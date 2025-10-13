हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रैवलHidden hill stations in India: इन 7 हिडन हिल स्टेशनों के बारे में आपने सुना ही नहीं होगा, 90% लोग नहीं जा पाते यहां

Hidden hill stations in India: इन 7 हिडन हिल स्टेशनों के बारे में आपने सुना ही नहीं होगा, 90% लोग नहीं जा पाते यहां

Hidden hill stations: भारत में कुछ ऐसे हिल स्टेशन हैं, जहां लोग कम जा पाते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि उन हिल स्टेशनों के बारे में जहां सुकून भरा पड़ा है, लेकिन लोग वहां नहीं जा पाते हैं.

By : सोनम  | Updated at : 13 Oct 2025 12:43 PM (IST)
Hidden hill stations: भारत में कुछ ऐसे हिल स्टेशन हैं, जहां लोग कम जा पाते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि उन हिल स्टेशनों के बारे में जहां सुकून भरा पड़ा है, लेकिन लोग वहां नहीं जा पाते हैं.

भारत एक ऐसा देश हैं, जहां आपको अलग-अलग जगह अलग अलग नजारे देखने को मिलते हैं. चलिए आपको देश के उन 7 हिल स्टेशनों के बारे में बताते हैं जो आपको सुकून देंगी और यहां ज्यादातर लोग किसी न किसी कारण से कभी जा नहीं पाते हैं.

