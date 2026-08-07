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ब्रेड बच गई... इसे फ्रिज में रखें या नॉर्मल टेंपरेचर पर? जानें यहां

ब्रेड बच जाने पर उसे फ्रिज में रखना चाहिए या नॉर्मल टेंपरेचर पर? जानिए ब्रेड को सही तरीके से रखने का आसान तरीका, ताकि वह लंबे समय तक ताजा रहे और जल्दी खराब न हो.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 07 Aug 2026 03:58 PM (IST)
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घर में अक्सर ऐसा होता है कि ब्रेड का पूरा पैकेट एक साथ खत्म नहीं होता. कुछ स्लाइस बच जाती हैं. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आता है कि बची हुई ब्रेड को फ्रिज में रखें या बाहर? अगर सही तरीके से नहीं रखा जाए तो ब्रेड जल्दी खराब भी हो सकती है. इसलिए यह जानना जरूरी है कि ब्रेड को कैसे और कहां रखना चाहिए.

बाहर रखें या फ्रिज में, कब क्या सही है?

अगर मौसम ज्यादा गर्म नहीं है और आप 2 से 3 दिन के अंदर ब्रेड खा लेंगे, तो इसे नॉर्मल टेंपरेचर पर भी रखा जा सकता है. बस ध्यान रखें कि ब्रेड को उसके पैकेट में अच्छी तरह बंद करके रखें. इसे सूखी और साफ जगह पर रखें. जहां सीधी धूप आती हो, वहां ब्रेड बिल्कुल न रखें. इससे वह जल्दी खराब हो सकती है. साथ ही अगर मौसम बहुत गर्म है या बरसात का समय है, तो ब्रेड को फ्रिज में रखना बेहतर रहता है. इससे ब्रेड पर जल्दी फफूंदी नहीं लगती. हालांकि, फ्रिज में रखने से ब्रेड थोड़ी सख्त हो सकती है. जब भी खाना हो, उसे कुछ मिनट बाहर रख दें या हल्का सा टोस्ट कर लें. इससे उसका स्वाद पहले जैसा लगने लगता है.

ब्रेड का पैकेट हमेशा अच्छी तरह बंद रखें. अगर पैकेट खुला रह जाएगा, तो हवा अंदर जाएगी और ब्रेड जल्दी सूख जाएगी. ब्रेड को गीले हाथों से भी न छुएं. अगर एक बार ब्रेड निकाल ली है, तो बाकी स्लाइस को तुरंत पैकेट में बंद कर दें. इससे वह ज्यादा समय तक सही रहती है.

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खराब ब्रेड की पहचान कैसे करें

अगर ब्रेड पर हरे, काले या सफेद रंग के धब्बे दिखें, अजीब सी बदबू आए या वह बहुत चिपचिपी लगे, तो उसे बिल्कुल न खाएं. ऐसी ब्रेड खाने से पेट खराब हो सकता है. कई लोग खराब हिस्सा हटाकर बाकी ब्रेड खा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए. पूरी ब्रेड फेंक देना ही सही रहता है. अगर आपको पता है कि ब्रेड कई दिनों तक इस्तेमाल नहीं होगी, तो उसे फ्रीजर में रख सकते हैं. जरूरत पड़ने पर जितनी स्लाइस चाहिए, उतनी निकालें और थोड़ी देर बाद इस्तेमाल कर लें. इससे ब्रेड लंबे समय तक सही रहती है और बार-बार बाजार से नई ब्रेड लाने की जरूरत भी नहीं पड़ती.

इन छोटी बातों का रखें ध्यान

ब्रेड को गैस, ओवन या किसी गर्म जगह के पास न रखें. हमेशा साफ जगह पर रखें. पैकेट को खुला छोड़ने की आदत भी ठीक नहीं है. अगर घर में छोटे बच्चे हैं, तो उन्हें भी समझाएं कि ब्रेड निकालने के बाद पैकेट को अच्छी तरह बंद करें. इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से ब्रेड ज्यादा समय तक ताजा रहती है और खराब होने से बच जाती है.

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Published at : 07 Aug 2026 03:58 PM (IST)
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