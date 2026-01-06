World Largest Shivling Video: दुनिया का सबसे बड़ा माने जाने वाला शिवलिंग अपने गंतव्य पर पहुंचने वाला है. करीब 45 दिनों की लंबी यात्रा तय कर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार पहुंच चुका है. हाल ही में जब बिहार के गोपालगंज में शिवलिंग पहुंचा तो इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. आइए जानत हैं विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग कहां स्थापित होगा.

शिवलिंग जैसे ही पूर्वा चंपारण पहुंचा यहां जगह-जगह शिव का अभिनंदन किया गया. फूल-मालाओं और रोशनी से पूरे रास्ते को सजाया गया था. पूरा वातावरण शिवमय हो गया था, लोगों ने शिवलिंग पर चंदन लगाया और पूजा अर्चना कर जयकारे लगाए.

कहां स्थापित होगा दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग

जानकारी के अनुसार शिवलिंग बिहार के पूर्वा चंपारण स्थिति केसरिया पहुंचेगा. यहां माघ कृष्ण चतुर्दशी 17 जनवरी 2026 को विराट रामायण मंदिर में इसकी विधिवत स्थापना की जाएगी. यहां हरिद्वार, गंगोत्री, कैलाश मानसरोवर और प्रयागराज की नदियों के जल से शिवलिंग का अभिषेक किया जाएगा.

कैसा है शिवलिंग

ये शिवलिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम में तैयार किया गया है. दुनिया के सबसे विशाल कहे जाने वाले इस शिवलिंग की लंबाई 33 फीट और वजन 210 मीट्रिक टन है. जो पूरी तरह ग्रेनाइट मोनोलिथ पत्थर से निर्मित है. इसे बनाने में करीब 10 साल का समय लगा. शिवलिंग पर 1008 सहस्त्रलिंगम भी उकेरे गए हैं.

भारत में ये शिवलिंग भी हैं प्रसिद्ध

महेश्वरम श्री पार्वती मंदिर - इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने तिरुवनंतपुरम जिले के चेंकल में महेश्वरम श्री शिव पार्वती मंदिर की 111.2 फीट की संरचना को प्रमाणित करने के बाद केरल के इस शिव लिंगम को दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग कहा जाता है.





भोजेश्वर महादेव

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से कुछ ही दूरी पर स्थिति भोजपुर में भोजेश्वर महादेव विश्व प्रसिद्धि हैं. ये मंदिर 11वीं सदी का बताया जाता है. शिवलिंग ही 7.5 फिट का है. अगर शिवलिंग का अर्घा और इसका स्टैंड भी मिला लिया जाए तो इस पूरी मूर्ति की हाइट 40 फिट हो जाती है. इसकी चौड़ाई 17.8 फिट है और इसलिए ये भारत के सबसे ऊंचे शिवलिंग में से एक है.