1/7
इसमें पहले नम्बर पर आता है वट्टाकनाल, तमिलनाडु- कोडाईकनाल के पास बसा वट्टाकनाल, पहाड़ों के बीच एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है. यहां की वादियां, घुमावदार पगडंडियां और बादलों से घिरे पहाड़ मन को सुकून देते हैं. छोटे-छोटे कैफे और शांत वातावरण इस जगह को भीड़ से दूर एकदम अलग अनुभव बनाते हैं.
इसमें पहले नम्बर पर आता है वट्टाकनाल, तमिलनाडु- कोडाईकनाल के पास बसा वट्टाकनाल, पहाड़ों के बीच एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है. यहां की वादियां, घुमावदार पगडंडियां और बादलों से घिरे पहाड़ मन को सुकून देते हैं. छोटे-छोटे कैफे और शांत वातावरण इस जगह को भीड़ से दूर एकदम अलग अनुभव बनाते हैं.
2/7
दूसरे नम्बर पर आता है कुरसियांग, पश्चिम बंगाल- दार्जिलिंग के पास बसा कुरसियांग ‘लैंड ऑफ व्हाइट ऑर्किड्स’ के नाम से मशहूर है. यह जगह भीड़ कम होने के बावजूद शानदार चाय बागानों और हिमालयी नज़ारों से भरपूर है. यहां आप हेरिटेज वॉक कर सकते हैं, टी एस्टेट्स घूम सकते हैं और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की सवारी का मज़ा ले सकते हैं.
दूसरे नम्बर पर आता है कुरसियांग, पश्चिम बंगाल- दार्जिलिंग के पास बसा कुरसियांग ‘लैंड ऑफ व्हाइट ऑर्किड्स’ के नाम से मशहूर है. यह जगह भीड़ कम होने के बावजूद शानदार चाय बागानों और हिमालयी नज़ारों से भरपूर है. यहां आप हेरिटेज वॉक कर सकते हैं, टी एस्टेट्स घूम सकते हैं और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की सवारी का मज़ा ले सकते हैं.
3/7
तीसरे नम्बर पर आता है कल्पेट्टा, केरल- वायनाड जिले का छोटा-सा कस्बा कल्पेट्टा, सुकून और नेचर लवर्स के लिए बेहतरीन जगह है. यहां से चेम्ब्रा पीक और हरे-भरे जंगलों का शानदार दृश्य दिखाई देता है. अगर आप भीड़भाड़ से दूर ताज़ी हवा और शांत माहौल में समय बिताना चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए परफेक्ट है.
तीसरे नम्बर पर आता है कल्पेट्टा, केरल- वायनाड जिले का छोटा-सा कस्बा कल्पेट्टा, सुकून और नेचर लवर्स के लिए बेहतरीन जगह है. यहां से चेम्ब्रा पीक और हरे-भरे जंगलों का शानदार दृश्य दिखाई देता है. अगर आप भीड़भाड़ से दूर ताज़ी हवा और शांत माहौल में समय बिताना चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए परफेक्ट है.
4/7
अराकू वैली, आंध्र प्रदेश- कॉफी के बागानों और जनजातीय कल्चर के लिए मशहूर अराकू वैली, मई महीने में अपने पूरे रंग में होती है. यहां ठंडी पहाड़ी हवा और खिले फूल मन मोह लेते हैं. ट्राइबल म्यूज़ियम देख सकते हैं, गुफाओं की सैर कर सकते हैं और झरनों के बीच वक्त बिता सकते हैं.
अराकू वैली, आंध्र प्रदेश- कॉफी के बागानों और जनजातीय कल्चर के लिए मशहूर अराकू वैली, मई महीने में अपने पूरे रंग में होती है. यहां ठंडी पहाड़ी हवा और खिले फूल मन मोह लेते हैं. ट्राइबल म्यूज़ियम देख सकते हैं, गुफाओं की सैर कर सकते हैं और झरनों के बीच वक्त बिता सकते हैं.
5/7
तिर्थन वैली, हिमाचल प्रदेश- ‘हिमाचल का बेस्ट कीप्ट सीक्रेट’ कही जाने वाली तिर्थन वैली हरियाली, बर्फीली चोटियों और साफ नदी के लिए जानी जाती है. यहां ट्रैकिंग, फिशिंग और कैंपिंग का मज़ा लिया जा सकता है. यह जगह उन लोगों के लिए है जो भीड़ से दूर नेचर में सुकून तलाशते हैं.
तिर्थन वैली, हिमाचल प्रदेश- ‘हिमाचल का बेस्ट कीप्ट सीक्रेट’ कही जाने वाली तिर्थन वैली हरियाली, बर्फीली चोटियों और साफ नदी के लिए जानी जाती है. यहां ट्रैकिंग, फिशिंग और कैंपिंग का मज़ा लिया जा सकता है. यह जगह उन लोगों के लिए है जो भीड़ से दूर नेचर में सुकून तलाशते हैं.
6/7
कोकरनाग, जम्मू-कश्मीर- कोकरनाग अपने ताजे झरनों और बोटैनिकल गार्डन्स के लिए मशहूर है. मई में यहां का मौसम बेहद सुहावना रहता है. आप यहां मुगल गार्डन घूम सकते हैं, ट्राउट फार्म देख सकते हैं और हरे-भरे जंगलों में वॉक का मज़ा ले सकते हैं. यहां प्राकृतिक सुंदरता के साथ कश्मीर की सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिलती है.
कोकरनाग, जम्मू-कश्मीर- कोकरनाग अपने ताजे झरनों और बोटैनिकल गार्डन्स के लिए मशहूर है. मई में यहां का मौसम बेहद सुहावना रहता है. आप यहां मुगल गार्डन घूम सकते हैं, ट्राउट फार्म देख सकते हैं और हरे-भरे जंगलों में वॉक का मज़ा ले सकते हैं. यहां प्राकृतिक सुंदरता के साथ कश्मीर की सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिलती है.
7/7
चकराता उत्तराखंड का एक बेहद शांत और खूबसूरत हिल स्टेशन है, जहां घने जंगल, झरने और प्राचीन गुफाएं इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं. यह जगह ट्रेकिंग, रॉक क्लाइम्बिंग और तारों को निहारने जैसे रोमांचक अनुभवों के लिए मशहूर है. शांत वातावरण इसे सोलो ट्रैवलर्स और फैमिली ट्रिप दोनों के लिए बेहतरीन विकल्प बनाता है.
चकराता उत्तराखंड का एक बेहद शांत और खूबसूरत हिल स्टेशन है, जहां घने जंगल, झरने और प्राचीन गुफाएं इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं. यह जगह ट्रेकिंग, रॉक क्लाइम्बिंग और तारों को निहारने जैसे रोमांचक अनुभवों के लिए मशहूर है. शांत वातावरण इसे सोलो ट्रैवलर्स और फैमिली ट्रिप दोनों के लिए बेहतरीन विकल्प बनाता है.
Published at : 13 Oct 2025 12:43 PM (IST)
Tags :
Stations In India Hidden Hill Stations Hidden Hill Stations In India

