हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मYogini Ekadashi 2026 Vrat Niyam: योगिनी एकादशी पर भूलकर भी न करें ये 7 गलतियां, रूठ जाएंगी मां लक्ष्मी; जानें पारण का सही नियम

Yogini Ekadashi 2026 Vrat Niyam: योगिनी एकादशी पर भूलकर भी न करें ये 7 गलतियां, रूठ जाएंगी मां लक्ष्मी; जानें पारण का सही नियम

Yogini Ekadashi 2026: एकादशी के दिन वर्जित हैं ये 7 काम, व्रत खोलने से पहले जरूर जान लें ये नियम. कटु वचन न बोलें और जूठ बोलने से बचें. एकादशी व्रत में दान का बड़ा महत्व है.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 09 Jul 2026 06:21 PM (IST)
Preferred Sources

Yogini Ekadashi 2026 Vrat Niyam 10 July 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को 'योगिनी एकादशी' कहा जाता है. इस साल यह बेहद शुभ और भारी संयोग वाली एकादशी 10 जुलाई 2026, शुक्रवार को मनाई जा रही है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, योगिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को समस्त पापों, कष्टों और भयंकर बीमारियों से मुक्ति मिलती है.

शास्त्रों में एकादशी व्रत के कुछ कड़े नियम बताए गए हैं. यदि इस दिन अनजाने में भी कुछ गलतियां हो जाएं, तो मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु रुष्ट हो सकते हैं, जिससे घर में दरिद्रता आती है.

आइए जानते हैं एकादशी के दिन वर्जित माने गए वो 7 काम,और व्रत खोलने (पारण) का सही नियम.

योगिनी एकादशी पर भूलकर भी न करें ये 7 गलतियां: 

चावल का सेवन: एकादशी के दिन घर में चावल बनाना और खाना पूरी तरह वर्जित है. पौराणिक कथा के अनुसार, इस दिन चावल खाना रेंगने वाले जीव (कीड़े) के मांस खाने के समान माना गया है.

तुलसी दल तोड़ना: भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना और उसके पत्ते तोड़ना वर्जित होता है, क्योंकि माता तुलसी भी इस दिन विष्णु जी के लिए व्रत रखती हैं.

तामसिक भोजन और लहसुन-प्याज: एकादशी के दिन घर में पूरी तरह सात्विक माहौल होना चाहिए. इस दिन मांस, मदिरा, अंडा के अलावा लहसुन, प्याज और मसूर की दाल का सेवन भी नहीं करना चाहिए.

बाल, दाढ़ी और नाखून काटना: इस पवित्र तिथि पर बाल कटवाना, दाढ़ी बनाना या नाखून काटना अशुभ माना जाता है. इससे कुंडली में ग्रहों की स्थिति कमजोर होती है.

वाद-विवाद और क्रोध: एकादशी के दिन किसी पर क्रोध न करें और न ही किसी की चुगली या बुराई करें. ऐसा करने से व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है.

शारीरिक संबंध (ब्रह्मचर्य का पालन): एकादशी की रात को पूरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है. इस दिन मन में किसी भी प्रकार के कामुक विचार नहीं आने चाहिए.

पेड़-पौधों को नुकसान पहुंचाना: इस दिन किसी भी जीवित पेड़ या पौधे की पत्तियां, टहनियां नहीं तोड़नी चाहिए और न ही उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहिए.

पारण के जरूरी नियम:

हरि वासर में न खोलें व्रत: द्वादशी तिथि के शुरुआती 5-6 घंटे (हरि वासर) में व्रत नहीं खोलना चाहिए. इस साल पारण का समय दोपहर को है.

तुलसी दल और पंचामृत: पारण हमेशा भगवान विष्णु को चढ़ाए गए पंचामृत और तुलसी के पत्ते को मुंह में रखकर करना चाहिए.

ब्राह्मण भोजन: व्रत खोलने से पहले किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को सीधा (अनाज, दाल, वस्त्र) या भोजन और दक्षिणा का दान अवश्य करें.

