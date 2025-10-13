एक्सप्लोरर
Hidden hill stations in India: इन 7 हिडन हिल स्टेशनों के बारे में आपने सुना ही नहीं होगा, 90% लोग नहीं जा पाते यहां
Hidden hill stations: भारत में कुछ ऐसे हिल स्टेशन हैं, जहां लोग कम जा पाते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि उन हिल स्टेशनों के बारे में जहां सुकून भरा पड़ा है, लेकिन लोग वहां नहीं जा पाते हैं.
भारत एक ऐसा देश हैं, जहां आपको अलग-अलग जगह अलग अलग नजारे देखने को मिलते हैं. चलिए आपको देश के उन 7 हिल स्टेशनों के बारे में बताते हैं जो आपको सुकून देंगी और यहां ज्यादातर लोग किसी न किसी कारण से कभी जा नहीं पाते हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 13 Oct 2025 12:43 PM (IST)
ट्रैवल
7 Photos
इन 7 हिडन हिल स्टेशनों के बारे में आपने सुना ही नहीं होगा, 90% लोग नहीं जा पाते यहां
ट्रैवल
6 Photos
ये हैं नेपाल की सबसे खूबसूरत जगहें, इन्हें देखने के लिए तरसते हैं दूसरे देशों के लोग
ट्रैवल
7 Photos
ये हैं पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत जगहें, जिन्हें देखने के लिए तरसते हैं दूसरे देशों के लोग
ट्रैवल
7 Photos
मरते मर जाएंगे, लेकिन रावण का दहन नहीं करते इन 5 जगहों के लोग, जानें कहां हैं ये पॉइंट्स?
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
...तो अब तालिबानी हमले को सऊदी पर भी अटैक समझें, कहां गई वो डिफेंस डील? PAK एक्सपर्ट ने मोहम्मद बिन सलमान को सुनाई खरी-खरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार चुनाव में NDA ने नहीं दी सीट तो ओम प्रकाश राजभर हुए नाराज, अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान
इंडिया
तमिलनाडु के करूर में हुए हादसे की जांच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी, एक्टर विजय की रैली में मची भगदड़ से गई थी 41 लोगों की जान
क्रिकेट
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion