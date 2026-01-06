हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVIDEO: बिहार पहुंचा दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग क्यों है खास, 17 जनवरी को यहां होगी स्थापना

VIDEO: बिहार पहुंचा दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग क्यों है खास, 17 जनवरी को यहां होगी स्थापना

World Largest Shivling Video: दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग बिहार पहुंच चुका है. यह शिवलिंग महाबलीपुरम, तमिलनाडु से बिहार ले जाया गया है. जानें क्या है इस शिवलिंग की खासियत.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 06 Jan 2026 05:36 PM (IST)
Preferred Sources

World Largest Shivling Video: दुनिया का सबसे बड़ा माने जाने वाला शिवलिंग अपने गंतव्य पर पहुंचने वाला है. करीब 45 दिनों की लंबी यात्रा तय कर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार पहुंच चुका है. हाल ही में जब बिहार के गोपालगंज में शिवलिंग पहुंचा तो इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. आइए जानत हैं विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग कहां स्थापित होगा.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ABP News (@abpnewstv)

शिवलिंग जैसे ही पूर्वा चंपारण पहुंचा यहां जगह-जगह शिव का अभिनंदन किया गया. फूल-मालाओं और रोशनी से पूरे रास्ते को सजाया गया था. पूरा वातावरण शिवमय हो गया था, लोगों ने शिवलिंग पर चंदन लगाया और पूजा अर्चना कर जयकारे लगाए.

कहां स्थापित होगा दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग

जानकारी के अनुसार शिवलिंग बिहार के पूर्वा चंपारण स्थिति केसरिया पहुंचेगा. यहां माघ कृष्ण चतुर्दशी 17 जनवरी 2026 को विराट रामायण मंदिर में इसकी विधिवत स्थापना की जाएगी. यहां हरिद्वार, गंगोत्री, कैलाश मानसरोवर और प्रयागराज की नदियों के जल से शिवलिंग का अभिषेक किया जाएगा.

कैसा है शिवलिंग

ये शिवलिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम में तैयार किया गया है. दुनिया के सबसे विशाल कहे जाने वाले इस शिवलिंग की लंबाई 33 फीट और वजन 210 मीट्रिक टन है. जो पूरी तरह ग्रेनाइट मोनोलिथ पत्थर से निर्मित है. इसे बनाने में करीब 10 साल का समय लगा. शिवलिंग पर 1008 सहस्त्रलिंगम भी उकेरे गए हैं.

भारत में ये शिवलिंग भी हैं प्रसिद्ध

महेश्वरम श्री पार्वती मंदिर - इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने तिरुवनंतपुरम जिले के चेंकल में महेश्वरम श्री शिव पार्वती मंदिर की 111.2 फीट की संरचना को प्रमाणित करने के बाद केरल के इस शिव लिंगम को दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग कहा जाता है.


VIDEO: बिहार पहुंचा दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग क्यों है खास, 17 जनवरी को यहां होगी स्थापना

भोजेश्वर महादेव

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से कुछ ही दूरी पर स्थिति भोजपुर में भोजेश्वर महादेव विश्व प्रसिद्धि हैं. ये मंदिर 11वीं सदी का बताया जाता है. शिवलिंग ही 7.5 फिट का है. अगर शिवलिंग का अर्घा और इसका स्टैंड भी मिला लिया जाए तो इस पूरी मूर्ति की हाइट 40 फिट हो जाती है. इसकी चौड़ाई 17.8 फिट है और इसलिए ये भारत के सबसे ऊंचे शिवलिंग में से एक है.

