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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAdhik Masik Durgashtami 2026: 23 या 24 मई अधिक मासिक दुर्गाष्टमी कब, जानें सही डेट और पूजा विधि

Adhik Masik Durgashtami 2026: 23 या 24 मई अधिक मासिक दुर्गाष्टमी कब, जानें सही डेट और पूजा विधि

Adhik Masik Durgashtami 2026: अधिकमास में पड़ने वाली मासिक दुर्गाष्टमी काफी फलदायी मानी जाती है. आदिशक्ति की पूजा लिए यह उत्तम होता है. जानें अधिक मासिक दुर्गाष्टमी इस बार 23 या 24 मई कब पड़ रही है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 22 May 2026 07:37 PM (IST)
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Adhik Masik Durgashtami 2026: पंचांग (Panchang) के अनुसार, हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक दुर्गाष्टमी के रूप में मनाया जाता है. यह तिथि देवी दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित होती है. लेकिन इस महीने की मासिक दुर्गाष्टमी कई मायनों में खास रहने वाली है, क्योंकि अधिकमास लगने के कारण मई में अधिक मासिक दुर्गाष्टमी का संयोग बन रहा है.

ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, इस वर्ष ज्येष्ठ मास में अधिकमास या पुरुषोत्तम मास का संयोग बना है. इस महीने पड़ने वाले व्रत, त्योहार और पर्व धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं. अधिकमास के पर्व का संयोग तीन वर्षों में एक बार बनता है, जिससे कि इसकी महत्ता काफी बढ़ जाती है. बता दें कि अधिकमास 17 मई से शुरू होकर 15 जून तक रहेगा और इस दौरान पड़ने वाले त्योहार ज्येष्ठ अधिकमास में आएंगे. जानें ज्येष्ठ अधिकमास की मासिक दुर्गाष्टमी कब है.

23 या 24 मई अधिक मासिक दुर्गाष्टमी कब (Adhik Maas Durgashtami 2026 Date)

द्रिक पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ अधिकमास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 23 मई सुबह 05:04 से लग जाएगी और 24 मई सुबह 04:27 तक रहेगी. उदयातिथि के अनुसार, अधिक मासिक दुर्गाष्टमी शनिवार, 23 मई को मनाई जाएगी.

मासिक दुर्गाष्टमी पर रहेंगे ये शुभ मुहूर्त (23 May 2026 Shubh Muhurat)

ब्रह्म मुहूर्त  सुबह 4:04 बजे से 4:45 बजे तक  
अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक
विजय मुहूर्त  दोपहर 2:35 बजे से 3:30 बजे तक
गोधूलि मुहूर्त शाम 7:08 बजे से 7:29 बजे तक
अमृत काल रात 11:45 बजे से 1:21 बजे तक


Adhik Masik Durgashtami 2026: 23 या 24 मई अधिक मासिक दुर्गाष्टमी कब, जानें सही डेट और पूजा विधि

मासिक दुर्गाष्टमी पूजा विधि (Masik Durga Ashtami Puja Vidhi)

दुर्गाष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नानादि के बाद साफ कपड़े पहनकर पूजा की तैयारी करें. पूजा स्थान को गंगाजल से शुद्ध कर मां दुर्गा की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें और घी का दीपक जलाएं. देवी दुर्गा को लाल फूल, सिंदूर, कुमकुम, लाल चुनरी, श्रृंगार का सामान चढ़ाएं. इस दिन पंचामृत, फल, मिठाई आदि का भोग लगा सकते हैं. पूजा में कथा, दुर्गा चीलास और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना लाभकारी होता है. आप मां दुर्गा के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं. पूजा पूरी होने के बाद माता रानी आरती करें.

मां दुर्गा के मंत्र (Maa Durga Mantra)

सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके।शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते॥

ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे॥

या देवी सर्वभूतेषु शक्ति-रूपेण संस्थिता।नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥

दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोःस्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि॥

ॐ दुं दुर्गायै नमः॥

मासिक दुर्गाष्टमी पर क्या करें क्या नहीं

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

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पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

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अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 22 May 2026 07:37 PM (IST)
Tags :
GODDESS DURGA Adhik Maas 2026 Adhik Masik Durga Ashtami 2026 Masik Durgashtami
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