चावल खाना शुभ: एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित है, लेकिन द्वादशी के दिन पारण के भोजन में चावल खाना अनिवार्य माना जाता है, इसी से व्रत पूर्ण होता है.

FAQs:

Q 1. योगिनी एकादशी कब है और पारण का समय क्या है?

उत्तर: साल 2026 में योगिनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई, शुक्रवार को है. इसका पारण (व्रत खोलने का समय) अगले दिन 11 जुलाई को दोपहर 01:50 से शाम 04:36 के बीच रहेगा.

Q 2. एकादशी के दिन चावल खाना क्यों वर्जित माना जाता है?

उत्तर: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, एकादशी के दिन चावल खाना रेंगने वाले जीव (कीड़े) के मांस के समान माना गया है. शास्त्रों के अनुसार, इस दिन चावल खाने से इंसान अगले जन्म में रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म लेता है.

Q 3. एकादशी का व्रत खोलने (पारण) का सही नियम क्या है?

उत्तर: द्वादशी के दिन सुबह पूजा के बाद भगवान विष्णु को अर्पित किए गए पंचामृत और तुलसी दल से व्रत खोलना चाहिए. पारण के भोजन में चावल और सात्विक भोजन शामिल करना अनिवार्य है.

यह भी पढ़े- Yogini Ekadashi 2026: 10 जुलाई को बन रहा भारी संयोग, राशि अनुसार करें ये गुप्त दान; खिंचा चला आएगा पैसा!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
Read More
Published at : 09 Jul 2026 06:21 PM (IST)
Tags :
Ekadashi Vrat Niyam Yogini Ekadashi 2026 Ekadashi 2026 Date Ekadashi Mistakes To Avoid
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Yogini Ekadashi 2026 Vrat Niyam: योगिनी एकादशी पर भूलकर भी न करें ये 7 गलतियां, रूठ जाएंगी मां लक्ष्मी; जानें पारण का सही नियम
Yogini Ekadashi 2026 Vrat Niyam: योगिनी एकादशी पर भूलकर भी न करें ये 7 गलतियां, रूठ जाएंगी मां लक्ष्मी; जानें पारण का सही नियम
धर्म
Yogini Ekadashi Vrat Parana: 10 जुलाई या 11 जुलाई, योगिनी एकादशी व्रत का पारण कब करें? जानें सही तारीख, शुभ मुहूर्त और नियम
10 जुलाई या 11 जुलाई, योगिनी एकादशी व्रत का पारण कब करें? जानें सही तारीख, शुभ मुहूर्त और नियम
धर्म
Amarnath Yatra 2026: बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए बड़ी चेतावनी, अगर बिना रजिस्ट्रेशन जा रहे हैं अमरनाथ तो पहले पढ़ लें यह जरूरी खबर
अमरनाथ यात्रा 2026, बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए बड़ी चेतावनी, अगर बिना रजिस्ट्रेशन जा रहे हैं अमरनाथ तो पहले पढ़ लें यह जरूरी खबर
धर्म
Aaj Ka Panchang 10 July 2026: योगिनी एकादशी पर भद्रा का साया, देखें पूजा मुहूर्त और पूरा पंचांग
योगिनी एकादशी पर भद्रा का साया, देखें पूजा मुहूर्त और पूरा पंचांग
Advertisement

