता है. मनाली से लेह की रोड ट्रिप के लिए जून से सितंबर के बीच का समय बेहतर माना गया है.





चेन्नई से पुडुचेरी

चेन्नई से पुडुचेरी के बीच का रास्ता ईस्ट कोस्ट रोड के नाम से भी जाना जाता है. इस रूट की सबसे खास बात है कि सफर के दौरान एक तरफ समुद्र का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है और पानी पर पड़ती सूरज की रोशनी रास्ते को और आकर्षक बना देती है.

समुद्र के साथ-साथ रास्ते में पेड़-पौधे और समुद्री हवा भी सफर का मजा बढ़ाते हैं. इस रूट पर लगभग हर कुछ दूरी पर तस्वीर लेने के लिए खूबसूरत नजारा मिल जाता है. यह सफर आमतौर पर तीन से चार घंटे में पूरा किया जा सकता है, इसलिए दक्षिण भारत में यह एक छोटा और अच्छा वीकेंड रोड ट्रिप बन सकता है. इस यात्रा के लिए अक्टूबर से फरवरी का समय बेहतर बताया गया है.

बेंगलुरु से ऊटी

बेंगलुरु से ऊटी का रास्ता अपने 36 हेयरपिन टर्न्स के लिए जाना जाता है. घुमावदार रास्ते, दोनों तरफ ऊंचे पेड़ और हरी-भरी घास इस रूट को बेहद खूबसूरत बनाते हैं. इस सफर के दौरान मुदुमलाई नेशनल पार्क भी रास्ते में पड़ता है, जहां रुककर घूमने का मौका मिल सकता है. रास्ते की खूबसूरती को चाय के बागान, शानदार झरने और साफ पानी वाली झीलें और बढ़ा देती हैं. यह यात्रा आमतौर पर करीब छह घंटे में पूरी हो सकती है और रास्ते में कई जगह खाने-पीने के लिए रुकने का विकल्प भी मिलता है. इस रोड ट्रिप के लिए अक्टूबर से जून का समय बेहतर है.





गुवाहाटी से तवांग

पूर्वोत्तर भारत में गुवाहाटी से तवांग का रोड ट्रिप उन यात्राओं में शामिल है, जिन्हें एक बार जरूर अनुभव करना चाहिए. पहाड़, हरियाली और रास्ते में दिखाई देने वाले खूबसूरत नजारे इस सफर को यादगार बना देते हैं.

इस रूट पर यात्रा करने से पहले एक जरूरी बात ध्यान में रखनी चाहिए. अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के लिए भारतीय नागरिकों के साथ-साथ विदेशी नागरिकों के लिए भी इनर लाइन परमिट जरूरी होता है. गुवाहाटी से तवांग का सफर करीब 14 घंटे में पूरा किया जा सकता है. इस रोड ट्रिप के लिए मार्च से अक्टूबर का समय बेहतर बताया गया है.

मनाली से शिमला वाया मंडी

मनाली से मंडी होते हुए शिमला का रास्ता भी खूबसूरत पहाड़ी सफर के लिए जाना जाता है. अच्छी सड़क, एक तरफ विशाल चट्टानें, दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़ और गहरी खाइयां इस रास्ते को कार या बाइक से एक्सप्लोर करने के लिए खास बनाती हैं.

मनाली से शिमला पहुंचने के लिए हिमाचल टूरिज्म की बसें भी उपलब्ध हैं, लेकिन जो लोग रास्ते की प्राकृतिक खूबसूरती को अपनी रफ्तार से देखना चाहते हैं, उनके लिए कार या बाइक से सफर करना बेहतर अनुभव हो सकता है. शिमला से निकलने के बाद एनएच-88 आगे चलकर एनएच-21 से जुड़ता है. शिमला से करीब 33 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद शालाघाट की ओर एक खूबसूरत हिस्सा आता है.

यह भी पढ़ें: Israel Tourist Spots: इजरायल में बेस्ट हैं ये टूरिस्ट स्पॉट, आज ही कर लें लिस्ट में शामिल

इस रास्ते में कई जगह स्थानीय ढाबों और खाने-पीने की दुकानों पर रुक सकते हैं, जहां पंजाबी खाना भी मिलता है. करीब 51 किलोमीटर आगे जाने पर डालदामोड़ और फिर बागे का रास्ता आता है. पूरे सफर के दौरान पहाड़ों के साथ आसपास की वनस्पति और प्राकृतिक नजारे देखने को मिलते हैं. घुमावदार और जिग-जैग रास्ते इस यात्रा को और रोमांचक बनाते हैं. फोटोग्राफी पसंद करने वालों के लिए भी यह रूट काफी आकर्षक है.

यह भी पढ़ें: Statue Of Unity: स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूमने का प्लान, जानें टिकट का चार्ज और पहुंचने का तरीका