हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मEkadashi Vrat : जुलाई में पड़ेगी ये बड़ी एकादशी, नोट कर लें तारीख और पूजा विधि

Ekadashi Vrat : जुलाई में पड़ेगी ये बड़ी एकादशी, नोट कर लें तारीख और पूजा विधि

Ekadashi Vrat : योगिनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित एक पावन व्रत है जो 10 जुलाई 2026 को मनाया जाएगा. इस व्रत से पापों और रोगों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग मिलता है.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 21 Jun 2026 02:13 PM (IST)
Preferred Sources

Ekadashi Vrat : निर्जला एकादशी के बाद आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है. यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित अत्यंत पावन व्रत माना गया है. वर्ष 2026 में योगिनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई, शुक्रवार को रखा जाएगा.

मान्यता है कि योगिनी एकादशी के बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी आती है, जिससे चातुर्मास का शुभ आरंभ होता है. धार्मिक ग्रंथों में योगिनी एकादशी को पापों और रोगों का नाश करने वाला व्रत बताया गया है. कहा जाता है कि इस व्रत का पुण्य 88 हजार ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है.

योगिनी एकादशी का महत्व

योगिनी एकादशी का व्रत मोक्ष प्राप्ति और जीवन में शुद्धता लाने वाला माना जाता है. जो व्यक्ति श्रद्धा और नियमों के साथ यह व्रत करता है उसके जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और सुख शांति का मार्ग खुलता है.

व्रत नियम और पूजा विधि

योगिनी एकादशी का व्रत दशमी तिथि की रात से ही शुरू हो जाता है. इस दिन से अन्न का त्याग करना आवश्यक माना गया है. एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की जाती है और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है.

इस दिन चावल का सेवन वर्जित होता है और केवल फलाहार ग्रहण करने की सलाह दी जाती है. व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है. पारण के समय तुलसी पत्र और शुद्ध जल का उपयोग करना अत्यंत शुभ माना गया है.

यह भी पढ़ें-Vastu Tips: घर के दीपक में गोल या लंबी बत्ती कौन सी जलानी चाहिए, जानिए सही नियम

पारण नियम और सावधानी

शास्त्रों के अनुसार द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना अशुभ माना जाता है. इसलिए नियमपूर्वक और सही समय पर व्रत का पारण करना जरूरी होता है.

कुल मिलाकर योगिनी एकादशी का व्रत आध्यात्मिक शुद्धि, पापों के नाश और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
Read More
Published at : 21 Jun 2026 02:13 PM (IST)
Tags :
Hindu Festival Lord Vishnu Chaturmas Yogini Ekadashi Ekadashi Puja Hindu Rituals Vrat Vidhi Spiritual Benefits Ekadashi Vrat 2026 Ashadh Ekadashi Moksha Vrat
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Ekadashi Vrat : जुलाई में पड़ेगी ये बड़ी एकादशी, नोट कर लें तारीख और पूजा विधि
Ekadashi Vrat : जुलाई में पड़ेगी ये बड़ी एकादशी, नोट कर लें तारीख और पूजा विधि
धर्म
Krishna Pingala Sankashti Chaturthi 2026: इस दिन पृथ्वी पर विराजते हैं भगवान गणेश, जानें व्रत और उपाय
Krishna Pingala Sankashti Chaturthi 2026: इस दिन पृथ्वी पर विराजते हैं भगवान गणेश, जानें व्रत और उपाय
धर्म
Pradosh Vrat 2026: अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखें प्रदोष व्रत, जानें सही तिथि और पूजा विधि
Pradosh Vrat 2026: अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखें प्रदोष व्रत, जानें सही तिथि और पूजा विधि
धर्म
Yoga Day 2026: क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
Advertisement

वीडियोज

BMW iX1 Range Test | The best entry level luxury ev? | Auto Live #bmw #bmwix1 #ev
Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy | Lalu Yadav | Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Ram Mandir Donation Scam | Chanda Chori | Sandeep Chaudhary: रामलला के खजाने पर किसने मारी सेंध?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Indian Oil Tankers:ईरान ने फिर बंद कर दिया होर्मुज, IRGC के ऐलान से पहले कितने भारतीय जहाज वहां से गुजरे? चौंका देगा आंकड़ा
ईरान ने फिर बंद कर दिया होर्मुज, IRGC के ऐलान से पहले कितने भारतीय जहाज वहां से गुजरे? चौंका देगा आंकड़ा
राजस्थान
अजमेर: NEET एग्जाम सेंटर पर बुर्का पहनकर पहुंची छात्रा को रोका, हंगामे के बाद फिर ऐसे मिली एंट्री
अजमेर: NEET एग्जाम सेंटर पर बुर्का पहनकर पहुंची छात्रा को रोका, हंगामे के बाद फिर ऐसे मिली एंट्री
इंडिया
बंगाल की राजनीति में घमासान, महुआ मोइत्रा और काकोली घोष आमने-सामने, जानें क्यों हुई बहस?
बंगाल की राजनीति में घमासान, महुआ मोइत्रा और काकोली घोष आमने-सामने, जानें क्यों हुई बहस?
क्रिकेट
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर बहुत बड़ा फैसला लेने की तैयारी में ICC, चौंकाने वाला अपडेट सामने आया
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर बहुत बड़ा फैसला लेने की तैयारी में ICC, चौंकाने वाला अपडेट सामने आया
बॉलीवुड
'देऊळ बंद 2' के लिए शाहरुख खान ने की थी मदद, अब डायरेक्टर ने ट्रोलिंग पर कहा- जो डिजर्व करते हैं उन्हें क्रेडिट दो
'देऊळ बंद 2' के लिए शाहरुख खान ने की थी मदद, अब डायरेक्टर ने ट्रोलिंग पर कहा- जो डिजर्व करते हैं उन्हें क्रेडिट दो
इंडिया
International Yoga Day 2026: 'योग की ताकत पूरी दुनिया को जोड़ रही है', अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर बंगाल की धरती से PM मोदी का संदेश
'योग की ताकत पूरी दुनिया को जोड़ रही है', अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर बंगाल की धरती से PM मोदी का संदेश
ट्रेंडिंग
Viral Video : ये तो अत्याचार है... वीडियो देखकर टूट जाएगा समोसा लवर्स का दिल, तलने के बजाय पेंट किया जा रहा
ये तो अत्याचार है... वीडियो देखकर टूट जाएगा समोसा लवर्स का दिल, तलने के बजाय पेंट किया जा रहा
लाइफस्टाइल
Father's Day 2026: कहीं 5 दिसंबर तो कहीं सितंबर, दुनियाभर में इन अनोखे तरीकों से मनाते हैं फादर्स डे
कहीं 5 दिसंबर तो कहीं सितंबर, दुनियाभर में इन अनोखे तरीकों से मनाते हैं फादर्स डे
ABP NEWS
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
ABP NEWS
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
ABP NEWS
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
ABP NEWS
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
Embed widget