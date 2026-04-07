हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मविद्यार्थियों को हनुमान जी का नाम क्यों लेना चाहिए? जानिए इसके पीछे का वास्तविक महत्व!

विद्यार्थियों को हनुमान जी का नाम क्यों लेना चाहिए? जानिए इसके पीछे का वास्तविक महत्व!

आज के समय में ज्यादातर विद्यार्थियों को पढ़ाई के मामले में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में छात्रों को हनुमान जी का नाम क्यों लेना चाहिए, जानिए इसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 07 Apr 2026 07:46 AM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में पढ़ाई में सफलता पाने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि एकाग्रता, स्मरण शक्ति और सही दिशा में काम करना बेहद जरूरी है. भारतीय परंपराओं में इन गुणों को मजबूत करने के लिए भगवानों का स्मरण करने की सलाह दी जाती है.

खासकर हनुमान जी का नाम विद्यार्थियों के लिए बेहद लाभकारी माना गया है. यह केवल आस्था का नहीं, बल्कि एक मानसिक और व्यवहारिक अभ्यास भी है, जो छात्रों को बेहतर बनाने में मदद करता है. 

नेपाल से मॉरीशस तक हनुमान जी को देवता से भी श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? देखें फोटो

हनुमान जी की अद्भुत बुद्धिमत्ता

धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, हनुमान जी केवल बलवान ही नहीं, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान भी थे. मान्यताओं के मुताबिक, उन्होंने मात्र 15 दिनों में ही वेदों का अध्ययन कर उन्हें कंठस्थ कर लिया था.

यह कहानी भले ही प्रतीकात्मक लगे, लेकिन इसका संदेश साफ है कि, तेज दिमाग, अनुशासन और समर्पण से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है. 

सूर्य देव का आशीर्वाद के पीछे का महत्व

मान्यताओं के मुताबिक, सूर्यदेव जिन्हें हनुमान जी का गुरु भी माना जाता है, उनकी प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए कि, उन्होंने आशीर्वाद दिया, जो विद्यार्थी हनुमान जी का नाम लेकर पढ़ाई करेगा, उसकी स्मरण शक्ति मजबूत होगी और वह पढ़ा हुआ भी नहीं भूलेगा.

अब इसे अंधविश्वास मानकर खारिज करने से पहले एक बात समझना बेहद जरूरी है कि, असल में यह एक मनोवैज्ञानिक ट्रिक है. जब कोई छात्र रोज एक ही तरीके से पढ़ाई करना शुरू करता है, तो उसका मांइड फोकस मोड में आ जाता है.

हनुमान चालीसा की चौपाई में छिपा रहस्य

महान संत तुलसीदास ने हनुमान चालीसा में लिखा है कि, "विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर"

इसका अर्थ केवल यह नहीं कि, हनुमान जी पढ़े-लिखे थे, बल्कि वे अपने ज्ञान का सही समय पर सही इस्तेमाल करना जानते थे. आज के छात्रों की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि, वे पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन लागू नहीं कर पाते हैं.

अगर तुम केवल रटने में लगे हो और समझ नहीं रहे, तो तुम्हारा तरीका ही पूरी तरह से गलत है. 

श्रीराम के प्रति समर्पण- फोकस का सबसे बड़ा उदाहरण

हनुमान जी हमेशा श्रीराम के कार्यों को समझने और पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे. उनका लक्ष्य स्पष्ट था, कोई distraction नहीं, कोई बहाना नहीं.

अब तुम अपनी स्थिति को देखो फोन, सोशल मीडिया, टालमटोल अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो, तो तुम्हें हनुमान जी की तरह एक ही लक्ष्य पर टिके रहना सीखना पड़ेगा.

विद्यार्थियों के लिए वास्तविक फायदे

हनुमान जी का नाम लेने का लाभ तभी है, जब तुम इसे केवल रस्म नहीं, बल्कि अपने व्यवहार में उतारो. हनुमान जी का नाम लेने से जीवन में-

एकाग्रता बढ़ती है, दिमाग भटकने से बचता है, आत्मविश्वास मजबूत होता है, डर कम लगता है, स्मरण शक्ति बेहतर होती है, रिवीजन आसान होता है, जीवन में अनुशासन आता है और पढ़ाई में consistency बनती है.

लेकिन एक बात साफ है कि, अगर तुम केवल नाम जपते रहो और पढ़ाई न करो, तो कुछ नहीं होगा. ये कोई जादू नहीं है. 

हनुमान जी का स्मरण एक मानसिक अभ्यास है, कोई शॉर्टकट नहीं, अगर तुम इसे सही तरीके से अपनाओगे तो फोकस, अनुशासन और समझ के साथ तो यह तुम्हारी पढ़ाई को मजबूत बना सकता है. 

लेकिन अगर तुम सोचते हो कि, केवल नाम लेने से बिना मेहतन के टॉप कर जाओगे, तो ये सोच अभी बदल लो. असली काम तुम्हें ही करना है. 

