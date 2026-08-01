#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थAlzheimer Early Detection: एआई टेस्ट से अल्जाइमर का जल्दी लगेगा पता, महंगे स्कैन से मिलेगी राहत

Alzheimer Early Detection: एआई टेस्ट से अल्जाइमर का जल्दी लगेगा पता, महंगे स्कैन से मिलेगी राहत

Alzheimer Early Detection: एआई टूल से अल्जाइमर का वक्त पर पता लगाया जा सकता है, जिससे महंगे टेस्ट और इलाज का खर्च काफी कम हो सकता है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 01 Aug 2026 10:18 AM (IST)
Preferred Sources

Alzheimer Early Detection: आज के वक्त में एआई का हर क्षेत्र में जमकर उपयोग किया जा रहा है. क्योंकि यह भारी कामों को कम समय में पूरा करने की क्षमता रखता है. ऐसे में एआई ने अब हेल्थ सेक्टर में भी अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया है. अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक विकसित कर ली है, जिससे अल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी का पता बहुत पहले और बेहद आसानी से लगाया जा सकेगा. इस नई खोज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है. इस तकनीक के आने से मरीजों को महंगे मेडिकल स्कैन और दर्दनाक टेस्ट से बड़ी राहत मिल जाएगी. 

क्या है अल्जाइमर बीमारी और इसकी चुनौती?

दरअसल अल्जाइमर दिमाग से जुड़ी एक खतरनाक बीमारी है, जिसमें इंसान की याददाश्त धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है. इस बीमारी में इंसान छोटी-छोटी बातें, जैसे लोगों के नाम, रास्ते या रोजमर्रा के काम भूलने लगता है और उम्र बढ़ने के साथ यह बीमारी और गंभीर होती जाती है. अब तक इस बीमारी को पकड़ना बहुत मुश्किल काम था. क्योंकि जब तक मरीज के लक्षण गंभीर नहीं हो जाते, तब तक बीमारी का सही पता नहीं चल पाता था.  इसके लिए मरीजों को पीईटी स्कैन या रीढ़ की हड्डी का टेस्ट कराना पड़ता है. ये टेस्ट न सिर्फ बहुत महंगे होते हैं. ये टेस्ट न सिर्फ बहुत महंगे होते हैं, बल्कि छोटे शहरों या अस्पतालों में आसानी से उपलब्ध भी नहीं होते हैं.

यह भी पढ़ेंः क्या स्मार्टवॉच पहनने से होता है कैंसर, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

कैसे काम करेगा नया एआई टेस्ट?

वैज्ञानिकों ने जो नया एआई मॉडल तैयार किया है, वह बेहद एडवांस है और यह टेस्ट मुख्य रूप से दो तरह से काम करता है. सबसे पहले यह एआई सिस्टम मरीज के सामान्य स्वास्थ्य रिकॉर्ड, जैसे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट, उम्र और काम से जुड़े डेटा को देखता है. इसके बाद दूसरे तरीके में एआई दिमाग के शुरुआती बदलावों को बहुत बारीकी से पहचान लेगा, जिन्हें डॉक्टर सामान्य स्कैन में आसानी से नहीं देख पाते हैं. यह एआई सिस्टम केवल कुछ ही मिनटों में बता देता है कि किसी व्यक्ति को आने वाले समय में अल्जाइमर होने का कितना खतरा है. भारत में इसका खर्च लगभग 1 लाख से 2 लाख रुपये प्रति स्कैन तक होता है. वहीं अब सिर्फ 7 हजार से 10 हजार रुपये में बिना किसी दर्द के 18 मिनट के भीतर इसकी सटीक जांच हो जाती है. 

मरीजों को कैसे मिलेगी राहत?

इस नए टेस्ट के आने से मेडिकल सेक्टर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. इसके आने से अल्जाइमर जैसी खतरनाक बीमारियों का वक्त रहते पता लगाया जा सकेगा. अल्जाइमर को पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर इसका पता बहुत शुरुआती स्टेज में चल जाए, तो दवाओं और सही लाइफस्टाइल से इसके असर को बहुत धीमा किया जा सकता है. साथ ही महंगे एमआरआई या पीईटी स्कैन कराने में हजारों रुपये खर्च होते हैं. लेकिन एआई टेस्ट से जांच कराने से खर्च काफी कम हो जाएगा. साथ ही रीढ़ की हड्डी से लिक्विड निकालने वाले सुई वाले टेस्ट बहुत दर्दनाक होते हैं, लेकिन एआई टेस्ट में ऐसा कुछ नहीं होगा. 

