दूसरे नम्बर पर आता है कुरसियांग, पश्चिम बंगाल- दार्जिलिंग के पास बसा कुरसियांग ‘लैंड ऑफ व्हाइट ऑर्किड्स’ के नाम से मशहूर है. यह जगह भीड़ कम होने के बावजूद शानदार चाय बागानों और हिमालयी नज़ारों से भरपूर है. यहां आप हेरिटेज वॉक कर सकते हैं, टी एस्टेट्स घूम सकते हैं और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की सवारी का मज़ा ले सकते हैं.