वीडियोज

Nissan Tekton आखिरकार हुई Unveil, शुरुआती कीमत सिर्फ ₹10.49 लाख! #autolive
E20 Petrol का पूरा सच! Manish Kashyap से Supreme C. तक,क्या Ethanol Fuel सच में इंजन खराब कर रहा है?
Sansani | Crime News | Jaipur Murder Case: सरकारी नौकरी के लिए मां का मर्डर ! | ABP News
Monsoon 2026: बारिश से हाहाकार! सड़कें बनीं दरिया, लोग परेशान | Flood | Heavy Rain Alert | IMD
Chitra Tripathi | Janhit: आसमानी आफत की डरावनी तस्वीरें | Flood | Heavy Rain Alert | IMD Alert
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
'सर, सर, सर...', CJP के अभिजीत दीपके ने पुलिस के आगे जोड़े हाथ, पकड़े पैर, वीडियो वायरल
'सर, सर, सर...', CJP के अभिजीत दीपके ने पुलिस के आगे जोड़े हाथ, पकड़े पैर, वीडियो वायरल
इंडिया
भारत को परमाणु संपन्न न मानने वाले ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम डील! PM मोदी की क्यों बड़ी कूटनीतिक जीत?
भारत को परमाणु संपन्न न मानने वाले ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम डील! PM मोदी की क्यों बड़ी जीत?
फ़ुटबॉल
FIFA वर्ल्ड कप में मोरक्को लिखेगा नया इतिहास, अर्जेंटीना और फ्रांस जैसी टीमों का दबदबा खत्म!
FIFA वर्ल्ड कप में मोरक्को लिखेगा नया इतिहास, अर्जेंटीना और फ्रांस जैसी टीमों का दबदबा खत्म!
ओटीटी
Netflix Thursday Watch List: 'पेद्दी' से 'सिंग गीथम' तक, नेटफ्लिक्स पर आज देखने के लिए हैं 8 नई फिल्में, जबरदस्त मिलेगा एंटरटेनमेंट
'पेद्दी' से 'सिंग गीथम' तक, नेटफ्लिक्स पर आज देखने के लिए हैं 8 नई फिल्में, जबरदस्त मिलेगा एंटरटेनमेंट
इंडिया
TMC के बैंक अकाउंट से पैसा निकाल पाएंगी ममता बनर्जी, हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत, पर रखी एक शर्त
TMC के बैंक अकाउंट से पैसा निकाल पाएंगी ममता बनर्जी, हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत, पर रखी एक शर्त
इंडिया
Explained: अल नीनो और मुंबई में भारी बारिश एक साथ कैसे? 6 दिन में 1,240 मिमी बरसात, क्यों बदल गई मौसम की चाल?
अल नीनो और मुंबई में बारिश एक साथ कैसे? 6 दिन में 1,240 मिमी बरसात, क्यों बदल गई मौसम की चाल?
बिहार
NEET फर्जीवाड़ा मामला: 72 घंटे की रिमांड पर लिए गए जेल में बंद 30 आरोपी, SIT करेगी पूछताछ
NEET फर्जीवाड़ा मामला: 72 घंटे की रिमांड पर लिए गए जेल में बंद 30 आरोपी, SIT करेगी पूछताछ
इंडिया
Weather Today LIVE Updates: दिल्ली में बारिश से सड़कें बनीं तालाब, महाराष्ट्र बाढ़ में 63 लोगों की मौत
LIVE: दिल्ली में बारिश से सड़कें बनीं तालाब, महाराष्ट्र बाढ़ में 63 लोगों की मौत
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Riteish Deshmukh ने सुनाई अपनी स्ट्रगल स्टोरी, बोले- जवाब नहीं, मेहनत दी
Lock Upp 2 में Riteish Deshmukh ने सुनाई अपनी स्ट्रगल स्टोरी, बोले- जवाब नहीं, मेहनत दी
ENT LIVE
Rao Bahadur Review: एक सवाल, कई राज और दिमाग हिला देने वाले खुलासे
Rao Bahadur Review: एक सवाल, कई राज और दिमाग हिला देने वाले खुलासे
ENT LIVE
Goenka House के Renovation ने बढ़ाई हलचल, Mega Leap की चर्चा जोरों पर
Goenka House के Renovation ने बढ़ाई हलचल, Mega Leap की चर्चा जोरों पर
ENT LIVE
Dhamaal 4 में कॉमेडी का फुल डोज
Dhamaal 4 में कॉमेडी का फुल डोज
ENT LIVE
Sanchita Bashu ने बिहार के प्यार का जताया आभार, Influencers को लेकर कही बड़ी बात
Sanchita Bashu ने बिहार के प्यार का जताया आभार, Influencers को लेकर कही बड़ी बात
Embed widget