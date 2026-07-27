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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDhanu Saptahik Rashifal 27July-2 August 2026: धनु वाले होंगे गलतफहमी का शिकार! 7 दिन वैवाहिक जीवन में संभलकर रहें

Dhanu Saptahik Rashifal 27July-2 August 2026: धनु वाले होंगे गलतफहमी का शिकार! 7 दिन वैवाहिक जीवन में संभलकर रहें

Dhanu Saptahik Rashifal 2026: धनु राशि के लिए जुलाई का नया सप्ताह यानी 27 जुलाई से 2 अगस्त तक करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 27 Jul 2026 07:30 AM (IST)
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Dhanu Saptahik Rashifal 27 July to 2 August 2026: धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह प्रगति और नए अवसरों का संकेत लेकर आया है. सप्ताह की शुरुआत से ही करीबी मित्रों और शुभचिंतकों का सहयोग मिलने से लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे. किसी महिला मित्र, सहयोगी या परिचित की मदद से किसी लाभदायक योजना या नए प्रोजेक्ट से जुड़ने का अवसर मिल सकता है. 

करियर और नौकरी

नौकरीपेशा लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा. यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं या लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, तो इस सप्ताह सकारात्मक समाचार मिल सकता है. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और जिम्मेदारी निभाने की क्षमता वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी, जिससे भविष्य में नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना भी बनेगी.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह विस्तार और लाभ का रहेगा. यदि आप अपने कारोबार को नई दिशा देने या नए क्षेत्र में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो परिस्थितियां आपके पक्ष में रह सकती हैं. नए ग्राहकों और प्रभावशाली लोगों से संपर्क भविष्य में लाभदायक साबित होंगे. सरकार, प्रशासन या सरकारी विभागों से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं. आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा मजबूत होगी और आय के नए स्रोत बनने की संभावना रहेगी. यदि किसी भुगतान, अनुबंध या पुराने लेन-देन का मामला लंबित था, तो उसमें भी सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है. आर्थिक मामलों में संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

परिवार और सामाजिक जीवन

सप्ताहभर घर-परिवार में सुखद और उत्साहपूर्ण वातावरण बना रहेगा. किसी शुभ समाचार या पारिवारिक उपलब्धि से सभी सदस्यों के बीच खुशी का माहौल रहेगा. सप्ताह के दूसरे भाग में आपका झुकाव समाज सेवा, धार्मिक कार्यों और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर अधिक रहेगा. किसी धार्मिक आयोजन, सामाजिक कार्यक्रम या सेवा कार्य में भाग लेने से समाज में आपका सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. यदि लंबे समय से जमीन-जायदाद या पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई कार्य लंबित था, तो उसमें भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. परिवार के बड़े-बुजुर्गों का मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह का अंतिम भाग थोड़ा सतर्क रहने का संकेत दे रहा है. मौसम में बदलाव, अनियमित दिनचर्या या खानपान में लापरवाही के कारण थकान, पेट संबंधी समस्या या पुरानी बीमारी दोबारा परेशान कर सकती है. इसलिए समय पर भोजन करें, पर्याप्त आराम लें और नियमित व्यायाम या योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को भी नजरअंदाज न करें.

प्रेम और दांपत्य जीवन

प्रेम संबंधों में यह सप्ताह सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. यदि आप अपने रिश्ते को विवाह तक ले जाना चाहते हैं, तो परिवार की सहमति मिलने की संभावना प्रबल रहेगी. प्रेमी-प्रेमिका के बीच विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत होगा. विवाहित जातकों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग आपको हर महत्वपूर्ण निर्णय में मिलेगा और आप दोनों मिलकर भविष्य की योजनाओं पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं. रिश्तों में संवाद और पारस्परिक सम्मान बनाए रखने से संबंध और अधिक मजबूत होंगे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 27 Jul 2026 07:30 AM (IST)
Tags :
Dhanu Horoscope 2026 Dhanu Weekly Rashifal 2026
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