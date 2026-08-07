मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थZero Oil Cooking: क्या होती है जीरो ऑयल कुकिंग? इससे क्या होता है फायदा

Zero Oil Cooking: क्या होती है जीरो ऑयल कुकिंग? इससे क्या होता है फायदा

Oil Free Recipes: जीरो ऑयल कुकिंग का मतलब है खाना बनाने के दौरान तेल या घी का इस्तेमाल न करना. इसमें नमी, पानी, सब्जियों के स्टॉक, भाप या नॉन-स्टिक बर्तनों की मदद से पकाया जाता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 07 Aug 2026 04:27 PM (IST)
Preferred Sources

Is Zero Oil Cooking Healthy: आजकल हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने वाले लोगों के बीच जीरो ऑयल कुकिंग तेजी से लोकप्रिय हो रही है. कई लोग वजन कम करने, हार्ट को स्वस्थ रखने या डायबिटीज जैसी बीमारियों से बचने के लिए इस तरीके को अपना रहे हैं. लेकिन क्या बिना तेल के बना खाना वास्तव में फायदेमंद होता है? और क्या रोजमर्रा की कुकिंग में इसे अपनाया जा सकता है?. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं. 

क्या होती है जीरो ऑयल कुकिंग?

zoilkitchen के अनुसार, जीरो ऑयल कुकिंग का मतलब है खाना बनाने के दौरान तेल या घी का इस्तेमाल न करना. इसमें सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों को उनकी प्राकृतिक नमी, पानी, सब्जियों के स्टॉक, भाप या नॉन-स्टिक बर्तनों की मदद से पकाया जाता है. इस तरीके में खाने का स्वाद बनाए रखने के लिए मसालों, जड़ी-बूटियों, नींबू, अदरक, लहसुन और अन्य प्राकृतिक फ्लेवर का सहारा लिया जाता है. इसका उद्देश्य सिर्फ तेल कम करना नहीं, बल्कि शरीर में अनावश्यक फैट और अतिरिक्त कैलोरी की मात्रा को भी घटाना होता है.

दिल की सेहत के लिए हो सकती है फायदेमंद

तेल में मौजूद सैचुरेटेड और ट्रांस फैट का अधिक सेवन लंबे समय में दिल की सेहत पर असर डाल सकता है. अगर खाना बिना तेल के या बहुत कम तेल में बनाया जाए, तो शरीर में ऐसे फैट की मात्रा कम पहुंचती है. इससे हृदय को स्वस्थ रखने और हार्ट डिजीज के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है.


Zero Oil Cooking: क्या होती है जीरो ऑयल कुकिंग? इससे क्या होता है फायदा

वजन कम करने में मिल सकती है मदद

तेल कैलोरी का बड़ा सोर्स होता है. सिर्फ एक चम्मच तेल में भी काफी कैलोरी होती है. ऐसे में जब खाना बिना तेल के तैयार किया जाता है, तो कुल कैलोरी की मात्रा अपने आप कम हो जाती है. अगर इसके साथ संतुलित आहार और नियमित एक्सरसाइज भी की जाए, तो वजन घटाने में आसानी हो सकती है.

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखने में सहायक

बढ़ा हुआ एलडीएल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल दिल की बीमारियों का बड़ा कारण माना जाता है. जीरो ऑयल कुकिंग अपनाने से शरीर में अतिरिक्त फैट की मात्रा कम पहुंचती है, जिससे कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है. हालांकि इसके साथ संतुलित डाइट और डॉक्टर की सलाह भी जरूरी है.


Zero Oil Cooking: क्या होती है जीरो ऑयल कुकिंग? इससे क्या होता है फायदा

ब्लड प्रेशर पर भी पड़ सकता है सकारात्मक असर

हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को अक्सर कम तेल और कम नमक वाला भोजन खाने की सलाह दी जाती है. जीरो ऑयल कुकिंग इस दिशा में एक अच्छा विकल्प हो सकती है. जब खाना हल्का और कम फैट वाला होता है, तो यह दिल और रक्त वाहिकाओं पर अतिरिक्त दबाव कम करने में मदद कर सकता है.

डायबिटीज के मरीजों के लिए भी बेहतर विकल्प

अगर भोजन में तेल और प्रोसेस्ड फैट की मात्रा कम हो, तो शरीर का मेटाबॉलिज्म बेहतर तरीके से काम कर सकता है. साबुत अनाज, दालें, सब्जियां और बिना तेल के बना भोजन ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने वाली हेल्दी डाइट का हिस्सा माना जाता है. यही वजह है कि कई न्यूट्रिशन एक्सपर्ट डायबिटीज के मरीजों को भी कम तेल वाला भोजन लेने की सलाह देते हैं.

जीरो ऑयल कुकिंग कैसे करें?

नॉन-स्टिक पैन या अच्छी गुणवत्ता वाले बर्तनों का इस्तेमाल करें.
सब्जियों को तेल की जगह पानी या वेजिटेबल स्टॉक में हल्का पकाएं.
स्टीमिंग, उबालना, ग्रिलिंग और बेकिंग जैसे कुकिंग तरीके अपनाएं.
स्वाद बढ़ाने के लिए नींबू, काली मिर्च, धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन और दूसरे प्राकृतिक मसालों का इस्तेमाल करें.
तली हुई चीजों की बजाय भाप में पके या ग्रिल किए गए व्यंजन चुनें.

इसे भी पढ़ेंः Abhijeet Dipke Health: बार-बार बीमार क्यों हो रहे अभिजीत दीपके, टाइफाइड के बाद क्या रखें ध्यान?

क्या बिना तेल के खाना स्वादिष्ट हो सकता है?