बाल नोचकर क्यों बनते हैं जैन साधु? जानिए दर्द से मुक्ति की खौफनाक लेकिन सच्ची कहानी!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
Read More
Published at : 07 Apr 2026 07:46 AM (IST)
Tags :
Students Hanuman Mangalwar Upay
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
विद्यार्थियों को हनुमान जी का नाम क्यों लेना चाहिए? जानिए इसके पीछे का वास्तविक महत्व!
विद्यार्थियों को हनुमान जी का नाम क्यों लेना चाहिए? जानिए इसके पीछे का वास्तविक महत्व!
धर्म
बाल नोचकर क्यों बनते हैं जैन साधु? जानिए दर्द से मुक्ति की खौफनाक लेकिन सच्ची कहानी!
बाल नोचकर क्यों बनते हैं जैन साधु? जानिए दर्द से मुक्ति की खौफनाक लेकिन सच्ची कहानी!
धर्म
खरमास समाप्त: 14 अप्रैल से फिर गूंजेंगी शहनाइयां, 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया का 'अबूझ मुहूर्त'; जानें साल 2026 की सभी शुभ तिथियां
खत्म हुआ खरमास, अब जमकर होंगी शादियां! ज्योतिषाचार्य से जानें अप्रैल से दिसंबर तक के सभी शुभ मुहूर्त
धर्म
IIT बाबा अभय सिंह ने प्रतीका संग शादी कर बसाई गृहस्थी, महाशिवरात्रि पर लिए थे सात फेरे
IIT बाबा अभय सिंह ने प्रतीका संग शादी कर बसाई गृहस्थी, महाशिवरात्रि पर लिए थे सात फेरे
Advertisement

वीडियोज

Iran Vs US-Israel War: ईरान की 'Missile City'! क्यों भेदने में US का Advance Satellite भी फेल ?
Iran Vs US-Israel War: ईरान की सेना IRGC अपने ही देश के खिलाफ बगावत करेगी? Reza Pahlavi का दांव!
Trump Final Ultimatum to Iran: ट्रंप का 'धमकी मीटर'..Iran को बार-बार चेता रहे! | Iran Israel War
Iran US-Israel War: Shadow War तो बस झांकी थी,अब 'Epic Fury' ! क्या दहल जाएगा मिडिल ईस्ट?
Iran US-Israel War: ईरान की नाक के नीचे से पायलट को निकाल ले गया इजरायल! | Pilot Rescue
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'एक रात में पूरा ईरान तबाह कर देंगे', ट्रंप की ये बात सुनते ही फायर IRGC, कहा-'हार का डर, पूरी ताकत से...'
'एक रात में पूरा ईरान तबाह कर देंगे', ट्रंप की ये बात सुनते ही फायर IRGC, कहा- 'हार का डर, पूरी ताकत से...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी पर अगले 48 घंटे भारी! नोएडा, आगरा समेत 50 जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट
यूपी पर अगले 48 घंटे भारी! नोएडा, आगरा समेत 50 जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट
इंडिया
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लामबंद विपक्ष को झटका, महाभियोग नोटिस खारिज, भड़के डेरेक ओ'ब्रायन बोले- BJP ने बनाया मजाक
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लामबंद विपक्ष को झटका, महाभियोग नोटिस खारिज, भड़के डेरेक ओ'ब्रायन
आईपीएल 2026
KKR vs PBKS: अगर कट-ऑफ टाइम तक शुरू नहीं हुआ 5-5 ओवर का मैच? तो कैसे होगा विजेता का फैसला
अगर कट-ऑफ टाइम तक शुरू नहीं हुआ 5-5 ओवर का मैच? तो कैसे होगा विजेता का फैसला
विश्व
Explained: अब नहीं चलेगी अमेरिका की हुकूमत! मल्टीपोलर की ओर बढ़ रहा वर्ल्ड ऑर्डर, कैसे ईरान जंग ने बदला हवा का रुख
अब नहीं चलेगी अमेरिका की हुकूमत! कैसे ईरान युद्ध के बाद मल्टीपोलर की ओर बढ़ रहा वर्ल्ड ऑर्डर?
हेल्थ
Excessive Yawning Causes: बार-बार आ रही है जम्हाई तो हल्के में न लें, जानें किन-किन बीमारियों का खतरा?
बार-बार आ रही है जम्हाई तो हल्के में न लें, जानें किन-किन बीमारियों का खतरा?
ट्रेंडिंग
चीन में 30 हजार में मिल रहा प्रीमियम फ्लैट! यूजर्स बोले- ये तो बेंगलुरु-मुंबई से भी सस्ता
चीन में 30 हजार में मिल रहा प्रीमियम फ्लैट! यूजर्स बोले- ये तो बेंगलुरु-मुंबई से भी सस्ता
जनरल नॉलेज
Crude Oil: कच्चे तेल की कमी से किन बिजनेस पर असर, पेट्रोल-डीजल के अलावा कहां होता है सबसे ज्यादा इस्तेमाल?
कच्चे तेल की कमी से किन बिजनेस पर असर, पेट्रोल-डीजल के अलावा कहां होता है सबसे ज्यादा इस्तेमाल?
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget