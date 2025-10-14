हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHusbands Helping Wives: घर के काम में बीवी का बस इतनी देर साथ देते हैं यूपी के मर्द, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा

Husbands Helping Wives: घर के काम में बीवी का बस इतनी देर साथ देते हैं यूपी के मर्द, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा

Household Chores: आजकल पुरुष महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घरेलू कामों में हाथ बंटा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसको लेकर कुछ अजीब खुलासे हुए हैं. चलिए आपको बताते हैं उनके बारे में.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 14 Oct 2025 11:07 AM (IST)
Preferred Sources

 Men Household Chores: एक दौर था जब घर के काम औरतों के हिस्से में आते थे, लेकिन आज का दौर पूरी तरह बदल चुका है. आज मर्द भी औरतों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मदद कर रहे हैं. लेकिन उत्तर प्रदेश में एक चौंकाने वाला आंकड़ा निकलकर सामने आया है. यह एक सर्वे में खुलासा किया गया है कि पुरुष घरेलू कामों में पत्नियों की मदद बहुत कम कर रहे हैं. यह खुलासा सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन के सर्वे में हुआ है. चलिए आपको बताते हैं कि इसमें क्या-क्या निकलकर सामने आया है.

क्या निकला रिजल्ट?

इस सर्वे में पता चला है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पति अपनी पत्नियों का घरेलू कामों में बहुत कम हाथ बंटा रहे हैं. यानी कि उनकी मदद बहुत कम कर रहे हैं. महिलाओं का कहना है कि पुरुष सिर्फ औसतन 11 मिनट ही उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं. बरेली में पुरुष सबसे कम 8 मिनट अपनी पत्नियों की मदद करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यह आंकड़ा गोरखपुर में 14 मिनट के साथ सबसे ज्यादा है.

सर्वे के बारे में जान लीजिए

इस संस्था के फाउंडर और संस्थापक एवं महार्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस डॉक्टर सुनील जागलान ने इसको लेकर जानकारी दी कि इस पूरे सर्वे को "गृह कार्य साथी" नाम से शुरू किया गया है. इसमें यह जागरूकता फैलाई जा रही है कि महिलाओं के साथ घर के कामों में पुरुष भी हाथ बटाएं. इन कामों में सुबह उठने से लेकर बिस्तर सही करना, बाथरूम की सफाई, कपड़े धोना और बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने जैसे तमाम काम शामिल किए गए हैं.

इस सर्वे में 7 हजार पुरुषों को शामिल किया गया, जिनमें कक्षा 8 के बच्चों से लेकर 70 साल तक के लोग शामिल थे. इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के सर्वे शामिल थे. ऑनलाइन में करीब 40 हजार और ऑफलाइन में 70 हजार पुरुषों ने भागीदारी की. इसमें कम उम्र के लड़कों को भी शामिल किया गया था. इसके साथ ही 2500 महिलाओं को सर्वे में शामिल करके उनसे सवाल पूछे गए.

किस शहर के पुरुष कितने मिनट देते हैं साथ?

गाजियाबाद – 9 मिनट
नोएडा – 11 मिनट
बरेली – 8 मिनट
देवरिया – 11 मिनट
गोरखपुर – 14 मिनट
लखनऊ – 12 मिनट
कानपुर – 9 मिनट
आगरा – 11 मिनट

पुरुषों से किए गए प्रश्न

  • आपकी डेली रूटीन की 5 खास आदतें बताइए?
  • घर के कामों में कितनी बार अपनी मर्जी से हिस्सा लेते हैं?
  • क्या आपने घर की जिम्मेदारियों को बांटने को परिवार के साथ मिलकर कोई कार्य योजना बनाई है?
  • क्या आप रसोई में कोई विशेष व्यंजन बनाना जानते हैं और उसे परिवार के लिए बनाया है?
  • क्या आप कपड़े तह करना, सामान व्यवस्थित करना आदि को उतना ही महत्व देते हैं जितना बाहर के काम?

Published at : 14 Oct 2025 11:07 AM (IST)
Tags :
UP Men Household Chores Survey On Domestic Work Husbands Helping Wives
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget