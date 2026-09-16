दिल्ली के पास मौजूद है ऐसी जगह, पहाड़-झील और जंगल यहां तीनों मिलेंगे
दिल्ली से सिर्फ कुछ घंटों की दूरी पर मौजूद है दमदमा झील, जहां अरावली की पहाड़ियां, घना जंगल और शांत झील एक साथ मिलते हैं.
Written By : सोनम | Updated at : 16 Sep 2026 10:32 AM (IST)
दिल्ली के पास घूमने की जगह
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दिल्ली NCR के पास घूमने की जगहें ढूंढने वालों के लिए गुरुग्राम की दमदमा झील एक शानदार विकल्प है. यह झील अरावली पहाड़ियों की तलहटी में बसी है, जिससे यहां का नज़ारा बाकी जगहों से बिल्कुल अलग और खूबसूरत लगता है. चारों तरफ फैली पहाड़ियां और बीच में शांत नीला पानी, यह कॉम्बिनेशन दिल्ली के आसपास कम ही जगहों पर देखने को मिलता है.
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हरियाणा की यह सबसे बड़ी नैचुरल झीलों में गिनी जाती है, और यहां का शांत माहौल शहर की भागदौड़ से दूर सुकून तलाशने वालों के लिए एकदम सही जगह बन जाता है. झील के किनारे बैठकर वक्त बिताना, पानी में उतरते सूरज को देखना और ठंडी हवाओं का मजा लेना, यहां आने वाले हर पर्यटक के अनुभव का हिस्सा बन जाता है.
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झील के चारों तरफ फैली अरावली की पहाड़ियां ट्रेकिंग के शौकीनों के लिए भी एक बेहतरीन ठिकाना हैं. हल्की फुल्की ट्रेकिंग करते हुए पहाड़ों की ऊंचाई से पूरी झील और आसपास का नजारा देखना एक अलग ही अनुभव देता है, जो दिल्ली जैसे शहर में रहने वालों को आसानी से नहीं मिल पाता है.
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दमदमा झील के आसपास का इलाका घने जंगल से घिरा हुआ है, जहां कई तरह के पक्षी और स्थानीय वन्यजीव देखने को मिल जाते हैं. सुबह सुबह की सैर के दौरान पक्षियों की चहचहाहट और हरियाली से घिरा माहौल, इस जगह को नेचर लवर्स के लिए और भी खास बना देता है.
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सिर्फ नजारों तक ही सीमित नहीं, यहां एडवेंचर के शौकीनों के लिए भी काफी कुछ है. झील में बोटिंग करने का मौका मिलता है, वहीं आसपास कैंपिंग साइट्स भी मौजूद हैं, जहां रात में खुले आसमान के नीचे रुककर पहाड़ों और झील के बीच का माहौल महसूस किया जा सकता है.
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दमदमा झील दिल्ली से सड़क मार्ग के ज़रिए आसानी से पहुंची जा सकती है, और यह एक दिन की ट्रिप के लिए भी उपयुक्त जगह है. सर्दियों और मानसून के बाद का मौसम यहां घूमने के लिए सबसे बेहतर माना जाता है, जब पहाड़ हरे-भरे और झील का पानी भरा हुआ नजर आता है.