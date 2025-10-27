हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्म
Jaya Kishori: जीवन के हर दर्द का समाधान हैं जया किशोरी के सुविचारों में

Jaya Kishori: जीवन के हर दर्द का समाधान हैं जया किशोरी के सुविचारों में

Jaya Kishori : कथावाचक जया किशोरी का ऐसा मोटिवेशनल थॉट जिसे आप अपनी जिंदगी में फॉलों करके हर मुश्किल भरी परेशानी से आसानी से निकल सकते हैं. तो आइए जानें जया किशोरी के मोटिवेशनल थॉट के बारे में जानें.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 27 Oct 2025 11:00 AM (IST)
Jaya Kishori : कथावाचक जया किशोरी का ऐसा मोटिवेशनल थॉट जिसे आप अपनी जिंदगी में फॉलों करके हर मुश्किल भरी परेशानी से आसानी से निकल सकते हैं. तो आइए जानें जया किशोरी के मोटिवेशनल थॉट के बारे में जानें.

जया किशोरी कि यह बात बदल देगी आपकी जिंदगी

1/4
मोटिवेशनल स्पीकर और कथावाचक जया किशोरी यूथ के बीच काफी पॉपुलर हैं. जिनसे सीख लेकर लोग इन्हें अपनी जिंदगी में फॉलों करते हैं. ऐसे में अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी चल रही है और आप उसका समाधान नहीं ढूंढ़ पा रहे हैं, तो आइए आज कथावाचक जया किशोरी का ऐसा मोटिवेशनल थॉट जिसे आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करके मुश्किल भरी सिचुएशन से आसानी से निकल सकते हैं और इसे हल करने के लिए तरीका ढूंढ सकते हैं.
मोटिवेशनल स्पीकर और कथावाचक जया किशोरी यूथ के बीच काफी पॉपुलर हैं. जिनसे सीख लेकर लोग इन्हें अपनी जिंदगी में फॉलों करते हैं. ऐसे में अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी चल रही है और आप उसका समाधान नहीं ढूंढ़ पा रहे हैं, तो आइए आज कथावाचक जया किशोरी का ऐसा मोटिवेशनल थॉट जिसे आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करके मुश्किल भरी सिचुएशन से आसानी से निकल सकते हैं और इसे हल करने के लिए तरीका ढूंढ सकते हैं.
2/4
जया किशोरी बताती हैं कि जब कोई व्यक्ति चारों तरफ से कठिनाईयों से घिर जाता है और उम्मीद की कोई किरण नहीं नजर आती है, तो उस स्थिति में व्यक्ति पूरी तरह से उदास और निराश हो जाता है. उस समय उन्हें यह बात भी समझ नहीं आती है कि उन्हें क्या करना चाहिए, जिससे वो सारी परेशानियों से दूर हो सकें.
जया किशोरी बताती हैं कि जब कोई व्यक्ति चारों तरफ से कठिनाईयों से घिर जाता है और उम्मीद की कोई किरण नहीं नजर आती है, तो उस स्थिति में व्यक्ति पूरी तरह से उदास और निराश हो जाता है. उस समय उन्हें यह बात भी समझ नहीं आती है कि उन्हें क्या करना चाहिए, जिससे वो सारी परेशानियों से दूर हो सकें.
3/4
जया किशोरी का कहना हैं कि जब इंसान का मन दुखों से भरा हो, तो उसे कुछ समय के लिए रो लेना चाहिए. इससे आपका मन हल्का हो जाएगा. इससे परेशानी तो ठीक नहीं होगी लेकिन आप उस दुख के लिए बार-बार उदास नहीं होंगे.
जया किशोरी का कहना हैं कि जब इंसान का मन दुखों से भरा हो, तो उसे कुछ समय के लिए रो लेना चाहिए. इससे आपका मन हल्का हो जाएगा. इससे परेशानी तो ठीक नहीं होगी लेकिन आप उस दुख के लिए बार-बार उदास नहीं होंगे.
4/4
एक बार जब आप अपनी परेशानी को लेकर जी खोल के रो दिए, तो उसके बाद दोबारा काम पर लगना बेहद जरूरी है, क्योंकि किसी भी परेशानी का हल मेहनत करके ही ढूंढा जा सकता है. बस आपको अपने उदास मन को एकाग्र करने की जरूरत है और दोबारा उस काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करने की नियत चाहिए, परेशानी आई है, तो उसका हल ढूंढें और मन को शांत रखें.
एक बार जब आप अपनी परेशानी को लेकर जी खोल के रो दिए, तो उसके बाद दोबारा काम पर लगना बेहद जरूरी है, क्योंकि किसी भी परेशानी का हल मेहनत करके ही ढूंढा जा सकता है. बस आपको अपने उदास मन को एकाग्र करने की जरूरत है और दोबारा उस काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करने की नियत चाहिए, परेशानी आई है, तो उसका हल ढूंढें और मन को शांत रखें.
Published at : 27 Oct 2025 11:00 AM (IST)
Tags :
Motivational Story Jaya Kishori Good Thought