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
...तो अब तालिबानी हमले को सऊदी पर भी अटैक समझें, कहां गई वो डिफेंस डील? PAK एक्सपर्ट ने मोहम्मद बिन सलमान को सुनाई खरी-खरी
...तो अब तालिबानी हमले को सऊदी पर भी अटैक समझें, कहां गई वो डिफेंस डील? PAK एक्सपर्ट ने मोहम्मद बिन सलमान को सुनाई खरी-खरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार चुनाव में NDA ने नहीं दी सीट तो ओम प्रकाश राजभर हुए नाराज, अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान
बिहार चुनाव में NDA ने नहीं दी सीट तो ओम प्रकाश राजभर हुए नाराज, अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान
इंडिया
तमिलनाडु के करूर में हुए हादसे की जांच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी, एक्टर विजय की रैली में मची भगदड़ से गई थी 41 लोगों की जान
तमिलनाडु के करूर में हुए हादसे की जांच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी, एक्टर विजय की रैली में मची भगदड़ से गई थी 41 लोगों की जान
क्रिकेट
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Karnataka RSS ban: खरगे का RSS पर करारा वार, CM ने दिए कार्रवाई के आदेश!
Karwa Chauth Horror: करवा चौथ पर पत्नी प्रेमी संग भागी, सदमे में पति Dharmendra ने दी जान
Delivery Horror: Bhopal में पेमेंट विवाद पर 'गुंडागर्दी', घर में घुसकर परिवार को पीटा!
AI Meme Row: पंचायत का तालिबानी 'न्याय', AI मीम पर युवक को पिलाई पैर धोने वाली गंदगी!
Bengal Horror: दुर्गापुर दुष्कर्म मामले पर बोलीं Mamata- 'रात 12:30 बजे लड़की बाहर क्यों गई?'

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
...तो अब तालिबानी हमले को सऊदी पर भी अटैक समझें, कहां गई वो डिफेंस डील? PAK एक्सपर्ट ने मोहम्मद बिन सलमान को सुनाई खरी-खरी
...तो अब तालिबानी हमले को सऊदी पर भी अटैक समझें, कहां गई वो डिफेंस डील? PAK एक्सपर्ट ने मोहम्मद बिन सलमान को सुनाई खरी-खरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार चुनाव में NDA ने नहीं दी सीट तो ओम प्रकाश राजभर हुए नाराज, अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान
बिहार चुनाव में NDA ने नहीं दी सीट तो ओम प्रकाश राजभर हुए नाराज, अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान
इंडिया
तमिलनाडु के करूर में हुए हादसे की जांच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी, एक्टर विजय की रैली में मची भगदड़ से गई थी 41 लोगों की जान
तमिलनाडु के करूर में हुए हादसे की जांच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी, एक्टर विजय की रैली में मची भगदड़ से गई थी 41 लोगों की जान
क्रिकेट
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
बॉलीवुड
अक्षय कुमार Vs सलमान खान: 1 BHK घर में रहते हैं दबंग खान, फिर भी खिलाड़ी कुमार के बंगले से ज्यादा है कीमत, जानें
अक्षय कुमार Vs सलमान खान: 1 BHK घर में रहते हैं दबंग खान, फिर भी खिलाड़ी कुमार के बंगले से ज्यादा है कीमत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमारे मुख्यमंत्री तो खुद ही...', घुसपैठियों का जिक्र कर अखिलेश यादव का CM योगी पर तंज, लगने लगे ठहाके
'हमारे मुख्यमंत्री तो खुद ही...', घुसपैठियों का जिक्र कर अखिलेश यादव का CM योगी पर तंज, लगने लगे ठहाके
जनरल नॉलेज
IRCTC Scam Case: IRCTC घोटाले में अब तेजस्वी पर भी चलेगा केस, क्या बिहार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे वह?
IRCTC घोटाले में अब तेजस्वी पर भी चलेगा केस, क्या बिहार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे वह?
फूड
Famous dishes of Bihar: लिट्टी-चोखा नहीं, बिहार की ये डिश भी हैं कमाल, चुनावी गर्मी के बीच ले लीजिए इनका स्वाद
लिट्टी-चोखा नहीं, बिहार की ये डिश भी हैं कमाल, चुनावी गर्मी के बीच ले लीजिए इनका स्वाद
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Embed widget