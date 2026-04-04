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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मबाल नोचकर क्यों बनते हैं जैन साधु? जानिए दर्द से मुक्ति की खौफनाक लेकिन सच्ची कहानी!

बाल नोचकर क्यों बनते हैं जैन साधु? जानिए दर्द से मुक्ति की खौफनाक लेकिन सच्ची कहानी!

फेमस यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट में हाल ही में आध्यात्मिक वैज्ञानिक डॉ. मुनि आदर्श ने जैन भिक्षु बनने की बात शेयर की, जानिए केश लोचन अनुष्ठान के बारे में भी?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 07 Apr 2026 06:56 AM (IST)
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आज की तेजी से भागती-दौड़ती दुनिया में जैन भिक्षु का जीवन त्याग से शुरू होता है. हाल ही में मशहूर यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया के साथ एक बातचीत में आध्यात्मिक वैज्ञानिक डॉ. मुनि आदर्श ने जैन भिक्षु बनने की बात शेयर की.

पॉडकास्ट में उन्होंने जैन धर्म के बारे में कई ऐसी जानकारी दी, जिसके बारे में हर किसी को जानना चाहिए. इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि, जैन दर्शन पर अभी और भी कई चर्चाओं की जरूरत है. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि, कैसे जीवनशैली में साधारण बदलावों से निर्भरता से मुक्ति मिली और एक शांत और सचेत जीवनशैली अपनाई गई. 

आराम का त्याग करना क्यों जरूरी?

रणवीर के साथ बातचीत में जैन आध्यात्मिक गुरु डॉ. मुनि आदर्श ने बताया कि, आज के समय में कई लोगों के लिए वाहनों जैसी रोजमर्रा की विलासिता या आधुनिक जीवन की सुख-सुविधाओं को त्यागना काफी अकल्पनीय लगता है. इसके विपरीत जैन भिक्षुओं को जो बात अलग करती है, वह यह है कि, वे हर स्थान पर पैदल चलना पसंद करते हैं, सादगी को सच्चे रूप में अपनाते हैं. 

उन्होंने बताया कि, एक जैन भिक्षु के रूप में वे कहीं आने-जाने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि पैदल चलना पसंद करते हैं. उन्होंने कहा कि, कभी-कभी जीवनशैली के छोटे चुनाव ही किसी के जीवन के निर्णायक सिद्धांत बन जाते हैं. जैन भिक्षु के रूप में अपनी यात्रा के बारे में बताते हुए उन्होंने एक कठिन अनुष्ठान के बारे में जानकारी साझा की, जो काफी कष्ट सहने को प्रेरित करता है. 

केश लोचन अनुष्ठान

 
 
 
 
 
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जैन संन्यासी जीवन की सबसे गहरी प्रथाओं में से एक है केश लोचन, जिसमें बालों को छोटे-छोटे गु्च्छों में हाथ से नोचा जाता है. सामान्य रूप से बाल कटवाने के विपरीत, यह क्रिया जानबूझकर और प्रतीकात्मक रूप से की जाती है, जिसमें कई बार रक्तस्राव (bleeding) होता है. केश लोचन अनुष्ठान दिखावे और शारीरिक आसक्ति को त्यागने का प्रतीक है, जो इस विचार को पुष्ट करता है कि, शरीर क्षणभंगुर है. 

डॉ. आदर्श ने कहा कि, इस प्रक्रिया से गुजरने वालों के लिए दर्द असहनीय हो सकता है. इसे अचानक लगे एक भयानक शारीरिक आघात के समान बताया गया है. फिर भी, बेहोश होने या पीछे हटने के बजाय अभ्यास करने वाले कुछ अप्रत्याशित अनुभव करते हैं. उनका मन बदल जाता है, और दर्द से व्याकुल होने के बावजूद वे उससे ऊपर उठते हैं. 

डॉ. आदर्श कहते हैं कि, उस तीव्रता के पल में दर्द आध्यात्मिक विकास के लिए एक साधन बन जाता है. उन्होंने बताया कि, अभ्यासी आमतौर पर जागरुकता की उच्च अवस्था में जाने के बारे में बताते हैं, जहां शारीरिक पीड़ा अपनी ताकत खो देती है. यह एहसास बन जाता है कि इंसान का शरीर मन की अनुमति से कहीं ज्यादा सह सकता है. 

उन्होंने बताया कि, अधिकतर लोगों के लिए दर्द एक ऐसी चीज है, जिससे हर कीमत पर बचना चाहिए. लेकिन जैन साधु की यात्रा इस सोच को चुनौती देती है. यह बताती है कि, तकलीफ के आगे ताकत है और डर के आगे स्वतंत्रता है. दर्द का सीधे सामना करके, कोई न सिर्फ सहनशक्ति पा सकता है, बल्कि मन की शांति और आजादी का गहरा एहसास भी पा सकता है. 

जैन साधुओं के लिए ऐसी प्रैक्टिस खुद को तकलीफ देने के बारे में नहीं है, बल्कि आजादी के बारे में हैं, तकलीफ के डर और शरीर की सीमाओं से खुद को आजाद करना है. ऐसा करके वे हम बाकी लोगों के लिए एक बुनियादी सवाल को चुनौती देते हैं. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 04 Apr 2026 05:13 PM (IST)
Tags :
Jainism Ranveer Allahbadia
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