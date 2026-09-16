दिल्ली के पास मौजूद है ऐसी जगह, पहाड़-झील और जंगल यहां तीनों मिलेंगे

दिल्ली NCR के पास घूमने की जगहें ढूंढने वालों के लिए गुरुग्राम की दमदमा झील एक शानदार विकल्प है. यह झील अरावली पहाड़ियों की तलहटी में बसी है, जिससे यहां का नज़ारा बाकी जगहों से बिल्कुल अलग और खूबसूरत लगता है. चारों तरफ फैली पहाड़ियां और बीच में शांत नीला पानी, यह कॉम्बिनेशन दिल्ली के आसपास कम ही जगहों पर देखने को मिलता है.