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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोVastu Tips: घर के दीपक में गोल या लंबी बत्ती कौन सी जलानी चाहिए, जानिए सही नियम

Vastu Tips: घर के दीपक में गोल या लंबी बत्ती कौन सी जलानी चाहिए, जानिए सही नियम

vastu tips: धार्मिक शास्त्रों के अनुसार दीपक की बत्ती का चयन बहुत महत्वपूर्ण माना गया है. गोल बत्ती और लंबी बत्ती दोनों का अलग अलग प्रभाव और महत्व होता है.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 21 Jun 2026 01:41 PM (IST)
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Vastu Tips: शाम के समय जब हम अपने घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं तो अक्सर बिना सोचे समझे रुई की एक बत्ती लेकर दीया जला देते हैं. लेकिन वास्तु और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार दीपक की बत्ती का चयन बहुत महत्वपूर्ण माना गया है. गोल बत्ती और लंबी बत्ती दोनों का अलग अलग प्रभाव और महत्व होता है.

मान्यता के अनुसार लंबी बत्ती का संबंध धन, समृद्धि और विस्तार से होता है. इसे मुख्य रूप से मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और कुलदेवी की पूजा में प्रयोग किया जाता है. कहा जाता है कि लंबी बत्ती जलाने से घर में धन वृद्धि होती है और परिवार की उन्नति के मार्ग खुलते हैं.

अगर किसी व्यक्ति के जीवन में आर्थिक परेशानियां चल रही हों तो मां लक्ष्मी के सामने लंबी बत्ती जलाना शुभ माना जाता है. इसके अलावा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके लंबी बत्ती का दीपक जलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है.

वहीं दूसरी ओर गोल बत्ती जिसे फूल बत्ती भी कहा जाता है, इसे शांति और स्थिरता का प्रतीक माना गया है. इसका उपयोग मुख्य रूप से भगवान शिव, विष्णु और हनुमान जी की पूजा में किया जाता है. यह बत्ती मन को एकाग्र करती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है.

अगर घर में तनाव, झगड़े या मानसिक अशांति रहती है तो गोल बत्ती का दीपक जलाना बहुत लाभकारी माना जाता है. यह घर के वातावरण को शांत और संतुलित बनाने में मदद करता है. कई लोग इसे अखंड दीप और दैनिक आरती में भी उपयोग करते हैं ताकि भक्ति स्थिर बनी रहे.

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दीपक जलाते समय दिशा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए. उत्तर दिशा की ओर दीपक जलाने से स्वास्थ्य और ज्ञान में वृद्धि होती है. पूर्व दिशा की ओर दीपक जलाने से आयु और ऊर्जा बढ़ती है. जबकि पश्चिम दिशा की ओर दीपक जलाने से बचना चाहिए क्योंकि इससे मानसिक तनाव बढ़ने की मान्यता है.

शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि चाहे बत्ती गोल हो या लंबी, यदि उसे पूरी श्रद्धा और स्वच्छता के साथ जलाया जाए तो वह सीधे ईश्वर तक आपकी प्रार्थना पहुंचाती है. दीपक जलाते समय नीचे कुछ अक्षत रखना और खंडित दीपक का प्रयोग न करना भी शुभ माना गया है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 21 Jun 2026 01:40 PM (IST)
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Positive Energy Lakshmi Puja Shiva Puja Puja Tips Hindu Rituals Vastu Shastra Indian Tradition Spiritual Tips Deepak Batti Diya Vastu Aarti Deep
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