VIDEO: बिहार पहुंचा दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग क्यों है खास, 17 जनवरी को यहां होगी स्थापना

January Ekadashi 2026: जनवरी में एकादशी कब-कब ? नोट करें षटतिला और जया एकादशी की डेट

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 06 Jan 2026 05:36 PM (IST)
Tags :
BIHAR Viral Video Dharm World Largest Shivling
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई, मंदिर परिसर में फिल्मी गानों पर डांस को लेकर एक्शन, जानें पूरा मामला
श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई, मंदिर परिसर में फिल्मी गानों पर डांस को लेकर एक्शन, जानें पूरा मामला
बिहार
BSSC के चेयरमैन आलोक राज ने दिया इस्तीफा, पूर्व DGP ने दो दिन पहले संभाला था पद
BSSC के चेयरमैन आलोक राज ने दिया इस्तीफा, पूर्व DGP ने दो दिन पहले संभाला था पद
विश्व
Delta Force Venezuela Operation: कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
क्रिकेट
कौन हैं अमेरिका में जन्मे अमन राव? जिन्होंने 13 छक्के और 12 चौके ठोक मचाया कोहराम; जड़ दिया दोहरा शतक
कौन हैं अमेरिका में जन्मे अमन राव? जिन्होंने 13 छक्के और 12 चौके ठोक मचाया कोहराम; जड़ दिया दोहरा शतक
Advertisement

वीडियोज

Top News: आज की बड़ी खबरें | JNU Protest | UP SIR List | SIR Controversy | Hindi News
Top News: अभी की बड़ी खबरें | JNU Protest | UP SIR List | SIR Controversy | Hindi News
Indore Water Crisis: इंदौर के भागीरथपुरा पहुंचा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल..भारी पुलिस फोर्स तैनात
America–Venezuela Tension से Defence Stocks ने तोड़ दी सारी Records | Paisa Live
Delhi Weather Alert: Delhi में सर्दी से मर रहे हैं लोग, 44 मौतें ! खुलासा दंग कर देगा |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई, मंदिर परिसर में फिल्मी गानों पर डांस को लेकर एक्शन, जानें पूरा मामला
श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई, मंदिर परिसर में फिल्मी गानों पर डांस को लेकर एक्शन, जानें पूरा मामला
बिहार
BSSC के चेयरमैन आलोक राज ने दिया इस्तीफा, पूर्व DGP ने दो दिन पहले संभाला था पद
BSSC के चेयरमैन आलोक राज ने दिया इस्तीफा, पूर्व DGP ने दो दिन पहले संभाला था पद
विश्व
Delta Force Venezuela Operation: कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
क्रिकेट
कौन हैं अमेरिका में जन्मे अमन राव? जिन्होंने 13 छक्के और 12 चौके ठोक मचाया कोहराम; जड़ दिया दोहरा शतक
कौन हैं अमेरिका में जन्मे अमन राव? जिन्होंने 13 छक्के और 12 चौके ठोक मचाया कोहराम; जड़ दिया दोहरा शतक
बॉलीवुड
48 घंटे में शूट हुआ था ‘शरारत’ गाना, घबराए हुए थे कोरियोग्राफर बोले- 'ट्रैक से भटक गया और...'
48 घंटे में शूट हुआ था ‘शरारत’ गाना, घबराए हुए थे कोरियोग्राफर बोले- 'ट्रैक से भटक गया और...'
Results
लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म, बिहार STET का रिजल्ट जारी, इतने अभ्यर्थी सफल; जानें कटऑफ
लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म, बिहार STET का रिजल्ट जारी, इतने अभ्यर्थी सफल; जानें कटऑफ
फूड
Office Tiffin Ideas: टेस्टी और हेल्दी रहेगा ऑफिस का टिफिन, सोमवार से शुक्रवार तक ये आइडिया आएंगे काम
टेस्टी और हेल्दी रहेगा ऑफिस का टिफिन, सोमवार से शुक्रवार तक ये आइडिया आएंगे काम
ट्रेंडिंग
शादी में पंडित ने दूल्हे से पूछा नोरा फतेही पर सवाल, जवाब सुन जोर जोर से हंसने लगी दुल्हन- वीडियो वायरल
शादी में पंडित ने दूल्हे से पूछा नोरा फतेही पर सवाल, जवाब सुन जोर जोर से हंसने लगी दुल्हन- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget