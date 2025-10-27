हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGopashtami 2025: इस साल कब है गोपाष्टमी, नोट कर लें डेट, शुभ मुहूर्त और विशेष नियम

Gopashtami 2025: इस साल कब है गोपाष्टमी, नोट कर लें डेट, शुभ मुहूर्त और विशेष नियम

Gopashtami: गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है. गोपाष्टमी की पूजा 30 अक्टूबर 2025 को है. इस दिन भगवान कृष्ण और गायों की विशेष पूजा होती है. तो आइए जानें गोपाष्टमी पूजा-विधि और शुभ मुहूर्त.

By : निशात अंजुम | Updated at : 27 Oct 2025 06:49 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Gopashtami 2025: गोपाष्टमी का त्योहार हर वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था.

मान्यता है कि सात दिनों तक लगातार वर्षा के बाद इंद्र देव ने गोपाष्टमी के दिन अपनी हार स्वीकार की थी.

ऐसे में अब सवाल उठता है इस साल गोपाष्टमी कब है, आइए जानें कि गोपाष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इस पर्व से जुड़े विशेष नियम भी जानें विस्तार से.

गोपाष्टमी 2025 कब है?
पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 29 अक्टूबर, बुधवार के दिन सुबह 09 बजकर 23 मिनट पर होगा.

वहीं, इसका समापन 30 अक्टूबर, गुरुवार के दिन सुबह 10 बजकर 06 मिनट पर होगा. ऐसे में उदया तिथि के अनुसार, गोपाष्टमी की पूजा 30 अक्टूबर को मनाई जाएगी.

गोपाष्टमी 2025 राधा कृष्ण पूजा शुभ मुहूर्त
गोपाष्टमी के दिन श्री राधा कृष्ण की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 06:35 से 07:57  तक रहने वाला है. इस दौरान श्री राधा कृष्ण की पूजा करने से भक्ति को आनंद मिलता है.

साथ ही, वैवाहिक जीवन में प्रेम और माधुर्य बना रहता है, पार्टनर का साथ मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. साथ ही भक्ति के ऊपर  श्री राधा कृष्ण की असीम कृपा बनी रहती है.

गाय और बछड़ों की होती है विशेष पूजा
गोपाष्टमी के दिन गाय और बछड़े की विशेष पूजा की जाती है. इस दिन गायों को सजाया जाता है, उन्हें गुड़ और चारा खिलाया जाता है और उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की जाती है.

यह पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और इसका महत्व भगवान श्री कृष्ण के गौ चरण की शुरुआत से जुड़ा है.

गोपाष्टमी 2025 पूजा विधि

  • सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें और पूजा करने का संकल्प लें.
  • पूजा स्थल को गोबर, फूलों, दीपक और रंगोली से सजाएं.
  • भगवान श्रीकृष्ण और गौमाता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें.
  • गाय को स्नान कराएं और उसके सींगों पर हल्दी, कुमकुम और फूलों की माला पहनाएं.
  • गुड़, हरा चारा, गेहूं, फल, जल और दीपक अर्पित करें.
  • “गोमाता की जय”, “गोपाल गोविंद जय जय” जैसे मंत्रों का जाप करें.
  • अंत में गाय की आरती करें और उसकी परिक्रमा करें.

गोपाष्टमी के लिए इस मंत्र का जाप करें
गोपाष्टमी के लिए मंत्र
सुरभि त्वं जगन्मातर्देवी विष्णुपदे स्थिता.
सर्वदेवमये ग्रासं मया दत्तमिमं ग्रस.
तत: सर्वमये देवि सर्वदेवैरलड्कृते।
मातर्ममाभिलाषितं सफलं कुरु नन्दिनी।।

गायत्री मंत्र (आशीर्वाद के लिए):
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।।
गाय को भोजन कराते समय:
"गौ माता"
"ॐ धेनुरूपायै नमः"
"ॐ सर्व देवमये देवी लोकानां शुभनंदिनी मातरम ममाभीषितं सफलम कुरु नंदिनी"

गोपाष्टमी की आरती:
ॐ जय जय गौमाता, मैया जय जय गौमाता।
जो कोई तुमको ध्याता, त्रिभुवन सुख पाता।। मैया जय ।। 
सुख समृद्धि प्रदायिनी, गौ की कृपा मिले.

जो करे गौ की सेवा, पल में विपत्ति टले।। मैया जय ।। 
आयु ओज विकासिनी, जन जन की माई.

शत्रु मित्र सुत जाने, सब की सुख दाई।। मैया जय ।। 
सुर सौभाग्य विधायिनी, अमृती दुग्ध दियो.
अखिल विश्व नर नारी, शिव अभिषेक कियो।। मैया जय ।

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

निशात अंजुम

बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के फेनहारा गांव की रहने वाली निशात अंजुम उन तमाम युवाओं की तरह है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं. 25 मई 2005 के दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली निशात के पिता अब्दुल वाजिद बिजनेसमैन हैं और गांव में ही मेडिकल हॉल चलाते हैं. मां शाहेदा खातून हाउसवाइफ हैं. तीन भाइयों अब्दुल बासित, अब्दुल अली, अब्दुल गनी और दो बहनों माहेरुख अंजुम व आतिया अंजुम को निशात अपनी ताकत मानती हैं. 

फेनहारा के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद निशात ने 2020 में हाजी फरजंद हाई स्कूल फेनहारा से मैट्रिक किया तो 2022 में भगवान सिंह कॉलेज मधुबन से इंटरमीडिएट किया. सिर्फ पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी निशात का मन रमता है. 2022 ही उन्होंने कौशल विभाग फेनहारा से कंप्यूटर कोर्स किया. फिलहाल, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन कर रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट जल्द आने वाला है. निशात अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मकसद रखती हैं. 

पढ़ाई की शौकीन निशात अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए भी तमाम काम करती हैं. युवा होने के बावजूद ईश्वर से जुड़ाव रखती हैं और रोजाना नमाज पढ़ती हैं. खबरों की दुनिया में बने रहना उन्हें अच्छा लगता है. यही वजह है कि वह रोजाना अखबार, न्यूज वेबसाइट्स और टीवी चैनलों से देश-दुनिया की जानकारी हासिल करती हैं. इसके अलावा उन्हें रील्स देखना, गाने सुनना और खाना बनाना बेहद पसंद है. 

निशात की सबसे अच्छी दोस्त सादिया सिद्दिकी हैं, जिनके साथ वह अपने सुख-दुख बांटती हैं. फेवरेट क्रिकेटर्स की बात हो तो निशात की लिस्ट में विराट कोहली, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा का नाम लिखा है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार उन्हें काफी पसंद हैं. अगर फिल्म की बात करें तो तारे जमीं पर उन्हें इमोशनली छूती है.
Published at : 27 Oct 2025 06:49 PM (IST)
Lord Krishna Gopashtami Gopashtami 2025

गोपाष्टमी पूजा की विधि क्या है?

सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें, पूजा स्थल सजाएं और भगवान श्रीकृष्ण व गौमाता की मूर्ति स्थापित करें। गाय को स्नान कराएं, सींगों पर हल्दी-कुमकुम लगाएं और गुड़, चारा आदि अर्पित करें।

