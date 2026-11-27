सर्दियों में घूमने का अपना अलग मजा है. कोई पहाड़ों पर बर्फ देखने जाता है, तो कोई परिवार के साथ छुट्टियां बिताने के लिए दूसरे शहर का जाता है. लेकिन ठंड के मौसम में सफर की तैयारी थोड़ी अलग होती है. इस दौरान ठंड, कोहरा और मौसम में अचानक बदलाव आपकी यात्रा को मुश्किल बना सकते हैं. ऐसे में घर से निकलने से पहले कुछ जरूरी चीजें अपने बैग में रखना जरूरी है. अगर आप भी सर्दियों में कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें.

गर्म कपड़ों के साथ ये चीजें जरूर रखें

सर्दियों में सफर के दौरान सिर्फ एक मोटी जैकेट रखना काफी नहीं होता. अपने साथ थर्मल कपड़े, स्वेटर और ऐसी जैकेट रखें, जो ठंडी हवा से बचा सके. कपड़ों को एक के ऊपर एक पहनने से जरूरत के हिसाब से उन्हें उतारना या पहनना आसान रहता है. इसके अलावा ऊनी मोजे, टोपी, मफलर और दस्ताने भी बैग में जरूर रखें. अगर आप पहाड़ी या बर्फीली जगह जा रहे हैं, तो पानी से बचाने वाले कपड़े और दस्ताने भी साथ रखें. जूते भी आरामदायक और मजबूत होने चाहिए. सफर पर जाने से ठीक पहले नए जूते पहनने से बचें, क्योंकि लंबे समय तक चलने पर पैरों में दर्द या छाले हो सकते हैं.

दवाइयां, पावर बैंक और जरूरी कागजात रखें साथ

सफर के दौरान छोटी-मोटी परेशानी से बचने के लिए जरूरी दवाइयां अपने पास रखें. अगर आप रोज कोई दवा लेते हैं, तो उसे रखना न भूलें. इसके अलावा बुखार, सर्दी-जुकाम या उल्टी जैसी परेशानी के लिए डॉक्टर की सलाह से जरूरी दवाइयां रखें. मोबाइल की बैटरी खत्म होने पर परेशानी न हो, इसलिए पावर बैंक और चार्जर साथ रखें. रात में जरूरत पड़ने पर टॉर्च भी काम आती है. टिकट, पहचान पत्र और होटल की बुकिंग से जुड़े कागजात अपने पास रखें. इनकी फोटो या स्क्रीनशॉट फोन में सेव करने के साथ जरूरी कागजात की कॉपी भी रखें.

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निकलने से पहले मौसम और रास्ते की जानकारी लें

सफर शुरू करने से पहले जिस जगह जा रहे हैं, वहां के मौसम की जानकारी जरूर लें. खासकर सुबह और देर रात के समय कोहरा ज्यादा परेशानी पैदा करता है. अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, तो निकलने से पहले उसकी सर्विस, बैटरी, हेडलाइट और वाइपर चेक कर लें. कोहरे में गाड़ी की रफ्तार धीमी रखें और आगे चल रहे वाहन से सही दूरी बनाकर चलें. बहुत कम दिखाई देने पर जल्दबाजी करने के बजाय सुरक्षित जगह रुकना बेहतर है. थोड़ी सी तैयारी से आप सर्दियों के सफर को ज्यादा आरामदायक और सुरक्षित बना सकते हैं.

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