बहुत से लोगों को लगता है कि बिना तेल के खाना बेस्वाद होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. अगर सही मसाले, ताजी सब्जियां और सही कुकिंग तकनीक अपनाई जाए, तो बिना तेल का भोजन भी स्वादिष्ट बन सकता है. आजकल कई लोग बिना तेल की सब्जी, सूप, दाल, कटलेट, इडली, ढोकला और कई दूसरी डिशेज भी पसंद कर रहे हैं.

क्या हर किसी को जीरो ऑयल डाइट अपनानी चाहिए?

यह समझना जरूरी है कि शरीर को थोड़ी मात्रा में हेल्दी फैट की भी जरूरत होती है. बादाम, अखरोट, बीज, एवोकाडो और सीमित मात्रा में सरसों, मूंगफली या ऑलिव ऑयल जैसे सोर्स शरीर के लिए फायदेमंद माने जाते हैं. इसलिए बिना किसी चिकित्सकीय सलाह के पूरी तरह तेल बंद करना हर व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है.

इसे भी पढ़ें: Relationship Cheating: एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अचानक हुई गलती नहीं, जानें क्या कहती है रिसर्च

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 07 Aug 2026 04:27 PM (IST)
Tags :
Zero Oil Cooking Oil Free Cooking Zero Oil Diet
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
Zero Oil Cooking: क्या होती है जीरो ऑयल कुकिंग? इससे क्या होता है फायदा
क्या होती है जीरो ऑयल कुकिंग? इससे क्या होता है फायदा
हेल्थ
Monsoon Eye Infection: बरसात में तेजी से बढ़ता है आंखों का इन्फेक्शन, ऐसे करें ठीक
बरसात में तेजी से बढ़ता है आंखों का इन्फेक्शन, ऐसे करें ठीक
हेल्थ
Maharashtra Analog Paneer Ban: एनालॉग पनीर से शरीर को कितना नुकसान, महाराष्ट्र में क्यों हुआ बैन?
एनालॉग पनीर से शरीर को कितना नुकसान, महाराष्ट्र में क्यों हुआ बैन?
हेल्थ
Sleeping With Lights On:लाइट जलाकर सोते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया कैसे बिगड़ सकता है हार्मोनल बैलेंस
लाइट जलाकर सोते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया कैसे बिगड़ सकता है हार्मोनल बैलेंस
Advertisement

वीडियोज

Sansani: अतीक अहमद के बेटे की दर्दनाक मौत
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग Dating Rumours पर तोड़ी चुप्पी, बताया रिश्ते का सच
Prince Narula ने Shivangi-Harshad की Bonding को बताया 'Nibba Nibbi Wala Pyaar'
Shreya Kalra की Controversies ने मचाया बवाल, फिर भी बनीं Lock Upp 2 की Winner
Dipika Kakar हुईं Emotional, Cancer Treatment के दौरान बोलीं- अभी हिम्मत नहीं हार सकती
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट पहुंची महुआ मोइत्रा को फटकार, 'क्या आपको अंडों से...'
SC पहुंची महुआ मोइत्रा को फटकार, 'क्या आपको अंडों से डर लगता है?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अतीक अहमद के बेटे उमर और अली को कोर्ट से राहत, छोटे भाई आबान के जनाजे में हो सकेंगे शामिल
अतीक अहमद के बेटे उमर और अली को कोर्ट से राहत, छोटे भाई आबान के जनाजे में हो सकेंगे शामिल
इंडिया
मोहन भागवत के बयान पर अभिजीत दीपके बोले, 'BJP वालों को बताएं कि...'
मोहन भागवत के बयान पर अभिजीत दीपके बोले, 'BJP वालों को बताएं कि...'
क्रिकेट
रोहित शर्मा से पड़ी फटकार अब तक नहीं भूले जायसवाल, खास पोस्ट शेयर कर लिए मजे
रोहित शर्मा से पड़ी फटकार अब तक नहीं भूले जायसवाल, खास पोस्ट शेयर कर लिए मजे
बॉलीवुड
Spider Man BO: ‘स्पाइडर मैन' 8वें दिन 400 करोड़ के हुई पार, 'बॉर्डर 2' से RRR तक 13 फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ा
‘स्पाइडर मैन' 8वें दिन 400 करोड़ के हुई पार, 'बॉर्डर 2' सहित 13 फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ा
इंडिया
ड्रोन हंटर्स बना रही भारतीय वायुसेना, ऑपरेशन सिंदूर से क्या है इसका कनेक्शन?
ड्रोन हंटर्स बना रही भारतीय वायुसेना, ऑपरेशन सिंदूर से क्या है इसका कनेक्शन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अबान की कार से मिलीं लिटरेचर की ये किताबें! भाई के लिए ले जा रहा था जेल
अबान की कार से मिलीं लिटरेचर की ये किताबें! भाई के लिए ले जा रहा था जेल
इंडिया
परिसीमन बिल पर मोदी सरकार के साथ या खिलाफ DMK? खोले पत्ते, एक्शन में थलापति
परिसीमन बिल पर मोदी सरकार के साथ या खिलाफ DMK? खोले पत्ते, एक्शन में थलापति
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
ENT LIVE
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
ENT LIVE
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
ENT LIVE
Brand Value में Shah Rukh Khan बने नंबर 1, Virat Kohli और Ranveer Singh को छोड़ा पीछे
Brand Value में Shah Rukh Khan बने नंबर 1, Virat Kohli और Ranveer Singh को छोड़ा पीछे
ENT LIVE
Prince Narula के
Prince Narula के "निब्बा निब्बी वाला प्यार" कमेंट पर हंसी से गूंजा Lock Upp 2 का फिनाले
Embed widget