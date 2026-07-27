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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSawan 2026: सावन के महीने में सपने में खुद की शादी देखना शुभ या अशुभ? जानें इसके पीछे के संकेत

Sawan 2026: सावन के महीने में सपने में खुद की शादी देखना शुभ या अशुभ? जानें इसके पीछे के संकेत

Swapna Shastra: सावन में सपने में खुद की शादी देखना कैसा होता है? स्वप्न शास्त्र के अनुसार कुंवारे लोगों के लिए यह जल्दी शादी का संकेत है, जबकि शादीशुदा लोगों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 27 Jul 2026 07:15 AM (IST)
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Sawan 2026: हिंदू धर्म में सावन के पवित्र महीने का विशेष महत्व है. भगवान शिव को समर्पित इस माह में किए गए उपाय, पूजा-पाठ और मिलने वाले संकेत जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं. स्वप्न शास्त्र (Swapna Shastra) के अनुसार, सोते समय देखे गए हर सपने का एक खास अर्थ होता है, जो हमारे भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देता है.

अक्सर लोग सपने में खुद की शादी होते हुए देखते हैं. लेकिन क्या सावन के महीने में ऐसा सपना देखना शुभ होता है या अशुभ? आइए ज्योतिष और स्वप्न शास्त्र के अनुसार इसका सटीक विश्लेषण जानते हैं.

क्या सावन में खुद की शादी देखना शुभ है?

सामान्य दिनों में स्वप्न शास्त्र के अनुसार खुद की शादी देखना हमेशा सकारात्मक नहीं माना जाता है, लेकिन सावन के महीने में इसके मायने बदल जाते हैं. सावन का महीना माता पार्वती और भगवान शिव के पुनर्मिलन का प्रतीक है. इसलिए इस दौरान विवाह से जुड़े सपने देखना अलग संकेत देता है.

  • विवाह योग्य जातकों के लिए: यदि आप अविवाहित हैं और सावन के महीने में अपनी शादी का सपना देखते हैं, तो यह एक बेहद शुभ संकेत माना जाता है. इसका अर्थ है कि जल्द ही आपके विवाह के योग बन सकते हैं या आपको एक सुयोग्य जीवनसाथी मिल सकता है.

  • भगवान शिव की कृपा: सावन में ऐसा सपना आना इस बात का भी संकेत हो सकता है कि आप पर महादेव और माता गौरी की विशेष कृपा है.

इस सपने के अन्य महत्वपूर्ण संकेत:

स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सपने की परिस्थितियों के आधार पर इसके अलग-अलग फल हो सकते हैं:

खुद को दूल्हा या दुल्हन के रूप में देखना: आप सपने में खुद को पूरी तरह तैयार, दूल्हा या दुल्हन के लिबास में देखते हैं, तो यह आपके जीवन में किसी नए सकारात्मक बदलाव या करियर में तरक्की का संकेत हो सकता है.

विवाहित लोगों को ऐसा सपना आना: यदि आप पहले से शादीशुदा हैं और सावन में दोबारा अपनी शादी का सपना देखते हैं, तो यह इस बात की ओर इशारा करता है कि आपको अपने वैवाहिक जीवन में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है. यह जीवनसाथी के साथ छोटे-मोटे वैचारिक मतभेद या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का संकेत हो सकता है.

सपने में फेरे लेते हुए देखना: यदि आप खुद को अग्नि के सात फेरे लेते हुए देखते हैं, तो यह किसी बड़े कार्य में सफलता मिलने या लंबे समय से रुके हुए काम के पूरे होने का प्रतीक है.

अशुभ प्रभावों से बचने के लिए क्या करें?

आपको इस तरह का सपना देखने के बाद मन में किसी प्रकार की बेचैनी या आशंका महसूस होती है, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन के महीने में नीचे दिए गए उपाय करने चाहिए:

  • शिवलिंग पर जल अर्पित करें: सोमवार के दिन या नियमित रूप से शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल या कच्चा दूध अर्पित करें.
  • महामृत्युंजय मंत्र का जाप: प्रतिदिन 'ॐ नमः शिवाय' या महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें. इससे सपने के सभी नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं.
  • दान-पुण्य: सावन के महीने में किसी जरूरतमंद को सफेद वस्तुएं (जैसे चावल, चीनी या सफेद कपड़े) दान करने से मानसिक शांति मिलती है और ग्रहों के दोष शांत होते हैं.

यह भी पढ़ें- Monsoon: रूठे मानसून को मनाने के लिए गधे को गुलाब जामुन तो कहीं श्मशान में बुवाई, अनोखे टोटके अपना रहे लोग

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 27 Jul 2026 07:15 AM (IST)
Tags :
Marriage Dream Astrology Swapna Shastra Sawan 2026
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