यह भी पढ़ेंः क्या आप भी बार-बार कराते हैं ब्लड टेस्ट? जानें नुकसान

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 01 Aug 2026 10:18 AM (IST)
Tags :
Alzheimer Alzheimer Test Dementia AI Tool
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
Alzheimer Early Detection: एआई टेस्ट से अल्जाइमर का जल्दी लगेगा पता, महंगे स्कैन से मिलेगी राहत
एआई टेस्ट से अल्जाइमर का जल्दी लगेगा पता, महंगे स्कैन से मिलेगी राहत
हेल्थ
ये कुछ आदतें भी बन सकती हैं फैटी लिवर का कारण, आज ही करें सुधार
ये कुछ आदतें भी बन सकती हैं फैटी लिवर का कारण, आज ही करें सुधार
हेल्थ
वर्क प्रेशर से सिर्फ मां नहीं, बच्चों की सेहत पर भी पड़ रहा असर
वर्क प्रेशर से सिर्फ मां नहीं, बच्चों की सेहत पर भी पड़ रहा असर
हेल्थ
अदरक चाय या काढ़ा... मानसून में कौन रखेगा चुस्त-दुरुस्त?
अदरक चाय या काढ़ा... मानसून में कौन रखेगा चुस्त-दुरुस्त?
Advertisement

वीडियोज

जंतर मंतर की पुलिस फाइल्स!
Nia Sharma ने किया Relationship Soft Launch? Sikander Singh संग Photos ने मचाई हलचल
Bollywood News: अभिषेक बच्चन से क्यों टूटी थी करिश्मा कपूर की सगाई? सालों बाद डायरेक्टर के इस बड़े दावे ने मचाया तहलका! (31.07.26)
Sairaab:😱Ishan-Nayanika के रिश्ते पर परिजनों का बवाल, मुश्किल घड़ी में बुरी तरह टूटी Nayanika #sbs
PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में बारिश का कहर, रेड अलर्ट के बीच उफान पर नदियां; स्कूल बंद
महाराष्ट्र में बारिश का कहर, रेड अलर्ट के बीच उफान पर नदियां; स्कूल बंद
इंडिया
परीक्षा संशोधन बिल बन गया कानून, राष्ट्रपति ने लगाई मुहर
परीक्षा संशोधन बिल बन गया कानून, राष्ट्रपति ने लगाई मुहर
क्रिकेट
World Cup टीम में भुवनेश्वर के चयन पर अश्विन का बड़ा बयान, पढ़िये
World Cup टीम में भुवनेश्वर के चयन पर अश्विन का बड़ा बयान, पढ़िये
बॉलीवुड
'आई लव यू बाबा...,' सलमान खान ने 'बड़े भाई' संजय दत्त को गले लगाते हुए शेयर की तस्वीर, फैंस बोले- 'कुछ रिश्ते खास होते हैं'
'आई लव यू बाबा...',सलमान खान ने 'बड़े भाई' संजय दत्त को गले लगाते हुए शेयर की तस्वीर
इंडिया
84,084 करोड़ की 'समुद्र मंथन स्कीम', जानें आज कैबिनेट में क्या लिए गए फैसले
84,084 करोड़ की 'समुद्र मंथन स्कीम', जानें आज कैबिनेट में क्या लिए गए फैसले
इंडिया
'हम नजर रख रहे..., यूएस की 100% टैरिफ की धमकी पर भारत का आया रिएक्शन
'हम नजर रख रहे..., यूएस की 100% टैरिफ की धमकी पर भारत का आया रिएक्शन
ट्रेंडिंग
Carpenter Tool Haircut Viral Video : हेयरकट के लिए चला दिया बढ़ई का औजार! लोग बोले- रोंगटे खड़े हो गए
हेयरकट के लिए चला दिया बढ़ई का औजार! लोग बोले- रोंगटे खड़े हो गए
Home Tips
Fridge Storage Tips: भूलकर भी फ्रिज में न रखें ये 10 चीजें, स्वाद और सेहत पर पड़ेगा असर
भूलकर भी फ्रिज में न रखें ये 10 चीजें, स्वाद और सेहत पर पड़ेगा असर
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget